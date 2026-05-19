【アメリカ・カナダで話題】“今その瞬間を楽しむ” Camp Snapから新モデル登場。スクリーンレスカメラ＆レトロスタイルビデオカメラを新発売

株式会社シナジートレーディング

株式会社シナジートレーディング（代表取締役：原中 俊広、所在地：大阪市中央区）は、

スクリーンレス デジタルカメラ Camp Snap PROとスクリーンレス デジタルビデオカメラ Camp Snap 8を2026年6月1日（月）にローンチします。

アメリカ・カナダでは既に大ヒットしておりSNSフォロワー29万人超えの注目商品です。

（本国Instagram：https://www.instagram.com/campsnapcamera/）

商品は、全国の家電量販店・小売店・ECサイトで販売を開始します。

購入はCamp Snap 日本公式HP（https://www.campsnap.jp/）からも可能です。

Camp Snapの世界観をさらに楽しめるプレミアムモデル「CS-PRO」

Camp Snapの人気スクリーンレスカメラが、さらに進化したプレミアムモデル「CS-PRO」として登場。

従来モデルの“撮ることを楽しむ”コンセプトはそのままに、センサー・プロセッサー・フラッシュ性能などをアップグレードし、

より鮮明で印象的な写真表現が可能になりました。

また、本体上部にはフィルターセレクターダイヤルを搭載。

シーンや気分に合わせて、異なるフィルム風表現をその場で楽しめます。

Camp Snap PRO

【製品特徴】

・16MPセンサー搭載でより高精細な描写を実現

・高速プロセッサーによるシャッターラグ軽減

・37mmフィルター装着対応

・クラシックレンジファインダーデザイン採用

目で見たそのままの瞬間を切り取ります。

【簡単操作】

複雑な設定はありません。

ファインダーをのぞいてシャッターボタンを押すだけ！

シンプルな操作性で誰でも簡単に撮影出来ます。

【耐衝撃】

硬質プラスチックで可動部がなく屋外でも安心

【Xenon Flash搭載】

LEDよりも明るく自然な発光で、暗いシーンでも美しく撮影可能

143gと軽量なので大人から子どもまで気軽に持ち運びができます。

【4種類のフィルターモードをダイヤルで切替】

4種フィルター切替ダイヤルフィルム風の表現をワンタッチで切り替え、アナログ感あふれる写真に

シャッター横のダイヤルで簡単切り替え選べる4種のフィルター。簡単切り替え可能

【簡単エクスポート】

付属USB-CでスマホやPCに簡単接続

またはマイクロSD(HC)カードで直接PCへ

撮影データを移すことが可能です。

【大容量】

USB-C で充電、1回の充電で500枚撮影可能。

付属の4GマイクロSD(HC)には数百枚保存可能です。

上限に達したら画像をエクスポートして繰り返し撮影できます。

本体には4GマイクロSD(HC)がセットされています。商品詳細

商品名：Camp Snap PRO

参考価格：約1万6千円

サイズ ： 幅135(mm)奥行40(mm)高さ75(mm)重量143(ｇ)

素材 ：ABS樹脂

カラー ：ブラック

セット内容

・Camp Snap PRO 本体

・USB-C ケーブル

・4GのマイクロSDカード(HC) ※ 本体にセットされています。

・取扱説明書

・保証書

Camp Snap PROまるでSuper 8フィルム。“撮る時間そのもの”を楽しむレトロスタイルビデオカメラ「CS-8」

Camp Snap初のビデオカメラ「CS-8」は、

1960年代のSuper 8フィルムカメラにインスパイアされた、レトロスタイルのデジタルビデオカメラです。

液晶画面をあえて搭載せず、

“後から映像を見る楽しさ”を再現。

スマートフォンとは異なる、

シンプルで没入感のある撮影体験を楽しめます。

Camp Snap 8

【製品特徴】

・レトロなSuper 8風デザイン

・スクリーンレス設計

・4:3 / 16:9 / 1:1 / 9:16 画面サイズ変更可

・5種フィルム風エフェクト搭載

・最大128GB microSD対応

・USB-C充電対応

・アナログメーター表示

（バッテリー残量とストレージをレトロなアナログメーターで確認可）

・コールドシューマウント搭載

（ライトや外部マイクなどを装着可能）

【簡単操作】

複雑な設定はありません。

ファインダーをのぞいてトリガーを長押しするだけ！

ズームイン・アウトも側面のボタンを押すだけ。

シンプルな操作性で誰でも簡単に撮影出来ます。

誰でも簡単に操作可能録画はトリガーを長押しするだけズームイン・アウトもボタン操作のみ

【5種類のフィルターモードをダイヤルで切替】

5種フィルター切替ダイヤルフィルム風の表現をワンタッチで

切り替え、アナログ感あふれる映像に

STD(スタンダード)

クラシックなビデオカメラ風。30fps/自然な色味

VTG 1(ヴィンテージ1)

90年代を思わせる、柔らかく色あせたトーン(30fps)

VTG 2(ヴィンテージ2)

温かみのあるノスタルジックな色味(30fps)

ANA(アナログ)

本物の8mmフィルムのような質感。18fps

B&W(モノクロ)

クラシックでドラマチックな白黒表現(30fps)

フィルター切替ダイヤルつき

【簡単エクスポート】

付属USB-CでスマホやPCに簡単接続

またはマイクロSD(HC)カードで直接PCへ

撮影データを移すことが可能です。

【大容量】

SDカード(4GB)付属

USB-C で充電、約30分の撮影が可能。

最大128GBまで対応し、最長約16時間の録画が可能。

上限に達したら画像をエクスポートして繰り返し撮影できます。

本体には4GSD(HC)がセットされています。Camp Snap 8商品詳細

商品名：Camp Snap 8

参考価格：約3万3千円

サイズ ： 幅200(mm)奥行72(mm)高さ200(mm)重量518(ｇ)

素材 ：ABS樹脂

カラー ：ブラック

セット内容

・Camp Snap 8 本体

・USB-C ケーブル

・4GのSDカード(HC) ※ 本体にセットされています。

・取扱説明書

・保証書

【オリジナルフィルター設定】

Camp Snap ウェブサイトでは、撮影した写真をお好みのフィルターに変更したり本体にダウンロードして撮影する写真に適用できます。

また、お好みで明るさやコントラストなど様々な調整ができるので、

既存フィルターでは出せないオリジナルフィルターをカスタマイズすることも可能です！

ブランドローンチに至る背景

オリジナルフィルターを作成しよう！

株式会社シナジートレーディングは近年スマートフォンやPCの長時間使用による

デジタル疲れを感じる人が増加している背景から、

より本質的な体験や撮影そのものを楽しむスタイルを求める声が高まっていることを受け、

シンプルな操作性とあえてスクリーンを排し、

幅広い世代がありのままの瞬間の楽しさを再発見できるカメラとして

Camp Snap のローンチに至りました。

Our story

創設者のブライアンとメラニーは、カナダ・トロント出身の元サマーキャンパー。スマートフォンもゲームもなかった時代に、自然の中で過ごす夏のキャンプを通じて一生の友達と出会い、忘れられない思い出をつくりました。しかし、使い捨てカメラでは満足のいく写真が残らないことに気づき「もっと良い方法を」と考えたことがCamp Snap誕生のきっかけでした。

創業者ファミリー

株式会社シナジートレーディング 会社概要

会社名

Synergy Trading Corporation 株式会社シナジートレーディング

設立

2000年9月25日

資本金

70,000,000 円

代表者代表取締役

原中俊広

本社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11淀屋橋フレックスタワー4F

Tel: 06-6233-3066 ／Fax: 06-6233-3068

関連会社

Synergy Trading Korea

事業内容

-海外メーカー商品の日本輸入元事業（KitchenAid, CORAVIN, drinkmate, Mr. Beams 等）

-家庭用品及び家庭用電化製品などの企画開発及びその製造販売

-ライセンス商品の企画開発及び製造販売

-世界各国から、家庭用品、住居関連商品、日用消耗品、日用雑貨、食品の輸入販売

-ベビー用品の輸入販売及び企画製造

-欧米からのファッショングッズの輸入販売

お問い合わせ先

株式会社シナジートレーディング

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11

淀屋橋フレックスタワー4F

TEL: 06-6233-3066

http://www.synergytrading.co.jp/