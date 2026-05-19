「はじめての遺品整理」の株式会社リリーフ┃「リリーフ西神戸店」を6月1日にオープン！

株式会社リリーフ

遺品整理や不動産売却・引越しに伴う家財の処分並びにリユースを行う株式会社リリーフ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：赤澤知宣）は、この度「リリーフ西神戸店（フランチャイズ店舗）」を2026年6月1日（月）にオープンすることをお知らせします。

リリーフ おかたづけのプロ はじめての遺品整理

リリーフの理念

「高齢化社会」や「空き家問題」といった社会課題を「おかたづけ」で解決することを使命とし、事業に邁進しております。「遺品整理」や「生前整理」は、ご家族だけでは対応しきれない深刻な課題となりつつあります。体力的な負担に加え、廃棄物の分別や処分の複雑さが、ご高齢の方やそのご家族の大きな重荷となっているのが現状です。

リリーフは、グループ創業60年以上の歴史を持つ廃棄物処理（ゴミの収集運搬・処理）事業をルーツに持ち、法令を遵守した適正な処分をお約束することで、お客様に「安心」を提供してきました。また、「おかたづけ」を単なる作業ではなく、お客様の心に寄り添い、モノと心に新たな価値を生むサービスと捉えています。まだ使える品物は自社でリユースを行い、新たな持ち主に愛用していただく―。私たちは「捨てる」を減らし、「ありがとう」が循環する社会の実現を目指しています。

おかたづけ現場作業風景

出店情報

店舗名：リリーフ西神戸店

営業時間：9:00～19:00

電話番号：078-964-6291

オープン日：2026年6月1日（月）

住所：兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1249-1

店舗ページ：https://relief-company.jp/shop/nishi-kobe/

「リリーフ西神戸店」 店長：舛田 涼太のコメント

「リリーフ西神戸店」 店長：舛田 涼太

私たちは、お客様が大切にされてきたお品物を一つひとつ丁寧に扱い、ご家族の心に寄り添いながら「安心・安全」に整理をお手伝いいたします。

単なる「片付け」で終わらせるのではなく、「不用品を必要品へ」と変える取り組みを大切にしています。まだ使えるものに新しい価値を見出し、次の方へ手渡すことで、物の縁を大切な人の縁へと繋いでいく。それが私たちの願いです。

遺品整理から住まいの片付けまで、お困りごとはどんな小さなことでも構いません。まずは一度、お気軽にご相談ください。真心を込めて、新たな一歩をサポートさせていただきます。

フランチャイズ加盟に関するお問い合わせ

株式会社リリーフでは、共に地域の課題解決に取り組んでいただけるフランチャイズオーナー様を募集しています。

加盟募集ページ：https://relief-company.jp/fc/

株式会社リリーフについて【会社概要】

会社名：株式会社リリーフ

所在地：兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番26号

代表者：代表取締役社長 赤澤 知宣

設立：2011年（1960年創業の「株式会社大栄衛生」の事業を会社分割により承継）

URL：https://relief-company.jp/

事業内容：遺品整理事業、不用品のおかたづけ（整理・処分）事業、家財のリユース事業

【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社リリーフ 管理部 広報担当者

TEL：0798-47-4455

e-mail：info@relief-company.jp