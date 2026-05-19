国内の空港では初となる直営ストア「スウォッチストア関西国際空港」6月2日にオープン

スウォッチグループジャパン株式会社

国内の空港としては初となるSwatchの直営店「スウォッチストア関西国際空港」では、最新コレクションから定番アイテムに加え、キッズウォッチブランド「Flik Flak」、オメガとのコラボレーションから誕生した Bioceramic MoonSwatch Collection、ブランパンとのコラボレーションから誕生した Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Collection など、スウォッチの製品をフルラインナップで取り揃えます。

https://www.swatch.com/ja-jp/

関西国際空港の第１一ターミナルビルは、「国際線キャパシティの強化」「エアサイドエリアの充実」「旅客体験の向上」をコンセプトに、2021年より段階的なリノベーションが進められてきました。2025年3月には主要機能が完成し、国際線需要の拡大に対応する空港として進化を遂げています。Swatchの新店舗は、その最終フェーズのタイミングで、拡張された国際線出国エリアのラグジュアリーブランドや国内空港初出店のショップなどが集まる新区画内にオープンします。Swatchは、関西国際空港という日本と世界をつなぐゲートウェイで、旅の高揚感とともに楽しめる素敵なショッピング体験を提供してまいります。

スウォッチストア関西国際空港

- 住所： 〒549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北1 関西国際空港 第1ターミナルビル- オープン： 2026年6月2日(火)- 営業時間： 7:30 - 21:30Swatch SCUBAQUAコレクションOMEGA X Swatch 『MOONSWATCH 1965』Blancpain X Swatch 『BIOCERAMIC SCUBA FIFTY FATHOMS COLLECTION GREEN ABYSS』FLIK FLAK コレクション

Swatchについて - スイス生まれのポジティブな刺激と生きる喜び

Swatch は1983 年の創立以来、腕時計業界に衝撃を与えてきました。常に時代の流れを反映した印象に残るデザインを世に送り続け、世界をリードするウォッチメーカーになると同時に、世界中で最も人気があり-そして絶えず自らに忠実な姿勢を貫くブランドとなりました。

そこには、定期的にリリースされる新作モデルでも、特別コレクションでも、サプライズを届け続けるウォッチメーカーとしてのプライドがあります。

Swatchの思考や活動が革命的であることは、早期からBMXやロングボード、サーフィンなどのアクションスポーツに関わってきていることにも証明されています。

Flik Flakについて

Flik Flakは、世界で最も人気のあるキッズ用腕時計として、1987年の誕生以来、世界中のキッズたちと一緒に成長しています。時間を伝えるという概念を、身近な楽しみとエンターテイメントに変換した最初のキッズ用腕時計で、Flik FlakウォッチはすべてSwiss madeのBPAフリー素材で作られています。ヘッド、ループ、タン、バックルはヒマシから作られたバイオ由来素材でできており、テキスタイルストラップはペットボトルのリサイクルによって生まれました。クオーツムーブメントが搭載され、耐衝撃性もあり、40ºC までの温度で洗濯機洗いが可能です。Flik Flakは、スイスに160の製造拠点を持つ世界最大の時計製造販売業者であるSwatchグループのブランドの一つです。

公式ウェブサイト｜https://www.swatch.com/ja-jp/

Swatch Japan オフィシャル Instagram｜https://www.instagram.com/swatch_jp

Swatch Japan オフィシャル X｜https://x.com/swatch_jp