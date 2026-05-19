4DL、「AI時代のDX人材アセスメント《ANT-DXA》」を初公開展示

4DL Technologies株式会社

4DL Technologies株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役CEO兼CTO：荒巻智隼、以下「4DL」）は、2026年6月9日（火）・10日（水）に東京ビッグサイトで開催されるBEYOND FORUM 2026「第1回 AI時代の人材開発・タレントマネジメント展」に出展いたします。

BEYOND FORUM 2026バナー画像

本出展では、特にMicrosoft 365 Copilot等の生成AI導入を完了し、定着・活用フェーズで確実な投資対効果（ROI）を創出したい企業様や、受診対象者が500名規模を超える大規模なDX推進・人材開発を担うエンタープライズ企業様を対象としたソリューションを提案します。

ブースでは、4DLが開発したAI時代のDX人材アセスメントシステム「ANT-DXA（AI Native Training - DX Assessment）」を初の対外公開展示するとともに、来場者向けの簡易受診体験と展示会限定の導入優待をご用意します。

実績：エンタープライズ企業における導入・活用事例

ANT-DXAは、既に国内有数の大手企業において、組織のAI定着を支えるインフラとして採用されています。

鉄道インフラ大手：アセスメントエンジン自体の独自環境への移植および既存システムとの連携プロジェクトが進行中。

グローバル商社：全社員を対象としたDX適性診断を実施。診断データに基づき、全社的な次世代研修体系を設計・運用。

大手通信キャリア：法人営業部門におけるAI営業支援ツールの導入・定着支援策を策定するための基礎データとして活用。

展示の見どころ：なぜ「AI時代のDX人材」を測る必要があるのか

多くの企業がAI研修に投資を続けていますが、現場からは「誰に何を学ばせるか根拠がない」「研修の効果を経営に説明できない」という声が絶えません。この問題の根源は単純です。対象者の正確な「現在地」を測定せずに、育成計画を走らせていることにあります。

4DLが「DX人材アセスメント」ではなく「AI時代のDX人材アセスメント」と冠するのには理由があります。生成AIは自然言語で動くがゆえに、誰でも「使える」ように見えます。しかし実際には、自らの業務を言語化できる人材はAIで付加価値を飛躍的に高める一方、それができない人材は単なる"楽をするための道具"の利用に留まってしまいます。

この分水嶺は、従来のDXスキルマップでは測定できません。ANT-DXAは、この「AI時代に固有のDX適性」を可視化するために設計されています。本システムは、「測定→可視化→育成設計」のプロセスをAIで自動化し、AI環境は整えたものの、定着の方法論がまだ組織に確立されていない企業様へ最適な解を提供します。

ANT-DXAとは：30分で「現在地」と「次の一歩」が見える

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134465/table/16_1_f7d3de8e87d850885e04c24027b64e68.jpg?v=202605190151 ]

ANT-DXAは「テストの点数をつける」ツールではありません。受診者にとっての出力は「あなたの現在地はここであり、次の一歩はこれである」という具体的な育成の方向性と、その必要性への納得感です。そして経営・人事にとっては、どの部門に・何を・どの順番で打つべきかというデータドリブンな育成設計の根拠になります。評価ではなく、ナビゲーション。これがANT-DXAの設計哲学です。

品質へのこだわり：なぜこのアセスメントは信頼できるのか

「短納期」と「品質」のトレードオフを、4DLはAIを活用した設計・検証プロセスの革新で解決しました。

１. 心理測定学的信頼性の検証（Cronbach's α） 心理測定学の標準指標であるCronbach's α（クロンバックのアルファ：測定の整合性・一貫性を示す指標）係数を算出し、全8軸で α > 0.80 を達成。DX人材アセスメント領域で心理測定学的な信頼性検証を実施し、数値を公開しているサービスは極めて稀です。

２. 2-AI分離検証アプローチ 設計者バイアスを構造的に排除するため、ペルソナ生成AIと回答生成AIを意図的に分離。設問の正解ヒントを一切含まないペルソナだけを手がかりに、独立したAIが回答を生成する検証手法で妥当性を担保しました。

３. ルールベース×LLMのハイブリッドAIパイプライン スコアリング・パターン判定・研修マッチングはルールベースの決定論的処理で100%の再現性を確保。レポート生成にはLLMを活用し、パーソナライズされた説明文を生成。100ケースのテストスイートで全ルールベース処理の精度を確認済みです。

展示会ブースでできること

BEYOND FORUM 2026の4DLブースでは、以下をご体験いただけます。

簡易受診体験（約5分） ANT-DXAの体験版として、8問のショートアセスメントをブースでご受診いただけます。受診後すぐにAIが生成するパーソナライズレポートのサンプルをご確認いただいた上で、コンサルタントが本来の32問版で出力される詳細レポート（個人/上長/経営・人事向け）を解説します。

コンサルタントによる個別相談 アセスメント設計の実務を担当するコンサルタントが、自社のDX人材育成課題に合わせたカスタマイズの方向性をブースでご提案します。

フルカスタマイズ移植の相談 ディメンション・設問設計をフルスクラッチで行い、企業の経営課題から逆算した測定軸をオーダーメイドで構築。既存の研修プログラムとアセスメント結果を紐づけるマッチングロジックの設計についてもご紹介します。

展示会限定 導入優待

展示会でのご商談を通じて、以下の特別優待をご用意しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134465/table/16_2_edb9509b9879550297727bb2fda32607.jpg?v=202605190151 ]

※詳細はブースにてご案内いたします。

ANTシリーズ：見極める → 体感する → 設計する → 実装する → 自走する

4DLは"AI Native X"というコンセプトのもと、生成AI活用ソリューションとトレーニングを通じて企業の事業課題を解決します。ANT-DXAは、その中核をなす《ANTシリーズ（AI Native Training）》の起点です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/134465/table/16_3_25e0d01066b42d45c12dd743f263abca.jpg?v=202605190151 ]

「何が詰まっているか」を見極め（DXA）、体感し（B0）、設計し（B1）、実装し（B2）、自走する（DXR）。診断が先、処方は後。この順番を守ることで、AI活用は「配ったのに使われない」から「組織に残る変化」へ変わります。

展示会 開催概要

イベント名： BEYOND FORUM 2026「第1回 AI時代の人材開発・タレントマネジメント展」

開催日時： 2026年6月9日（火）～10日（水）10:00～17:00（予定）

開催場所： 東京ビッグサイト 南1・2ホール

主催： Eight（Sansan株式会社）・NewsPicks

対象者： CHRO・人事、経営層、事業責任者、現場マネージャー 等

開催方法： リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法： 事前登録制（登録のない方は入場不可）

4DLブース番号：【8-2】

来場登録URL： https://eight-event.8card.net/lp/feature/2026-06/

同時開催： Climbers X LIVE 2026（無料参加可能）、事業成長のための人材不足解消展 等

【注意事項】

※本イベントはビジネスマッチングを目的としているため、原則としてビジネスパーソン以外の方は入場できません。

※18歳未満でビジネス研究・実践目的の方は保護者同伴で入場可能ですが、未就学児は不可となります。

※営業目的での来場（逆営業）は禁止されています。

代表取締役CEO 荒巻智隼 コメント

「AI研修に投資した。でも、誰に何を学ばせるか根拠がない。研修効果を経営に説明できない。――この声を、私たちは数多くの企業様からいただいてきました。

生成AIは自然言語で動くがゆえに、誰でも使えるように見えます。しかし、本当に問われるのは『自分の仕事を言語化し、AIとの協働を設計できるか』というコンピテンシーです。従来のDXスキル評価では、この分水嶺は見えません。ANT-DXAは、AI時代に固有のこの問いに正面から応えるために設計しました。

アセスメントを『テスト』ではなく『ナビゲーション』として設計しました。受診者が結果を見たとき、落胆ではなく『次はこれをやればいいんだ』という前向きなアクションが生まれること。それが設計の出発点です。

ANT-DXAの開発では、心理測定学的な信頼性検証から2-AI分離検証、ハイブリッドAIパイプラインの構築まで、品質に一切の妥協をしませんでした。BEYOND FORUM 2026のブースで、このこだわりを直接お見せします。ぜひお越しください。」

4DL Technologies株式会社について

"ヒトとチームにReskillingを"をミッションに、新しい時代に合わせた学び直しをEngineeringとConsultingの切り口でデザインする企業です。

社名： 4DL Technologies株式会社

代表取締役： 荒巻 智隼

設立： 2023年3月

HP： https://4dlt.com

問合せ先： support@4dlt.com