岡山発のバームクーヘンブランド「輪菓子屋 とらんじっと」、阪急うめだ本店に初出店。 “輪”から“峠”へ、新たなバームのかたちを提案

株式会社白十字

岡山県を拠点とする和・洋菓子店『白十字（HAKUJUJI）』を展開する株式会社白十字（本社：岡山市藤田、代表取締役：二木 正芳）はバームクーヘンブランド「輪菓子屋 とらんじっと」のPOP UP ショップを阪急うめだ本店にて期間限定で開催いたします。

ブランドの軸となる“輪”の思想に加え、新たに“峠”をテーマとした商品を展開。

バームクーヘンの新たなかたちを提案します。

■ 「とらんじっと（TRANSIT）」という考え方

「とらんじっと」は白十字の創業者「二木寅二」の名を冠するバームクーヘンブランド。ときとてまと層を重ねた“輪”のお菓子

「輪菓子屋 とらんじっと」は、バームクーヘンを起点に、“輪”というかたちの中にある時間や余韻を表現するブランドです。

焼き重ねることで生まれる層。

その重なりを、ただの構造ではなく、“時間の蓄積”として捉えています。ひと口ごとにほどけていく感覚や、食べ終えた後に残る余韻まで含めて、体験としての菓子を目指しています。

◼️素材について

「輪菓子屋 とらんじっと」で使用している小麦は、岡山県産の「ふくほのか」を石臼挽きにしたものです。

低温でゆっくりと挽くことで、香りや水分を保ち、しっとりとした口あたりと、ほどけるような食感を生み出します。

層がほどけていく感覚や、余韻の残り方は、こうした素材と製法によって支えられています。

■ “峠”という新しいかたち

今回のポップアップでは、新たに「峠」と「いつもの峠」を展開します。

フランスの伝統菓子ガトー・ピレネーに着想を得ており、ソフトタイプの「輪」よりもゴツゴツとした形が特徴。そのお菓子を日本風な名前にと考え『峠』と命名しました。

外側はしっかりとした食感を持ちながら、内側にはしっとりとしたやわらかさを残したセミハードタイプのバームクーヘンです。

食べ進めるほどに変化していく感覚や、もう一口だけ手を伸ばしたくなる余韻を大切にしました。

「いつもの峠」は、その食べやすさをより日常に寄せたかたちとして提案しています。

「峠」1,750円 古来より峠は多くの人が行き交う場所でもあったという事も、「とらんじっと」というブランドにつながる。「いつもの峠」550円／「いつもの峠 4個入」2,450円

■ バームプディングという展開

あわせて、バームクーヘンをベースにした「バームプディング」を限定販売いたします。

季節のフルーツに合わせて味付けを変え、プディングとして再構成したデザートです。

パンプディングの製法を応用し、しっとりとした口あたりと、層の重なりによる食感の変化を引き出しています。TRANSITの持つ“層”の考え方を、より立体的に体験できる一品です。

苺桃（いちごもも）850円：苺風味のバームプディングに白十字農園の苺と桃をデコレート。甘夏（あまなつ）850円：チーズ風味のバームプディングに爽やかな酸味の甘夏をデコレート。甜瓜（めろん）850円：カスタードのバームプディングに芳醇な香りのメロンをデコレート。

■ 商品構成について

今回のポップアップでは、ブランドの核となる「輪」、「小さな輪」に加え、新たに展開する「峠」、「いつもの峠」、そしてそれらを組み合わせた商品もご用意しています。

「めぐりあい」は、異なる菓子同士の組み合わせによって生まれる新たな味わいや余韻を楽しむシリーズです。

“小さな輪”と“いつもの峠”の組み合わせ、「海田園黒坂製茶」の“浅焙番茶”と“小さな輪”の組み合わせ、それぞれの個性が重なり合うことで、単体では得られない体験を提案します。

めぐりあい（小さな輪といつもの峠）2,130円めぐりあい（浅焙番茶と小さな輪）1,470円

【 海田園黒坂製茶 】

古くから美味なる茶を生み出してきた地として岡山県美作市の名が残っています。海田地区もまた、その時代から茶づくりが営まれてきた歴史あるお茶どころ。室町時代から受け継がれてきたといわれる美作番茶は生産者が減少する中、 全国的にも珍しいこの伝統製法を海田園黒坂製茶は今も受け継いでいます。

公式サイト https://kaitaen.com

■ 地方から都市へ

今回の出店は、単なる販売機会ではなく、

岡山で培ってきた菓子づくりの考え方を、都市の文脈の中で提示する試みでもあります。

日常の中にある菓子の役割や、食べる時間のあり方を、あらためて見つめ直すきっかけとなることを目指しています。

POP UP ショップ情報

【期間】 5月20日（水）～5月26日（火）

【場所】 阪急うめだ本店 B1 洋菓子売場

【販売商品】

輪 1,580円 （税込）

小さな輪 390円（税込）／ 4個入 1,810円（税込）

めぐりあい（小さな輪と浅焙番茶）1,470円 （税込）

＜先行販売＞

峠 1,750円（税込）

いつもの峠 550円（税込）／ 4個入 2,450円（税込）

めぐりあい（小さな輪といつもの峠） 2,130円（税込）

＜阪急うめだ本店限定＞

バームプディング（苺桃、甘夏、甜瓜（めろん）） 各850円（税込）

【会社概要】

会社名：株式会社白十字

所在地（本社）：岡山市南区藤田651－17

代表者：二木 正芳

設立：1957年

事業内容：菓子製造および販売

白十字 公式サイト

https://www.hakujuji-g.co.jp

Instagram

輪菓子屋 とらんじっと ＠wagashiya_transit

白十字 ＠hakujuji_okayama

白十字 本館内 「輪菓子屋 とらんじっと」