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ABCテレビプロ野球中継 ５月２７日(水) 「阪神 vs. 日本ハム」 に 山本彩がゲスト出演！
ABCテレビでは今シーズンもプロ野球中継「スーパーベースボール」をお届けしています。５月２７日(水)は「阪神タイガース 対 北海道日本ハムファイターズ」の一戦を生中継！
この度、スペシャルゲストとしてシンガーソングライター・山本彩の出演が決定！２０２５年にABCテレビで放送した特番「虎バンＳＰ！セ・リーグ優勝記念特番！！虎の道が導く栄光の御堂筋パレード！！！」では、糸井嘉男SA(Special Ambassador)、実況の北條瑛祐(ABCテレビアナウンサー)と共に優勝パレードのバスに乗車し、選手たちの歓喜の表情や現場の熱気を臨場感たっぷりに伝えた山本彩。今回の中継も、その３名が高い熱量で試合を盛り上げます！
今シーズン初の甲子園中継でしかも交流戦ということで、とてもワクワクしています！
毎年、リーグ戦とはまた違った難しさのある交流戦ですが、リーグ後半にいい流れを持っていくためにも、精一杯応援して“とらほー”しましょう！
■放送概要
番組名：スーパーベースボール 阪神×日本ハム
放送日時：５月２７日(水) 夜６時１６分〜８時５４分 生中継（関西ローカル）
出演：
＜ゲスト＞山本彩
＜解説＞糸井嘉男
＜実況＞北條瑛祐(ABCテレビアナウンサー)
＜リポーター＞福井治人(ABCテレビアナウンサー)