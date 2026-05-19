【次念序】初夏の風物詩、夏季限定「冷やかけ」が5月20日(水)より登場！一番のおすすめはシャキシャキ食感の「茗荷（みょうが）冷やかけ」

株式会社松富士食品

株式会社松富士食品が運営する、つけめん専門店「次念序（じねんじょ）」は、2026年5月20日（水）より、夏季限定の人気メニュー「冷やかけ」を全店で販売開始いたします。

茗荷冷やかけ■ 毎年完売必至！「次念序」の夏が今年もやってくる

「次念序」の冷やかけは、キリッと冷えたスープに、力強いコシを持つ特製の極太麺が絡む、初夏から夏にかけての不動の人気メニューです。 おすすめは「茗荷（みょうが）冷やかけ」。清涼感あふれる茗荷の香りとシャキシャキとした食感が、冷やかけのスープと麺を引き立て、暑い日でも箸が止まらない一杯に仕上げました。

■ 商品ラインナップ（全て税込価格）

茗荷（みょうが）冷やかけ 【並】940円 【大】1,040円 たっぷりの茗荷をトッピングした、今夏イチオシの一杯。

味玉冷やかけ 【並】940円 【大】1,040円 とろりとした半熟の味付け玉子がスープの旨味をさらに広げます。

冷やかけ 【並】790円 【大】890円 シンプルに麺とスープの旨味を味わいたい方に。

■ 販売概要

販売開始日： 2026年5月20日（水）

販売店舗： 次念序 全店舗

■次念序について

「麺に技、スープに魂、お客様に真心」を信条に、 2006年、埼玉・鴻巣にて創業。「濃厚スープ×極太麺」のスタイルを確立した、つけめん専門店。

現在、鴻巣本店は「食べログ ラーメン EAST 百名店」を連続して受賞中。創業当時からの想いはそのままに、さらなる品質の向上と「本物の味」の追求に邁進しています。

鴻巣本店

特製つけめん

株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/