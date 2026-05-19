「グーン」史上初！パッケージの表と裏で2つのデザインが楽しめるリバーシブル仕様を採用　『グーン ぐんぐん吸収パンツ トイ・ストーリー限定デザイン』6月1日（月）数量限定発売

大王製紙株式会社

衛生用紙製品 No.1 ブランド※1の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）は、今夏、続編映画の公開予定で話題となっている『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターがパッケージやおむつ柄に描かれたベビー用紙おむつ『グーン ぐんぐん吸収パンツ トイ・ストーリー限定デザイン』（全4商品）を2026年6月1日（月）から数量限定で全国発売します。

『グーン ぐんぐん吸収パンツ トイ・ストーリー限定デザイン』

■発売の狙い

「グーン ぐんぐん吸収パンツ」は世界中で愛されるディズニーキャラクターをパッケージデザインに採用したベビー用紙おむつです。サイズごとに異なるデザインで、お子さまの成長とともにおむつ替えを楽しめるラインナップを展開しています。特に数量限定のデザイン商品は「ディズニーが好きなのでテンションが上がる」「キャラクターがかわいいので、子どもが進んではいてくれる」と好評をいただいています。

そこでこのたび、今夏に続編映画の公開予定で注目を集めている『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターをパッケージとおむつ柄に採用した「トイ・ストーリー限定デザイン」を数量限定で発売します。ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとする『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちの元気いっぱいな姿を描いたワクワク感があふれるデザインで、思わず写真に残したくなるような“楽しさと特別感”を毎日の子育てにお届けします。

■商品について

『グーン ぐんぐん吸収パンツ トイ・ストーリー限定デザイン』は、グーン初のリバーシブルパッケージを採用。表面にはウッディをはじめとする『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちが大集合した賑やかなデザイン、裏面はバズ・ライトイヤーとエイリアンたちが躍動する遊び心あふれるデザインとなっており、その日の気分に合わせて表裏でお楽しみいただけます。

また、おむつ柄にも、『トイ・ストーリー』の仲間たちの笑顔があふれるデザインと、バズ・ライトイヤーがスペース・レンジャーとして活躍する姿を描いたデザインを、各サイズ2種類ご用意しました。元気いっぱいな『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちが、毎日のおむつ替えの時間を楽しく彩ります。

※1:インテージ SRI+ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算(2025年1月～12月 メーカー別売上金額)

― 『グーン ぐんぐん吸収パンツ トイ・ストーリー限定デザイン』商品概要 ―

【商 品 名】グーン ぐんぐん吸収パンツ トイ・ストーリー限定デザイン

【発 売 日】2026年6月1日（月）から数量限定で全国発売

【商品内容】4サイズ、男女共用／オープン価格

◎Mサイズ（6kg～12kg）66枚入

◎Lサイズ（9kg～14kg）56枚入

◎BIGサイズ（12kg～22kg）50枚入

◎BIGより大きいサイズ（13kg～28kg）34枚入

【公式HP】https://www.elleair.jp/disneyseries/

【お問い合わせ】

エリエールお客様相談室 フリーダイヤル：0120-205205

お問い合わせフォーム：https://www.elleair.jp/inquiry/rules

― 商品特長 ―

■気分に合わせて『トイ・ストーリー』の異なる世界観を楽しめるリバーシブルパッケージ！【NEW】

・グーン初のリバーシブルパッケージを採用し、表面にはウッディをはじめとする『トイ・ストーリー』のキャラクターたちが集合した賑やかなデザインを、裏面にはバズ・ライトイヤーとエイリアンたちが躍動する遊び心あふれるデザインをあしらい、見るたびに楽しくなるパッケージにしました。

表面裏面

■『トイ・ストーリー』のキャラクターたちが飛び出してきそうなポップでカラフルなおむつ柄【NEW】

・『トイ・ストーリー』のキャラクターたちが大集合した賑やかなデザインと、バズ・ライトイヤーがスペース・レンジャーとして活躍する姿を描いたデザインを各サイズ2種類ご用意。おむつ替えが楽しくなるポップなデザインです。

＜おむつ柄＞

(C)Disney/Pixar

■たっぷりおしっこも、すきまモレもすばやく吸収&ぴったりフィットで安心！

１.「スピード吸収体」でたっぷりおしっこをすばやく吸収！

・「スピード吸収体」でおしっこをキャッチしてすばやく拡散するから、たっぷりおしっこも、モレずに安心。

「スピード吸収体」イメージ

２.すきまモレをがっちりガード！

・「ぴったりモレガード構造」（Mサイズ・BIGより大きいサイズ）

おなかまわりと足まわりのギャザーがフィットしてすきまモレをガード。たくさん動いても、ズレずにモレ安心！

「ぴったりモレガード構造」イメージ

・「Wフィットギャザー」（Lサイズ・BIGサイズ）

二重構造のダブルギャザーが足まわりにフィットしてすきまモレをガード。たくさん動きまわっても、ズレずにモレ安心！

「Wフィットギャザー」イメージ

■大きめ設計だから1つのサイズを長～く使える！

・着用時におへそが隠れる安心サイズ。（Mサイズ）