顔認証で打刻ミスゼロを実現、100名規模の店舗で勤怠管理を効率化

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下サイバーリンク）は、同社のAI顔認証エンジンFaceMe(R) を搭載したジョブカン勤怠管理のiPad顔認証打刻が、フードサービス事業を展開するボンディッシュ株式会社の運営する最大規模の店舗に導入されたことを発表しました。

本導入により、従来の打刻方式から顔認証による非接触・自動打刻へ移行し、約100名規模の店舗において打刻ミスゼロを実現しました。これに伴い、修正対応にかかる管理工数を大幅に削減。さらに、衛生面にも配慮したスムーズな勤怠運用を可能にし、現場および労務担当双方の負担軽減に貢献しています。

＜ ジョブカン勤怠管理 「iPad顔認証打刻」 の導入背景 ＞

ボンディッシュ株式会社は、「社員食堂」や「ケータリング事業」、「カフェ運営」などを展開するフードサービス企業です。

なかでも、約100名が在籍する最大規模の店舗では、従来の勤怠管理において以下の課題が顕在化していました。

・端末上で名前をスクロールして選択する打刻方式による操作負担

・スタッフ数の多さに起因する誤打刻（他人名での打刻）の発生

・打刻ミス修正に伴う管理負担の発生

・衛生面を考慮した非接触型打刻へのニーズの高まり

これらの課題を解決するため、正確性・効率性・衛生性を兼ね備えた顔認証打刻の導入に至りました。

＜ 導入による具体的な改善点と効果 ＞

1.打刻業務の効率化

・端末の前に立つだけで打刻が完了。非接触でスピーディーな運用を実現。

2.誤打刻の解消

・月10件程度発生していた誤打刻（名前選択ミス）がゼロに。

3.管理工数の削減

・打刻修正対応が不要となり、現場および労務担当の負担を大幅に軽減。

＜ ボンディッシュ株式会社 ご担当者様のコメント ＞

当社では、約100名規模のスタッフが在籍する最大規模の店舗において、従来の打刻方式では誤操作による打刻ミスや管理工数の増加が課題となっていました。そこで、非接触かつ正確に打刻できる「iPad顔認証打刻」を導入した結果、端末の前に立つだけで打刻が完了するスムーズな運用を実現し、現場からも高い評価を得ています。また、月10件程度発生していた打刻ミスの修正がゼロとなり、現場および労務担当双方の負担軽減にもつながっています。

■AI顔認証エンジンFaceMe(R)について

ディープニューラルネットワーク AI技術を使用した FaceMe(R) は、高速、高精度かつ角度のついた状態でも認証可能なAI 顔認証エンジンです。IoT 用エッジデバイスからクラウドまで様々な環境に対応しており、幅広いユーザーの要求に柔軟に対応することができます。産業用PCやワークステーションなどの高性能デバイスだけでなく、市販のタブレットやスマートフォン等でも高性能で運用することができます。

製品の詳細はこちら: https://jp.cyberlink.com/faceme

導入事例はこちら: https://jp.cyberlink.com/faceme/insights/cases

■ジョブカン勤怠管理について

「ジョブカン勤怠管理」は、勤怠管理業務に必要な機能を全て備えています。

設定も操作もわかりやすく、多くの企業様に採用されております。

導入企業は 60,000社以上、クラウド型勤怠管理システム業界 No.1 のサービスです。

公式サイト：https://jobcan.ne.jp/

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは1996年に台湾で設立された、マルチメディアソフトウェアとAI顔認証技術の世界的リーダーで、動画編集や写真編集ソフト、顔認証エンジンなど、多岐にわたるソリューションを提供しています。日本法人であるサイバーリンク株式会社は1998年に設立され、日本のマーケットに向け、マルチメディア関連ソフトウェアの開発・販売を手がけ、動画再生ソフト「PowerDVD」、動画編集ソフト「PowerDirector」などは多くのユーザーに支持されています。また、顔認証システム「FaceMe(R)」など、セキュリティや個人認証に特化した技術も提供し、新しい暮らし方の創造を目指しています。

サイバーリンクについての詳細は公式HPをご覧下さい： https://jp.cyberlink.com