株式会社ナブアシスト、「運輸安全・物流DX EXPO 2026」の出展詳細を発表

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介、以下 ナブアシスト）は、2026年5月27日（水）～5月29日（金）に東京ビッグサイト 西3・4ホールで開催される「運輸安全・物流DX EXPO 2026」での出展詳細をお知らせいたします。本展示会では、ナブアシストが提供する運送業向けの統合DXソリューションを一堂に集結させるとともに、現在開発中の『次世代自動点呼システム』のモックアップを初めて公開いたします。 さらに、ブースでは充実のデモンストレーションに加え、「AI活用度診断」と「組織のDX推進度診断」を無料で実施し、各社の経営課題に合わせた最適なソリューションを提案いたします。

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出展のポイント

本展示会では、ナブアシストが提供する運送業向けの統合DXソリューションを一堂に集結させるとともに、現在開発中の『次世代自動点呼システム』のモックアップを初めて公開いたします。

ブースでは、すべての展示製品について実際に操作・体験していただけるデモンストレーションを実施し、各ソリューションの具体的な活用方法や導入効果をご理解いただけるよう準備いたしました。

さらに、ナブアシストのブースでは以下の2つの無料診断サービスをご用意しております。

出展製品・サービス一覧

- 【無料実施】AI活用度診断貴社の事業における現在のAI活用状況を診断し、さらなるAI導入の可能性や優先順位を明確にいたします。運送業界におけるAI活用の最新動向を踏まえながら、貴社に最適なAI導入戦略をご提案いたします。- 【無料実施】組織のDX推進度診断貴社の現在のデジタル化レベルを多角的に診断し、DX推進における課題と改善ポイントを明確化いたします。経営層から現場までの一体的なDX推進に向けて、具体的なロードマップをご提案いたします。

ナブアシストは、システム導入だけでなく、人材育成から継続的なDX推進まで、運送事業者の皆様の経営課題解決をワンストップでサポートします。

点呼＋デスクトップ版点呼＋

クラウド型点呼支援システム。業務前・業務後の自動点呼に対応し、全ての点呼業務を一元管理します。生体認証による厳格な本人確認やビデオ通話の「疑似対面機能」により、離れた拠点でも対面と同等の点呼品質を維持。デスクトップ・モバイルの各デバイスを活用することで、運行管理者の業務負担を大幅に軽減します。

富士通製デジタコ（DTS-G1D3）ITP-WebService V3（富士通製デジタコ）

富士通ネットワーク型デジタコの利用により、リアルタイムでの運行管理・安全管理を実現するサービス。24時間365日、どこからでも運行状況を把握。動態管理やメッセージ機能により、遠隔地のドライバーへ即座に的確な指示を送信。ドラレコ映像もリアルタイムに取得・確認でき、遠隔地からの安全指導を強力にバックアップします。

Navisia乗務員時計Navisia乗務員時計

運送事業者向けの労働時間管理クラウドサービス。改善基準告示と時間外労働の上限規制に完全対応。ドライバーの拘束時間、休憩時間、連続運転時間、待機時間をリアルタイムに一元管理し、複雑な労務状況を見える化。ダッシュボードにより、全拠点の労務状況を即座に把握でき、業務の平準化と法令遵守を実現します。

Navisia運送販売クラウドNavisia運送販売クラウド

運送業に特化したクラウド対応の販売管理システム。受注・配車から請求・収支管理までを一元化し、業務のムダを排除。直感的なドラッグ&ドロップ操作による配車計画と、デジタコ実績データのワンタッチ取り込みにより、正確な運行実績に基づいた迅速な請求・収支分析を実現します。

DX学校 前橋校

ITに詳しくない中小企業に寄り添う、独自の研修プログラムによるIT導入の人材育成とSaaSを中心としたIT導入支援を軸に、中小企業の経営課題解決を支援する学校です。受講者は３ヶ月の研修で社内のIT担当者になれ、Google Workspaceなどのクラウドツール活用を通じて、自社でデジタル化の推進が可能になります。

初展示：次世代自動点呼システム

ナブアシストが開発中の次世代自動点呼システムを、本展示会で初めて公開いたします。

現在の点呼業務における運行管理者の負担をさらに軽減し、より高度な自動化と確実な本人確認を実現するシステムです。既存の「点呼＋」の優れた機能をさらに進化させた本システムは、運送業界における点呼業務の革新的な未来像を提示するものとなっています。

本展示会では、このシステムの先進的なコンセプト、主要機能、そして具体的な活用シーンをモックアップを通じてご紹介いたします。業界関係者の皆様にとって、運送業の効率化と安全性向上を実現する新たなソリューションとなり得る、この次世代システムをぜひ会場でご体験ください。

運輸安全・物流DX EXPO 2026について

イベント名称：運輸安全・物流DX EXPO 2026

主催・企画運営：株式会社リックテレコム テレコミュニケーション編集部(https://www.telecomi.biz/)

開催日時：2026年5月27日（水）～5月29日（金）10:00～18:00（最終日17:00終了）

会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール

展示ブース：小間番号 T-41

公式サイト：https://www.truckexpo.jp/2026/

ナブアシストについて

来場事前登録はこちら :https://prd.event-lab.jp/wj2026/registration/visitor/form/TLDX?l=japanese

ナブアシストのロジスティクス事業部は、運送業界のデジタル化を牽引するパートナーとして、革新的なソリューションの開発と提供に注力してまいりました。自動点呼システムの開発・販売・サポートを中核事業として、運送事業者の皆様が抱える運行管理、安全管理、法令遵守に関する課題の解決に取り組んでいます。

弊社のソリューションは、最新の技術トレンドと運送業界の実務知識を融合させることで、現場のニーズに即した実用的なツールを実現しています。導入企業の成功事例を積み重ねながら、業界全体のDX推進に貢献し、経営課題を解決し、競争力を強化できるよう支援してまいります。

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お問い合わせ先

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会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://www.nav-assist.co.jp/)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp