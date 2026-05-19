Type One Japan /Type One Ventures、第3回Annual Frontier Summitを5月20日～22日に東京で開催

Type One Japan株式会社Axiom Space CTOの宇宙飛行士・若田光一氏、Space Port Japan CEO・青木 英剛氏、衆議院議員・玉木雄一郎氏らが登壇予定

米国ロサンゼルス - 2026年5月19日 - Type One Venturesは、元「マーズ・グロース・キャピタル」共同最高経営責任者（CEO）廣島竜太郎氏を迎え、2025年10月にType One Japan株式会社の設立をしました。宇宙・AI・ディープテック分野に投資を行う急成長中のベンチャーキャピタルが、第3回Annual Frontier Summitを今年東京にて開催することを発表しました。

本サミットでは、宇宙、AI、ディープテック分野を代表するトップリーダーたちが集結し、人工知能・コンピューティング・宇宙インフラの融合が、次世代産業基盤および新たなグローバルイノベーションの波をどのように形成していくのかについて議論を深めます。

宇宙・AI・ディープテクノロジーの融合に焦点

3日間のプログラムは、新興技術が次世代産業の礎をどう築くかを多角的に探る場となります。Type One Ventures共同創業者兼Managing PartnerであるTarek Waked氏、Abdo John Hajj氏、ならびにMedia・Content・Partnerships部門責任者として『Frontier Series』を統括するCynthia Jean Kember氏は、本サミットを、世界のイノベーションを塗り替える技術・経済の力を読み解く場と位置づけています。その枠組みは、宇宙システム・高性能コンピューティング・AIが航空宇宙の進歩を支える相互依存的な柱になりつつあるという、業界全体に広がる見方を反映しています。

プログラム構成

Frontier Summitは従来の会議形式とは異なり、厳選されたディスカッションと、参加者が深く没入できる環境づくりを大切にしています。各日程は基礎的な知見の共有から始まり、深い技術的対話を経て、協働を生む体験型プログラムへと展開します。

グローバル宇宙コミュニティからの登壇者

登壇者には、Axiom SpaceのCTOを務める宇宙飛行士・若田光一氏、Space Port JapanのCEOを務める青木 英剛氏のほか、KDDI 先端技術企画本部 シニアエキスパート 市村周一氏、三井住友銀行 成長事業開発部 業務推進第一グループ長 横山 嵩氏らを迎えた特別セッションを実施予定です。産・官・学それぞれの立場から、世界のイノベーションを牽引する宇宙産業の最前線について活発な議論が交わされます。また、日本の衆議院議員である玉木雄一郎氏による基調講演も予定されています。

日本の宇宙経済拡大にスポットライト

Type One Ventures Partner兼Type One Japan株式会社代表取締役の廣島竜太郎氏は、次のように述べています。「日本には世界トップクラスの技術力と優秀な人材があります。一方で、グローバルエコシステムとの接続という観点では、まだ大きな可能性が眠っていると感じています。Type One Venturesはその機会を見出し、日本への展開を決定しました。官民連携を通じて、Frontier Summitを“日本とグローバル・フロンティアをつなぐプラットフォーム”として活用し、日本の起業家や投資家の海外展開を支援すると同時に、海外スタートアップの日本進出も後押ししていきます。そうした取り組みを通じて、国境を越えた価値創出が生まれるエコシステムを構築していきたいと考えています。」

航空宇宙発展を支えるAIとコンピューティング

複数のセッションでは、航空宇宙開発を加速するAIと先端コンピューティングの役割を取り上げます。これらの対話は、宇宙ミッション計画・宇宙船の自律制御・高精度シミュレーション環境へのAI統合という業界全体のトレンドと呼応しています。

グローバルな協力と越境イノベーション

Abdo John Hajj氏は、Frontier Summitが米国・欧州・中東・アジア太平洋のリーダーたちの交差点になったと強調します。東京開催は、グローバルなディープテック分野における日本の戦略的重要性を改めて示すとともに、Type One Venturesが推進する、国境を越えた航空宇宙イノベーションの架け橋づくりをさらに加速させます。

過去の開催実績

イタリア・コモ湖およびヴェネツィアで開催された過去のサミットでは、プラダ・グループやAxiom Spaceとのコラボレーションを通じ、ディープテックの文化的・技術的側面を探る場として確立されてきました。

これまでのFrontier Summitは、単にリーダーたちを集める場に留まらず、ディープテック時代の文化やビジョンそのものを発信・創造するプラットフォームとして、確固たる地位を築いてきました。

Type One Venturesによる第3回Annual Frontier Summitは、5月20日～22日に開催予定であり、日本文化を象徴する400年の歴史を持つ特別な空間を舞台に実施されます。本会場は、自然・伝統・技術革新が交わるこの場は、サミットのテーマにふさわしい象徴的な舞台となっています。