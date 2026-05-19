フラワーギフト通販サイト「Sakaseru」｜想いを届ける、クリアバルーン＆羽バルーンの新商品が登場

特別な日の贈り物に。遊び心あふれる2種類の新作ラインナップ

株式会社Sakaseru

これまで数多くの“推し活”向けのお花を届けてきたSakaseruより、お客さまの想いをより印象的に演出するバルーンアレンジが登場しました。ふんわりと羽が舞う可愛らしいデザインと、お好きなメッセージを入れられる人気のデザイン2種類を展開いたします。

人気フラワーデザイナーが、一つひとつ真心を込めて制作

本商品は、多くのお祝い花を手がけてきたSakaseruのフラワーデザイナーかわむらみさき(https://www.sakaseru.jp/shop/misaki-kawamura)が制作を担当します。お花とバルーン、リボンを組み合わせ、パッと明るくなるような、遊び心あふれる世界観を表現しました。特別な日の贈り物を、一つひとつ丁寧に、真心を込めてお作りします。

◆文字入れできる クリアバルーンの生花アレンジ◆羽バルーンの生花アレンジ

本件の背景や各商品の詳細は、自社HPのニュースリリースにて公開しております。

詳細を見る :https://www.sakaseru.jp/corporate/news/detail/566

株式会社Sakaseruについて

「花業界に関わる全ての人を幸せにする」をビジョンに、お客さまへの新たな贈り物の価値を提供するため、2015年10月に創業。エンタメからビジネスシーンまでITのプラットフォームを展開。

ファン向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/fan

ビジネス向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/lp/business/

ファン向けクラウドファンディングサービス : https://www.sakaseru.jp/mina

コーポレートサイト：https://www.sakaseru.jp/corporate

公式X：https://twitter.com/sakaseru_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/sakaseru.jp/