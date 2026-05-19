クレアチニン、eGFR、尿たんぱく…「少し高いかな」で、放置していませんか？　今日からはじめる腎臓を元気にする方法集めました！

株式会社 青春出版社

腎臓は肝臓同様に「沈黙の臓器」と呼ばれ、ダメージが進むまで自覚症状がほとんどありません。その代償は大きく、ひどくなると人工透析に、なんてことも…。しかし、そうなる前に食事・生活習慣・環境などで日々のケアが可能です。

本書では、医学的根拠をもとに、腎臓を守る・元気にする方法を網羅的に紹介します。

本書の目次

監修者プロフィール

工藤 孝文（くどう たかふみ）

1983年福岡県生まれ。福岡大学医学部卒業後、アイルランド、オーストラリアへ留学。帰国後、大学病院、地域の基幹病院を経て、現在は、東京・渋谷の「そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック」で副院長を務めている。専門は、糖尿病・肥満症・漢方治療。「ガッテン!」(NHK)、「世界一受けたい授業」(日本テレビ)など、テレビ番組への出演・医療監修のほか、健康関連の著作も数多い。

編者プロフィール

ホームライフ取材班（ほーむらいふしゅざいはん）

「暮らしをもっと楽しく! もっと便利に！」をモットーに、日々取材を重ねているエキスパート集団。その取材力、情報網の広さには定評があり、インターネットではわからない、独自に集めたテクニックや話題を発信し続けている。

書籍情報

「腎臓にいいこと」、ぜんぶ集めました。

監修者：工藤孝文

編者：ホームライフ取材班

発売日：2026年5月19日

定価：1,232円（税込）

ISBN：978-4-413-21247-2