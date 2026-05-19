ニトリ最小のコンパクトサイズでポケットにもすっぽり！清涼感があるクリアボディの「ミニ高速ファン」を新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年5月上旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「ミニ高速ファン(MN07NR)」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070134s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070134s/)

暑い季節の通勤・通学や屋外イベント、スポーツ観戦、アウトドアで、「バッグの中でかさばらないファンが欲しい」 「ハンディファンで強い風がほしい」と思ったことはありませんか？

ニトリはこの度、携帯性と風の強さを両立した暑さ対策アイテムとして、清涼感があるクリアボディの「充電式ミニ高速ファン」を販売開始しました。ニトリ最小のコンパクトサイズ(※)ながら強い風が出て、風量は3段階で切り替えでき、シーンや体感に合わせてお好みの風を選べます。

※本体の外形寸法は幅約3.3×奥行約3.7×高さ約10.4cm、質量は約90gです。

■商品特長

１. コンパクトながら、風量3段階でお好みの風を選べます。

ポケットにもすっぽり収まるコンパクトなサイズでありながら、しっかりとした風を届けます。

見た目で涼しさを感じるクリアボディの外観に仕上げました。

風量を3段階で調整できるので、通勤・通学、屋外イベント、アウトドアなどの生活シーンや体感に合わせて、お好みの風を選べて、暑さ対策ができます。

２. 充電式＆ストラップ付で持ち運びに便利。

充電式(※)でストラップ付きなので持ち運びしやすく、通勤・通学、イベント、家事、デスクワークなど幅広いシーンで活躍します。荷物が多く手がふさがる日にもぴったりです。

※本体の充電には、別途ご用意頂くUSB電源アダプター(DC5V 2A)が必要です。

ニトリの「充電式ミニ高速ファン」で夏の毎日を快適にしてみませんか？

ニトリは暮らしを便利に快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ミニ高速ファン(MN07NR)

【価格】1,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070134s/

【カラー】クリア、ブラック

【内蔵電池】リチウムイオン電池 3.7V

【内蔵電池容量】2000mAh

【定格入力】DC5V 2A

【充電時間（約）】6時間（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】7時間（風量「1」の場合）

1.5時間（風量「3」の場合）

【風量】3段階

【外形寸法（約）】幅3.3×奥行3.7×高さ10.4cm

【質量（約）】90g

【付属品】充電用USBコード（約60cm）、ストラップ

※充電には別途USB電源アダプターが必要です。

定格入力(DC5V 2A)に対応したアダプターをご使用ください。