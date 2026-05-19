何杯飲んでも1杯21円！オープン2周年を記念して6日間限定の特別キャンペーン｜純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する「純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店」では、2026年5月23日(土)～5月28日(木)の6日間限定で、オープン2周年を記念した「ハイボール21円キャンペーン」を開催いたします。

このキャンペーンは、2024年5月29日のオープン以来、多くのお客様に支えられてきた感謝の気持ちを込めて実施するもので、「21(にほんいち)」の語呂合わせにちなんだ価格設定。期間中は対象のハイボールを何杯飲んでも1杯21円（税込23円）で提供いたします。

仕事帰りの一杯や、ご友人同士での食事、馬刺しや朝引き鶏とのペアリングなど、気軽にお楽しみください。

馬刺しや朝引き鶏とともに楽しむ、期間限定のハイボール企画

当店では、鹿児島県産を中心とした純国産馬刺しや、鮮度にこだわった朝引き鶏を提供しています。

人気の「純国産馬刺し5種盛り」は、赤身・霜降り・フタエゴなど、それぞれ異なる食感や旨味を楽しめる看板メニュー。あっさりとした馬肉の旨味と、炭酸の爽快感が広がるハイボールは相性も良く、仕事帰りの一杯にもおすすめです。

また、炭火で香ばしく焼き上げる鶏料理や、お酒と合わせて楽しめる一品料理も多数用意。落ち着いた雰囲気の店内で、ゆっくりと食事やお酒を楽しんでいただけます。

キャンペーン概要

キャンペーン期間：2026年5月23日(土)～5月28日(木)

内容：期間中、何杯飲んでも1杯21円(税込)でハイボールをご提供

対象店舗：純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

利用条件：杯数制限なし (何杯でもご注文可能)

※他の割引やクーポンとの併用はできません。

※グラス交換制でのご提供となります。

店舗概要

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区安土町２丁目４－５ 地下１階

アクセス：堺筋本町駅 徒歩2分

営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

定休日：不定休

席数：62席

ホットペッパー：https://nihonichi-sakaisujihonmachi.owst.jp/

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/1

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店は、大阪・堺筋本町エリアに位置し、純国産の馬肉と新鮮な朝引き鶏を使用した料理を提供する居酒屋です。

仕事帰りの気軽な利用から、グループでの食事まで幅広く対応しており、馬刺しと鶏料理を一度に楽しめる、満足感のある食事体験を提供しています。

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〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928