「すてきにハンドメイド」人気講師による最新刊！　『斉藤謠子　私の好きな15の布バッグ』が5月19日発売

株式会社ＮＨＫ出版

「すてきにハンドメイド」人気講師である斉藤謠子さんが、日々使いながら改良し、たどり着いたお気に入りの布バッグばかりを収載した新刊『斉藤謠子 私の好きな15の布バッグ』がNHK出版から5月19日に発売となりました。

日々使って、作り続けてきたお気に入りを厳選！

この本で紹介している布バッグは、これまで作ってきたバッグの中から、実際に私が使い続けているお気に入りばかりです。さらに、欲しかったデザインや新しい素材で作った新作を加えて、一冊にまとめました。

―― 斉藤謠子

「重いバッグは、もう無理」から作り始めた布バッグ。使いながら改良し、たどり着いた斉藤謠子さんお気に入りの最終形。軽くてシンプルで、実用的なアイデアが満載です。

掲載しているのは、アレンジ含め15型・全35作品。

ふだん使いの布バッグからおしゃなバッグまで、多様なバッグを網羅しています。

持ち手の長さ、ポケットの位置、コットン地からナイロン地まで素材にもこだわり、さらに使いやすさ・作りやすさを徹底的に追求しました。

バッグ名は「縦に長い」。4枚はぎで、口が小さく底が丸い形のバッグです。

好きな型を1つ見つけたら布をかえてたくさん作ってみませんか？

手作りバッグの醍醐味は、自分好みにアレンジできること。そして作る楽しみを実感できること。

自由にカスタマイズして自分だけのバッグ作りを楽しみましょう。

見やすい実物大型紙付きです。

【掲載アイテム 15型の布バッグ（計35点）】

01 トート（4点）

いちばん実用的で使いやすいバッグ

02 サイコロ（2点）

サイコロのようなキューブ状の袋の口側に、タックを取ることで丸みを帯びた形に変化させたバッグ

03 短い持ち手（2点）

太くて短い持ち手のころんとしたシルエットのバッグ

04 つぼみ（2点）

つぼみ型のきれいなラインのバッグ

05 ミニボストン（2点）

ボストンバッグを小さくして持ちやすく。ポーチにもおすすめ

06 ヌビのトート（2点）

韓国の伝統的なキルティング地を使ったバッグ。実用的なアイデアもいっぱい

07 ショルダー（2点）

必要なものがすべて入るのに大きすぎない、サイズ感にこだわったバッグ

08 グラニー（2点）

丸みのあるフォルムがかわいいグラニーバッグ。入れ口を少し小さめにしたのがポイント

09 縦に長い（2点）

極端な形が楽しい、でも実用性も考えた形。4枚はぎにして、口が小さくて底が丸いバッグ

10 横に長い（2点）

縦があるなら横もほしい。たっぷりサイズの内ポケットは、仕切りをつけて使いやすく

11 スマイル（2点）

笑った口元のような半円形のバッグ。最近よく見かけるボディーバッグをイメージ

12 サコッシュ（3点）

サブバッグとして重宝。入れ口に留め具をつけないので丈は少し深めに

13 ぺたんこ（2点）

たっぷりサイズのフラットなバッグ。肩ひもの長さをアレンジして斜めがけと肩かけの２種紹介

14 タンクトップ（2点）

メッシュのポリエステル地で便利なエコバッグを

15 レジバッグ（4点）

レジ袋のような形のバッグ。ちょっとそこまでの外出に便利。素材をかえるとまったく違った表情に

商品情報

書名：斉藤謠子 私の好きな15の布バッグ

著者：斉藤謠子

出版社：NHK出版

発売日：2026年5月19日

定価：1,870円（税込）

判型・仕様： AB判並製、A全判型紙1枚付き（1C）

ページ数： 80ページ（内カラー48ページ）

ISBN：978-4-14-031226-1

URL→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000312262026.html

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140312262

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18583941/

斉藤謠子さんの著書

・『はじめてのパッチワーク・キルト 斉藤謠子のトラディショナル・パターン』

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000312232024.html

・『斉藤謠子 私の好きな10の服』

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000312242025.html

・『斉藤謠子の わたしの大切なバッグとポーチ』

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000312202023.html

・『斉藤謠子の まいにちを楽しむ服とバッグ』

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000312182022.html

・『斉藤謠子の いま作りたいシンプルな服とかわいい小物』

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000312172021.html