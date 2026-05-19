日本イチの陽キャ集団（※ViVi調べ）・THE JET BOY BANGERZが抜群の運動神経を活かしたポーズでViVi降臨！

株式会社講談社

ボーイズグループ戦国時代にエンジン全開で加速し続ける、LDH産の才能豊かなアーティスト集団・THE JET BOY BANGERZ。彼らが放つ、まぶしすぎるオーラや気合の熱量は、ViViも放っておけずこのたび独占取材を決行。先輩であるEXILEの魂を受け継ぎ、先鋭的パフォーマンスで見た人を次々にトリコにする10人が、デビュー３年目の今「＃これがTJBBです」をViViで体現してくれました。

先行公開カットを「TJBBのオモテ面」とするならば、誌面で隣に並ぶカットは担当編集も推しの「TJBBのウラ面」。実際に彼らのパフォーマンスを観たViViが「このグループには日本中の陽キャが集まったのでは……？」という仮説を立ててしまうほど、全身からパワフルなエネルギーを放出する10人の、もうひとつの真の姿を写した１枚になっています。抜群の身体能力を活かすメンバー、こんな表情もするの！？なメンバーなどなど、TJBBは本当に陽キャ集団なのか……誌面で確かめてみてくださいね。

ソロカットを撮り終えたメンバーは、お弁当をもぐもぐ食べたり、人間離れした格好でパンプアップしたり……10人もいると待ち時間の過ごし方もさまざま。やんちゃな子たちにもゆる～い時間が流れるんだな、なんて思っていた矢先。ムードメーカー・KOTAくんが衣装姿で登場すると「かっこいいKOTA！」と他メンバーが大盛り上がり。まるで男子校なテンションに現場の空気も和みました。

今回ViViはスタイリストさんに「テーマは武骨な漢たち。全員ガタイが良いからあえて白Tで勝負したい」とオーダー。それぞれのキャラに合ったデザインの白Tに映える10人が、カメラの前に揃った瞬間に「大正解！」と心の中でガッツポーズしていたのはここだけの話です（笑）。

全員カットの撮影中は、モニターをチェックしながら、メンバー同士で並びのバランスを確認したりする場面も。普段から振り付けや構成など、自分たちでつくりあげるTJBBならではの姿勢に、ViViチームにも「より良いものに！」という空気感が伝染し、カバーになってもおかしくないほど素敵なカットばかりが続々。カメラマンも夢中でシャッターを切り続けてしまうほどでした。

掘れば掘るほど魅力があふれ出てくるTJBBのViVi初特集企画。基本データはもちろん、TEAM JETZ（ファンネーム）も初耳かもしれない、それぞれの個性を深掘りした音読必須の自己紹介ページ、自他共に認めるグループいちの陽キャ・TAKIくんのカメラロールから飛び出したような自撮り風カットや、人気のFC企画「TJBB総選挙」を誌面上で実施したりと、TEAM JETZはもちろん、TJBBはじめましての方にも楽しんでいただけるコンテンツが盛りだくさん！ ViVi7/8月号は５月22日発売です。お楽しみに！

書籍情報

ViVi 2026年7・8月合併号通常版

表紙:村上愛花

付録：ViVi推し・メロ肌&サラ髪体験コスメSet

価格：1,100円（税込）

発売日：2026年5月22日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4eIdUUD

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18615588/?l-id=search-c-item-text-05

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1267547758

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16863773

タワーレコード：https://tower.jp/item/8021032

ViVi7/8月号増刊

表紙:JI BLUE-DF ver

與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜 （JO1）

後藤威尊・佐野雄大・池崎理人 （INI）

特別とじ込み付録：JI BLUE ２WAYスペシャルフォトアルバム

価格：920円（税込）

発売日：2026年5月22日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4eGFYaT

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18599697/

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1267226267

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16825016

タワーレコード：https://tower.jp/item/8010198



ViVi7/8月号特別版

表紙:JI BLUE-FW ver.

佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海 （JO1）

西洸人・田島将吾・高塚大夢（INI）

特別とじ込み付録：JI BLUE ２WAYスペシャルフォトアルバム

価格：920円（税込）

発売日：2026年5月22日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/42uWeEH

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18599698/

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1267226268

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16825019

タワーレコード：https://tower.jp/item/8010202

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