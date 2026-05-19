HOIKU株式会社、子どもの主体性を育む「藤森メソッド／見守る保育」導入支援プログラムを全国展開へ

HOIKU株式会社

HOIKU株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：水野 雄太）は、保育園・認定こども園・幼稚園における保育の質向上と園内の組織づくりを支援するため、「藤森メソッド／見守る保育」の考え方をもとにした導入支援プログラムの全国展開を本格化します。

本プログラムは、子どもが自ら選び、考え、遊びや生活を通じて育ち合う環境づくりを目指す園に対し、約4～6か月にわたり伴走支援を行うものです。単発の研修にとどまらず、園の現状や課題を踏まえながら、環境構成、職員の関わり方、園内での対話づくりまでを支援します。

少子化時代に問われる「子どもがどう育つか」という視点

少子化が進む中、保護者が園を選ぶ際の視点は、単に「預けやすいか」だけではなく、「子どもがどのような環境で過ごし、どのように育っていくのか」という点へと広がっています。

一方で、保育現場では人材不足や業務負担の増加が続いています。子ども一人ひとりに丁寧に関わりたいという思いがあっても、日々の対応に追われ、職員が疲弊してしまうケースも少なくありません。

こうした状況の中で、保育のあり方を「大人が指示し、動かす」形から、「子どもが自ら動き出せる環境を整える」形へと見直すことが重要になっています。

「見守る保育」は、何もしないことではない

「見守る保育」という言葉は、時に「何もしない保育」「子どもに任せるだけの保育」と誤解されることがあります。

しかし、ここでいう「見守る」とは、放任ではありません。子どもの発達や興味を丁寧に見取り、子どもが主体的に遊び、考え、関わり合えるよう、必要な環境や援助を適切なタイミングで整える専門的な関わりを意味します。

大人が先回りして指示を出すのではなく、子どもが自分で選び、試し、時には失敗しながら学んでいく。こうした経験の積み重ねは、自立心や社会性、粘り強さといった非認知能力の育ちにもつながります。そのためには、保育者の視点や声かけに加え、子どもが自然に動き出したくなる環境構成が欠かせません。

導入支援では「理念」だけでなく、現場での実践を重視

保育方針や理念は、掲げるだけでは現場に定着しません。日々の保育の中で、職員がどのように子どもの姿を見取り、どのような環境を整え、どのように関わるかまで具体化する必要があります。

本プログラムでは、園ごとの施設環境、職員体制、現在の課題を確認したうえで、現場で実践できる形で改善を進めます。たとえば、子どもが自分で遊びを選びやすいようにゾーンを見直す、行動の動線を整理する、遊具や教材の配置を変えるなど、日々の保育に直結する支援を行います。

また、職員に対しては、「子どもをどう動かすか」ではなく、「子どもが自ら動き出すために何を整えるか」という視点を共有し、子どもの発達や興味に応じた関わり方を実践的に確認していきます。

導入園で見られた変化と園長先生の声

導入園では、職員が子どもの姿を起点に環境を考え直し、日々の保育を少しずつ変えていく動きが見られています。

導入園の一つである相愛館（群馬県前橋市）では、子どもたちの状況を見ながら、行動の動線や環境構成を改善する動きが生まれています。

「職員が自分たちで考え・話し合い、こどもたちの状況を見ながら、行動の動線や環境構成を変えていっています」（相愛館／楯 園長）

また、同じく導入園であるSuruSu上陽こども園（群馬県前橋市）では、「子どもに寄り添う」保育を大切にする一方で、子どもが職員を頼りすぎ、職員が対応に追われる状態が課題となっていました。

導入後は、職員の視点が「子どもに行動を促すこと」から、「子どもが自ら動き出したくなる環境をどのように整えるか」へと変化。環境構成の大切さを実感するとともに、子どもの力を信じて見守る姿勢へと、保育者の意識も少しずつ変化していきました。

「職員が自らこどもの発達や、それを生かす環境を考えられるようになり、組織としての一体感が高まりました」（SuruSu上陽こども園／過外 園長）

園全体で変化を生み出すために

保育の変化は、一部の職員だけで進めることはできません。経営者や園長が目指す方向性と、現場職員の日々の実感がつながることで、園全体としての実践が動き出します。

本プログラムでは、経営者・園長・職員が同じ方向を向いて保育を見直せるよう、園内での対話づくりも重視しています。外部の専門家が関わることで、経営側と現場側の認識のずれを整理し、園全体で実践を進める土台づくりを行います。

プログラム概要

名称：藤森メソッド（見守る保育）導入支援プログラム

対象：全国の保育園、認定こども園、幼稚園

主な対象者：法人代表者、園長、主任、現場職員

支援期間：約4～6か月 ※園の規模や課題に応じて個別に設計します

主な内容：園の現状課題の整理、環境構成・ゾーニングの見直し、職員向け研修、現場実践へのフィードバック、園内での定着に向けた伴走支援

HOIKU株式会社について

HOIKU株式会社は、保育施設向けのコンサルティング、研修、教育プログラムの導入支援を通じて、子どもの主体性を育む保育環境づくりを支援しています。

会社名：HOIKU株式会社

所在地：東京都千代田区飯田橋2-18-1-2101

代表者：代表取締役 水野 雄太

事業内容：保育施設向けコンサルティング、研修事業 等

URL：https://hoiku-inc.com/

お問い合わせ

本プログラムに関するお問い合わせは、HOIKU株式会社ウェブサイトよりお願いいたします。

https://hoiku-inc.com/