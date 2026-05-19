RightTouch、「CX Day 2026『VoC』を生成AIが経営資源に変える」に登壇

株式会社RightTouch

エンタープライズ向けにAIコンタクトセンター基盤を提供する株式会社RightTouch（本社：東京都品川区、代表取締役：野村 修平／長崎 大都、以下、RightTouch）は、2026年6月19日（金）10:30～にオンライン開催される「CX Day 2026『VoC（顧客の声）』を生成AIが経営資源に変える～埋もれた“声”を次なる成長の“エンジン”へ～」に登壇します。

株式会社RightTouchは、「VoCで進化するAIコンタクトセンター～CX向上と工数削減を両立する実践ユースケース～」をテーマに講演いたします。

CX Day 2026について

企業と顧客との接点が多層化するいま、ビジネスの現場に蓄積される「VoC（Voice of Customer：顧客の声）」は企業の戦略を左右する重要な経営資源になりつつあります。

こうした背景から、株式会社インプレス DIGITAL X（デジタルクロス）は「CX Day 2026『VoC（顧客の声）』を生成AIが経営資源に変える～埋もれた“声”を次なる成長の“エンジン”へ～」が開催されます。

本セミナーでは、VoCを製品開発やマーケティング、CX（顧客体験）向上に直結する「経営資源」へと変えるための最前線の知見を紐解きます。生成AI技術がもたらすオペレーションの変革から、データ駆動型経営に向けた組織への実装プロセスまで、顧客接点の強化によって持続的な成長を描くための具体的なシナリオを共有します。

本件に関する問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98678/table/96_1_77c7f7d7e04eb7ae150d195f203a3065.jpg?v=202605190151 ]

DIGITAL X イベント 運営事務局

E-mail：dxday@event-entry.net

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

■QANTの提供価値

https://qant.jp/

「QANT」は、カスタマーサポートの各業務・顧客接点でのAI実装を多面的に支援しつつ、業務全体をつなぎ、最適化することを可能にします。課題分析や企画案の作成、ナレッジ作成など、工数のかかる業務は「AI」で自動化し、内容の確認や意思決定、対人コミュニケーションなど「人」が必要となる領域に人が集中できるようにすることで、業務負荷を下げ、より良い顧客体験の創出に注力できるようになります。

また、この循環型のサイクルによる継続的なカスタマーサポートデータの蓄積をもとに、AIの精度を高める理想的なPDCAサイクルが生まれていきます。

■株式会社RightTouchについて

「あらゆる人を負の体験から解放し、可能性を引き出す」をミッションに掲げ、AIと人の協働により、運用するほど精度が向上する自己進化型の「AIコンタクトセンター」基盤「QANT（クアント）」を開発・提供。AIオペレーターやVoC分析やWebサポート、コンタクトセンターオペレーション向けなど複数のプロダクトを通じて、工数削減とともに、CX/EXの飛躍的な向上を実現し、金融・インフラ・小売などさまざまな業界のエンタープライズ企業のカスタマーサポート（CS）変革を支援しています。

株式会社プレイド（東証グロース 4165）からカーブアウトしたスタートアップ。

名称 ：株式会社RightTouch

所在地 ：東京都品川区西五反田４丁目３１－１８ 目黒テクノビル2F

代表者 ：代表取締役 野村 修平／長崎 大都

設立日 ：2021年10月27日

事業内容：カスタマーサポートプラットフォーム「QANT」の開発、提供

企業URL：https://righttouch.co.jp/