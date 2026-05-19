フェニックス・シーガイア・リゾート、公式サイトを WOVN.io で4言語対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、フェニックスリゾート株式会社（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：山本俊祐）が運営するフェニックス・シーガイア・リゾートの公式サイトに導入され、日本語に加え4言語（英語、韓国語、簡体字、繁体字）での公開が開始されました。本導入により、多言語での情報発信にかかるリードタイムを大幅に削減するとともに、情報発信の量と質を高め、訪日外国人のお客様満足度の向上を目指します。

■運用工数をかけずにリアルタイムかつ網羅的な多言語情報発信を実現

フェニックス・シーガイア・リゾートは、宮崎県の太平洋沿いに広がる黒松林に囲まれたリゾート施設で、3つの宿泊施設をはじめ、名門ゴルフコース「フェニックスカントリークラブ」や温泉施設、スパ、レストランなどを備えています。海と自然に囲まれたロケーションの中で、ゴルフやリゾートステイ、アクティビティなど多様な滞在体験を提供しており、季節ごとに異なる魅力から国内外の多くのお客様が訪れています。

昨今、訪日外国人観光客が増大する中で、同社では、訪日外国人のお客様満足度向上に向けて、Web サイトの情報の質やユーザビリティの向上に取り組んでいます。その一環として公式サイトのリニューアルを契機に、多言語対応の運用を見直すことになりました。

これまでも英語・韓国語・簡体字・繁体字の4言語で情報発信を行っていましたが、各言語サイトを個別に構築していたため、翻訳会社への依頼から公開までに2～3週間を要し、リアルタイムでの更新が困難な状況でした。さらに、翻訳業務の担当が兼務であったことから多言語対応に十分なリソースを割くことが難しく、更新は施設改装などの大きなトピックに限られるなど、頻度も限られていました。また、掲載内容も日本語サイトの一部のみを翻訳した内容となっていました。

人力での翻訳や運用はリソース的にも限界である一方で、情報発信の量と質を高める必要があり、AI を活用した翻訳運用の検討が進められました。その中で、Web サイト翻訳に特化した AI を活用できる点に加え、アイコニア・ホスピタリティ内での導入実績が評価され、WOVN.io の導入を決定されました。これにより、運用工数を抑えつつ、リアルタイムかつ網羅的な情報発信を実現しています。さらに、サイトリニューアルとの相乗効果により、サイト全体のアクセス数や自社サイト経由の予約件数も増加傾向にあり、お客様の利便性や満足度向上に寄与しはじめています。

■WOVN.io 採用の決め手

下記4点が WOVN.io 採用の決め手となりました。

- 自動運用の実現で、2～3週間かかっていた更新期間をリアルタイムに国際特許を取得した「未翻訳箇所の自動検知・自動翻訳」技術により、元言語のコンテンツ追加・更新を自動で検知・翻訳します。これにより、2～3週間かかっていたリードタイムがなくなり、リアルタイムで多言語での高頻度な情報発信が可能になりました。- WOVN.copilot により、ホテル特有のコンテンツも高精度に翻訳生成 AI と人力を組み合わせた独自の翻訳サービスである WOVN.copilot を使うことで、スピードと品質を両立した翻訳を実現しています。レストランやゴルフ場といった、より高い精度が求められるコンテンツにおいても、運用の手間を増やすことなく品質を担保し、質の高い情報を提供できる体制を構築しました。- 使いやすい UI と手厚いサポートにより、スムーズな導入・運用が可能WOVN.io の管理画面は非エンジニアでも直感的に操作でき、スムーズな導入と運用を実現します。また、問い合わせにも丁寧に対応するサポート体制についても評価いただきました。- アイコニア・ホスピタリティでの導入実績アイコニア・ホスピタリティでの導入事例があり、他施設での活用状況が導入判断の後押しとなりました。

■導入サイトについて（ https://seagaia.co.jp/(https://seagaia.co.jp/) ）

フェニックス・シーガイア・リゾートの公式サイトに導入され、日本語から4言語（英語、韓国語、簡体字、繁体字）に対応しています。

■今後の展望

フェニックス・シーガイア・リゾートは、世界的にも著名な「フェニックスカントリークラブ」の魅力発信を強化するとともに、2026年に予定している様々な改装情報、屋内型キッズパーク「KIDS OASIS」、ウォータスライダーが楽しめる「キッズスプラッシュエリア」、温泉施設における「新浴棟」の新オープンのほか、リニューアルしたレストランや、アクティビティなど多様なコンテンツの発信も充実させ、集客の拡大とリピーターの獲得につなげていきます。

WOVN は、今後も多言語化 AI ソリューションの提供を通じて、ホテル・観光業界におけるインバウンド対応とお客様体験価値の向上を支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io(https://mx.wovn.io) ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。





企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246