【密着公開】早朝5時の市場仕入れから百貨店地下へ｜“一杯のパフェ”ができるまで

フルーツベル株式会社早朝5時、大阪中央卸売市場での仕入れ

フルーツデザート専門店「フルーツベル」「マルトメ・ザ・ジューサリー・パフェテリア」を展開するフルーツベル株式会社（本社：大阪市、代表取締役：谷地大輔）は、早朝の大阪中央卸売市場での仕入れから、百貨店地下の店舗での製造・提供まで、「一杯のフルーツパフェができるまで」の工程を公開いたします。

本企画では、これまで表に出ることのなかった“仕入れの現場”にフォーカス。早朝の市場仕入れから店内製造・提供まで、フルーツデザートが完成するまでの一連の工程を公開いたします。

毎朝市場に足を運び、その日の品質・糖度・状態を見極めながらフルーツを選定。仕入れ後は店舗で仕込み・カット・盛り付けを行い、注文後に一つずつ仕上げるライブキッチン形式で提供しています。

大阪中央卸売市場

■ 目利きで選ぶ“その日いちばんのフルーツ”

市場に並ぶフルーツは、同じ品種でも品質にばらつきがあります。天候・気温・収穫タイミングによって、糖度や香り、果肉の状態は日々変化します。当社では長年取引のある仲卸との関係性のもと、その日の状態を見極めながら仕入れを実施。

「同じ名前のフルーツでも、仕入れるものは毎日違う」



という前提で、最適な状態のもののみを選定しています。

注文後に仕上げるライブキッチン

■ 店内で仕上げる“作りたて品質”

仕入れたフルーツは、店舗で一つずつカット・加工し、注文後に仕上げるスタイル。

・カットしたてのフルーツ

・自家製ホイップ（ミルク2種ブレンド）

・自家製ゼリー／ラスク

を組み合わせ、フルーツが主役となる構成で提供しています。

店内で完成するフルーツデザート

■フルーツデザートができるまでを公開

本企画では、

・市場での仕入れ風景（静止画）

・ライブキッチンでの製造動画（短尺）

・代表インタビュー動画（市場仕入れ・商品づくりについて語るラジオ出演アーカイブ）

を通じて、“食の裏側”を立体的に伝えるコンテンツとして発信しています。

■ 動画コンテンツ

【ライブキッチン動画（YouTube Shorts）】

https://www.youtube.com/shorts/M8NrjDfll4A

【代表出演動画（金沢シーサイドFM アーカイブ）】

https://www.youtube.com/watch?v=5jrcCIQLn5E

※市場仕入風景・製造工程の動画素材も提供可能です。

■ 今後の展開

今後も、旬のフルーツを活かした商品展開とともに、“フルーツが届くまでの背景”を含めた体験価値を発信してまいります。

■店舗概要

マルトメ・ザ・ジューサリー・パフェテリアは、旬のフルーツを主役にしたパフェやクレープ、ジュースを提供するフルーツデザート専門店です。オーダーを受けてから出来立てで提供するスタイルを特長とし、果実本来の味わいを活かしたメニューで支持を集めています。

現在は「マルトメ・ザ・ジューサリー・パフェテリア」1店舗に加え、2026年2月に新ブランド「フルーツベル 大丸心斎橋店」をオープンし計3店舗を展開。「フルーツのいちばん美味しい瞬間」を届ける専門ブランドとして、体験価値の拡張とブランド成長を図っています。

【営業形態】イートイン / テイクアウト

【公式 HP】https://fruits-belle.com/