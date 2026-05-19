吉野家公式通販ショップ、visumoで動画コンテンツの最大活用。売上に繋がる動線設計の強化で活用範囲拡大へ。

株式会社visumo

［本リリースのポイント］

- 所有している動画をPinPへ活用することで売上貢献を加速- 商品詳細ページに商品説明動画を最適配置し、購買を後押し- Instagram上のキャンペーン投稿やアレンジレシピ等のUGCの利活用

株式会社visumo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上純、証券コード：303A）は、顧客体験（CX）を向上しクリエイティブ活用のROIを最大化するビジュアルマーケティングプラットフォーム「visumo（ビジュモ）」を提供しています。

この度、株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬 哲也）が運営する「吉野家公式通販ショップ(https://e-shop.yoshinoya.com/)」にて、SNS上の投稿を活用する「visumo social」および動画を活用する「visumo video」の活用範囲が拡大されたことをお知らせします。

株式会社吉野家について

吉野家は、「牛丼」を中心とした外食チェーンとして国内外に店舗を展開しています。「うまい、やすい、はやい」を大切にしている価値観として、100年以上にわたり日本の食文化を支えてきました。

吉野家公式通販ショップは、店舗で人気の牛丼をはじめ、豚丼・各種セット商品など多彩な商品を全国のご家庭に届けるECサイトです。「お店の味をいつでもご家庭で」をコンセプトに、通販限定グッズやギフトセットも展開しています。

「おいしさ」を伝える動画活用

吉野家では、商品の「美味しさ」「食欲」を視覚的に伝えることが購買意欲の喚起に直結するという課題認識のもと、商品ページでの動画コンテンツ活用を検討していました。特に食品ECにおいては、静止画だけでは伝わりにくい「出来立て感」「食感」を伝えるために、商品詳細ページ上への動画活用機能とPinP機能を導入いただきました。

活用の特長：PinP機能×商品詳細ページ

[1] PinP機能（ピクチャ・イン・ピクチャ）

これまでECサイト等の商品ページでは、動画プレーヤーが特定の位置に固定されているケースが一般的でした。そのため、ユーザーがサイズ表やスペック等のテキスト情報を読もうとしてスクロールすると、動画が画面外へ消えてしまうなど、「動画を見ながら説明を読む」という体験が損なわれていました。 本機能はこの課題を解決し、リッチな「ながらショッピング」体験をECサイト上で再現します。

吉野家では、画面スクロールや購入検討段階の最中に、画面端に表示される調理イメージや食べ方のヒントの動画を表示しています。動画のPinP表示があることで、購買意欲の喚起と商品への理解促進を同時に実現し、購買促進に寄与しています。

実際に、PinP動画を表示している期間は、閲覧数や購入数を含む全ての主要指標でPinP動画未実装時を上回り、CVRは約2倍を達成しました。

[2] 商品詳細ページへの公式投稿動画の活用

商品詳細ページ内に、他のプラットフォームでも使用している商品説明動画を二次利用・最適配置し、購入判断に役立つ視覚情報として提供しています。すでにある動画を二次利用することで、制作コストの効率化とコンテンツ資産としての価値最大化を両立しています。

吉野家様では、購入前の問い合わせが多く見られる商品の「大きさ」や「量」などを中心に、FAQを動画でわかりやすく可視化し、お客様に“思った通りの商品”をお届けできるEC上での購買設計の為に、一層の改善を目指しています。

株式会社吉野家 ご担当者様コメント

吉野家公式通販ショップでは、お客様に「お店のあの味」をより身近に感じていただけるよう、新たに動画コンテンツを導入いたしました。

これまで静止画だけでは表現しきれなかった、具材の質感やタレのシズル感を動画で最大限に引き出すことが可能になり、商品の魅力をよりダイレクトにお伝えできるようになったと確信しております。

今後も画面越しに「おいしそう！」という感動をお届けし、食卓に笑顔を広げる一助となれるよう努めてまいります。

今回の導入にあたっては、visumo様からご提案をいただいたほか、運用開始まで手厚いサポートをいただき、非常にスムーズな立ち上げが実現しました。

強力なパートナーシップのもと、動画を通じた新たな顧客体験の創出に取り組んでまいります。

株式会社visumoについて

株式会社visumoは、UGC・動画・レビューを収集・分析・活用するマーケティングプラットフォームを提供しています。

特許技術によりレビューを効率的に収集し、AIが最適なコンテンツをレコメンド。ワンタグ・ノーコードでサイト全体に横断活用でき、売上最大化とデータ資産化を同時に実現します。

集まったコンテンツ資産は、商品開発や経営判断にも活用可能。企業の運用負担を削減し、成長を加速させる次世代ソリューションです。

（※）UGC：User Generated Contentの略称

visumoが提供するクリエイティブ活用プロセス

visumoが提供するクリエイティブ活用プロセス

１.収集

消費者・インフルエンサー・スタッフなどのUGCやブランド公式の「画像や動画」を一元管理

２.活用

知識・開発不要で、新しいwebデザインの実装。さらに、データ連携で様々なチャネルにも展開

3.分析

クリエイティブ分析起点で、ユーザーの興味・関心などインサイトを可視化し、PDCAを加速

visumoは、「ブランドの想いが詰まったクリエイティブを消費者に最適な形で届ける」をミッションに、デジタル人材不足の問題に対し、「誰でも簡単にデジタル活用できる世界を創る」ことを目指して、ビジュアルマーケティングを推進していきます。

※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

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