しっかり食べているつもりが、栄養は体を素通りしているだけかも…　栄養の吸収効率に差がつく必見「最新栄養学」！

株式会社 青春出版社

食べたものが100%吸収されると思ったら大間違い！ いくら栄養豊富なものを食べても、きちんと消化・吸収されなければ、体を「素通り」しているだけにすぎません。

「卵かけごはんの白身は生で食べると残念」「ほうれん草のおひたしにはしょうゆよりもポン酢」などなど、効果的に栄養を取り入れるコツを最新栄養学をもとにお教えします。食が細くなった人、コスパよく食べたい人は必見です。

本書の目次

著者プロフィール

木内 麻里（きうち まり）

医学博士。金内メディカルクリニック副院長。人間ドック健診専門医。日本医師会認定産業医。高濃度ビタミンC点滴療法認定医。聖マリアンナ医科大学を卒業後、日本大学医学部第三内科に所属し、内科診療を中心に臨床経験を積む。その後、米国ハーバード大学医科学研究所に留学。消化器内科、糖尿病診療を軸とした内科医療に加え、予防医療やアンチエイジング医療にも取り組んでいる。

栄養監修者プロフィール

日比 洋子（ひび ようこ）

管理栄養士。オーソモレキュラー分子栄養医学協会認定栄養カウンセラー。管理栄養士として10年間、病院・介護施設で栄養管理・栄養指導を行った後、歯科・美容皮膚科・整骨院・内科クリニックなどで7000人以上の栄養相談・カウンセリングに携わる。現在はクリニックでの栄養カウンセリングを行う傍ら、セミナー講師としても活動している。

書籍情報

その食べ方は栄養を吸収してません

著者：木内麻里

栄養監修：日比洋子

発売日：2026年5月19日

定価：1,210円（税込）

ISBN：978-4-413-21248-9