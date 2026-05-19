酷暑日の到来に備える！手袋で手元から涼しさをコントロール！「遮熱冷感抗菌防臭 背抜き手袋」シリーズ2種を発売

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年5月19日（火）より、オリジナルブランド「valborder (ヴァルボーダー)」から、近年の猛暑対策として、遮熱・接触冷感・抗菌防臭の3つの機能を併せ持った「遮熱冷感抗菌防臭ゴム背抜き手袋」「遮熱冷感抗菌防臭ウレタン背抜き手袋」の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました。

気象庁が最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と定義することを決定したことは、私たちの労働環境が新たなフェーズに入ったことを示唆しています。作業に使用するものの中で特に手袋は、保護のために不可欠でありながら「蒸れる」「熱がこもる」「汗によるニオイ」といった不快感が課題となっていました。本製品は、単に薄くして通気性を上げるだけでなく、「熱を遮断し、肌を冷やす」という攻めの冷却アプローチを採用。さらに、夏場に避けられない汗のトラブルに対しても、抗菌防臭機能を付加することで、まさに現代の気候に最適化したワークギアを実現しました。

【製品特徴】

圧倒的な涼しさを実現する「遮熱-10℃」と「接触冷感」のシナジー

本シリーズの最大の強みは、外部の熱をシャットアウトする遮熱効果にあり、手袋内部の温度上昇を最大10℃抑制します。

これに加えて、肌に触れる面には特殊な冷感糸を採用しています。装着した瞬間に優れた冷感性により、汗ばむような暑さの中でもひんやりとした心地よさが感じられます。この「遮熱」と「冷感」のダブル効果が、過酷な環境下での作業をサポートします。

現場の多様なニーズに応える「ゴム」と「ウレタン」の最適化された操作

作業内容に合わせて選べる2つのラインナップは、それぞれ異なるプロの現場を想定して設計されています。「ゴム背抜きタイプ」は、表面に優れたグリップ力を備えており、確実なホールド力を発揮します。

一方で「ウレタン背抜きタイプ」は、軽さとフィット感を追求しました。手に吸い付くような抜群のフィット感により、指先の繊細な感覚が求められる細かい組み立て作業や、長時間の着用でも疲れを感じさせない快適な使い心地を提供します。

夏の不快なニオイを元から断つ「抗菌防臭」加工の衛生力

高温多湿な環境での作業において、避けて通れないのが汗による衛生面の問題です。本製品は繊維自体に強力な抗菌防臭加工を施すことで、ニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑制します。これにより、長時間のハードな作業の後や、連日の使用においても嫌なニオイが残りにくく、夏場の暑い現場での作業をサポートするギアとなります。

【商品概要】

valborder 遮熱冷感抗菌防臭ゴム背抜き手袋

・サイズ：S、M、L

・カラー：グレー

・滑りにくいゴムシワ加工

・特殊糸使用で遮熱冷感、さらに抗菌防臭

・価格：1双 298円 / ３双 698円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2463289/?aaprid=260519

valborder 遮熱冷感抗菌防臭ウレタン背抜き手袋

・サイズ：S、M、L

・カラー：ブルー

・指先までフィットウレタン加工

・特殊糸使用で遮熱冷感、さらに抗菌防臭

・価格：1双 298円 / ３双 698円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2463276/?aaprid=260519

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

【作業服・作業着特集】

https://www.komeri.com/contents/event/work_clothes/?aaprid=260519

【来店前に店舗の在庫をチェック】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

コメリオリジナルブランド「valborder (ヴァルボーダー)」

機能的でリーズナブルなワークウェアを通して、

快適な労働環境を創造・提供することにより、

ユーザーが効率よく作業でき、

充実した報酬と余暇を得ることが可能になる。

それはまた次の労働への活力となり、

持続可能な働き方へとつながる。

https://www.komeri.com/contents/event/valborder/

＜コメリについて＞

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx(https://www.komeri.com/shop/default.aspx)

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年4月30日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、児島県26