ASUE株式会社、Great Place To Work(R)「働きがい認定企業」に初認定

ASUE株式会社

Web広告運用を中心にWebマーケティング支援を行うASUE株式会社（本社：愛知県名古屋市 / 代表取締役：安江真一 以下「当社」）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下「GPTW Japan」）が実施する2026年版「働きがいのある会社」調査において、「働きがい認定企業（Great Place To Work(R) Certified）」に初めて認定されたことをお知らせいたします。

ASUE株式会社ロゴGPTW(R) 働きがい認定企業バッジ

初回参加で認定を取得し、総合設問「総合的にみて働きがいのある会社だと言える」に対する従業員の肯定回答率は 97% となりました。また、本調査での5つの指標すべてで90%前後の高い結果を獲得しました。

Great Place To Work(R)について

Great Place To Work(R) Institute は、世界約170カ国・地域で「働きがいのある会社」の調査・分析を行う専門機関です。日本では Great Place To Work(R) Institute Japan が活動しており、毎年「働きがいのある会社」ランキングと認定の発表を行っています。

公式サイト：https://hatarakigai.info/

認定の概要

「働きがいのある会社」調査は、Great Place To Work(R) Institute が世界約170カ国・地域で実施している働きがいに関する国際的な調査プログラムです。従業員へのアンケート調査と、会社のマネジメント施策の両面から評価が行われ、一定水準を満たした企業のみが「働きがい認定企業」として認定されます。

当社は、GPTW Japanが実施する2026年版「働きがいのある会社」調査において、小規模部門（従業員25～99名）にて働きがい認定企業に認定されました。

主な調査結果

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33423/table/9_1_d0de267a2587710799fbbdb73d8bdcb8.jpg?v=202605191051 ]

GPTWの調査の中核となる5つの主要指標すべてにおいて90%前後の高い数値となり、特に「尊重」「連帯感」の項目で高い評価を得ました。

認定の背景

今回の認定は、特別な制度ではなく、日々大切にしてきた考え方の積み重ねが評価された結果だと捉えています。

当社では、以下のミッション・ビジョン・バリューを掲げています。

ミッション：感動をとどける

必要な人に、最適なタイミングで価値を届ける。その誠実さの先にこそ、相手の期待を超える「感動」が生まれると考えています。

ビジョン：次世代に誇れるチームを創る

サービスの形は時代と共に変わりますが、強いチームがあればどんな時代でも価値を提供できます。一人ひとりが切磋琢磨し、胸を張れる成果を出し続けるチームを目指しています。

バリュー

当社のバリューは、「会社からメンバーへの約束」と「メンバーから会社への約束」の双方向で構成されている点が特徴です。お互いの価値観を尊重し合うことで、メンバーが安心して働き、成長し、社会に価値を届けられると考えています。

ASUE's Promise：当社の約束

会社がメンバーに対して約束する3つの価値です。

Life --より豊かな人生をおくることに貢献すること

Skill -- 能力開発を後押しして、個々の志の実現と成長に貢献すること

Field -- 新たなフィールドと出会いと仲間をつくり、その環境を成長させること

Member's Promise｜メンバーの約束

メンバーが大切にする3つの姿勢です。

Charming｜チャーミング -- その人自身の魅力にあふれ、ポジティブで自然体でいること。個性を活躍の原動力にする。

Team｜チーム --チームの力を信じ、チームで目的を達成することを大切にする。

Focus on Value｜誇り --自分たちに、仲間に、家族に胸を張れる仕事を追求する。

これらのミッション・ビジョン・バリューを軸に、当社はメンバーと会社が相互に責任と信頼を持ち寄る関係を築いてきました。

制度面での取り組み

当社のバリューを具体的に形にしているのが以下のような取り組みです。

でらマーケ勉強会（Skill / Fieldの実践）

社外のマーケティング講師をお招きして実施する当社が主催・運営を行う勉強会です。

メンバーは自由に参加でき、能力開発の機会となるとともに、会社の垣根を越えて社外のマーケターと交流できる場にもなっています。

スタディー制度／ライブラリー制度（Skillの実践）

外部セミナーや勉強会への参加費を会社が支援するスタディー制度に加え、部署ごとに月5,000円までの図書購入費を支給するライブラリー制度を運用。

また、日々学んだ内容は社内ナレッジで共有し、組織全体のスキルアップにつなげています。

四半休制度／昼休み延長制度（Lifeの実践）

2時間単位で有休を取得できる四半休制度や、昼休みを30分延長できる制度を整備。日々の予定に合わせて柔軟に時間を使える仕組みです。

リモートワーク制度／出社時の食事補助制度（Lifeの実践）

顔を合わせて働く時間の価値を大切にしつつ、働きやすさにも応えるため、出社日を設けながら、一部リモートワークが可能となる制度を運用。一方で、出社するメンバーには食事補助も用意しています。

これらはあくまで一例であり、当社は「会社の約束」を軸に、今後も必要な取り組みをかたちにしていきます。

今後について

当社は今回の認定を、これまでの取り組みに対する一つの評価として真摯に受け止めるとともに、決してゴールではなく通過点と捉えています。

当社が掲げるビジョン「次世代に誇れるチームを創る」の実現に向けて、これからも会社とメンバーがお互いの約束を果たし合い、社会に感動をとどけ続けるチームであり続けます。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33423/table/9_2_697fffdfcd2a862bb470006453cab162.jpg?v=202605191051 ]