KATE‟リップモンスターシリーズ“から、はじける水しぶきのようなツヤ＆きらめきの夏限定色登場！

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、落ちにくい口紅‟リップモンスターシリーズ“より、「リップモンスター」と「リップモンスター ツヤバース」の夏限定色を2026年5月23日（土）より数量限定にて発売いたします。（2025年5月19日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）

はじける水しぶきのようなツヤときらめきを表現した「#スプラッシュモンスター」をテーマに、水面をイメージした、見る角度で色が変化する「色化けパール」を配合。はじける水しぶきのようなツヤときらめきのある仕上がりを叶えます。

・商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/lip_monster/(https://www.nomorerules.net/pickup/lip_monster/)

■商品情報

落ちにくい口紅“リップモンスターシリーズ”から、はじける水しぶきのようなツヤ＆きらめきの夏限定色が登場。#スプラッシュモンスター

【数量限定】

ケイト リップモンスター 新色2色 ／ケイト リップモンスター ツヤバース 新色2色

―COLOR VARIATION―

水面をイメージした、見る角度で色が変化する「色化けパール」を配合。ツヤめき感アップ！

■リップモンスター：つけたての色が長時間持続

すべて仕上がりイメージ

EX-13 常夏の宝石

色化けパールに、緑・赤・黄パールを配合。

夕焼けに照らされた水面は、まるで宝石のような揺らめきを放つ情景。モンスター界に常夏が訪れた合図をイメージした、コーラルピンク系カラー。

EX-14 水面の光跡

色化けパールに、青・緑パールを配合。

波間にぽっと浮き出る赤く艶めいたラインは、昼の間に灼熱の太陽の熱を浴びた証拠。モンスターたちが赤いラインの上を、しぶきを上げて走り回りって楽しむ姿をイメージした、サーモンレッド系カラー。

―商品特長―

唇から蒸発する水分を活用し、密着ジェル膜に変化する独自技術＊により、長時間の色持ちを実現。

＊当社独自の色持ち技術

■リップモンスター ツヤバース：ひと塗りでツヤがあふれ出す

すべて仕上がりイメージ

EX-3 水紅鉄砲のイタズラ

色化けパールに、青パールを配合。

真夏の夜。モンスターたちの遊び場はナイトプール。こっそり水鉄砲を手にしたモンスターたちが、あたり一面にまき散らした紅色の水しぶき。その情景をイメージした、コールドチェリー系カラー。

EX-4 さかさまバケツの仕業

色化けパールに、黄パールを配合。

さかさまになったバケツが転がり、地面には大きな水たまりができていた。灼熱の太陽に照らされたその水たまりが、赤く色づき、ゴールドに艶めく水面へと変わった情景をイメージした、サニーレッド系カラー。

―商品特長―

唇から蒸発する水分を活用し、密着ジェル膜に変化する独自技術*により、長時間の色持ちを実現。この密着ジェル膜がリップモンスターシリーズのスティック口紅の中で最もやわらかい感触のとろツヤジェル膜に！とろけるように広がる肉厚なツヤで、縦ジワもカバー。落ちにくく、乾燥しにくいのもポイントです。

＊当社独自の色持ち技術