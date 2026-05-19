京都・東福寺塔頭「光明院」にて、企画展示即売会『。、展 2026』 “NEXT JAPAN CRAFT” を6月5日～7日に開催。QUTOTEN.、藝術喫茶いとゆふ、TIME&SPACE(TM)️が主催。

株式会社Entame

工芸ブランドQUTOTEN.と藝術喫茶いとゆふは、TIME&SPACE(TM)️とともに、2026年6月5日（金）～6月7日（日）の3日間、京都・光明院 にて、企画展示即売会『。、展 2026』 “NEXT JAPAN CRAFT” を開催いたします。

本展は、今年で4回目の開催となる企画展です。

禅寺という静謐な空間の中で、日本の工芸が持つ本質と、新たな表現の可能性を提示します。

また、6月6日（土）に開催されるTIME&SPACE(TM)️企画のアンビエントライブ『THE WAVE』は、チケット完売となりました。

『NEXT JAPAN CRAFT』～次なるニッポンのものづくり～

土地の風土から、未来のカタチを編み出す。

古来より、日本のものづくりは、その土地が持つ「風土」とともに歩んできました。

豊かな水、肥沃な土、風の匂い、移ろう季節。

自然に寄り添い、恵みを慈しむ知恵から、比類なき手仕事は生まれます。

しかし、私たちが守るべき「伝統」とは、決して過去に留まることではありません。

時代にあわせて姿を変え、新たな技術と交わり、昨日までの当たり前を更新し続けること。

「伝統とは、絶えず新しいものである」

この言葉を胸に、私たちは“伝統×未来”を掛け合わせ、次世代への価値を探究しています。

かつて村の暮らしを支えた手仕事は、国の文化となり、今や国境を越え、海を渡り、世界へと届けられる存在になりました。

ローカルな背景を持つからこそ、グローバルな時代に響く。

土地の記憶を宿しながらも、現代のライフスタイルに静かに溶け込む。

それが、私たちが目指す「NEXT JAPAN CRAFT」のコアコンセプトです。

自然の美に敬意を払いながら、日本のものづくりの新しい可能性を探ります。

禅寺空間で体験する、日本の工芸と空間美

QUTOTEN.主催『。、展2024“七夕の光明”』にて

会場となる光明院は、「虹の苔寺」とも称される東福寺塔頭・光明院です。

枯山水庭園と静寂に包まれた空間の中で、現代の工芸作品や空間演出が展開されます。

本展では、作品展示に加え、一部作品の販売も実施予定。

伝統工芸、現代アート、ファッション、音楽など、ジャンルを横断した表現が集います。

また、藝術喫茶いとゆふは、会期中、光明院内にて「光明茶」「コーヒー」「抹茶ラテ」「ぶどうジュース」などを提供。

作品と空間の余韻を味わうための時間を演出します。

アンビエントライブ『THE WAVE』開催 ※チケット完売

6月6日（土）18:00～21:00には、TIME&SPACE(TM)️企画によるアンビエントライブ『THE WAVE』を開催いたします。

『THE WAVE』は、“自然と対話する音の哲学”を掲げるTIME&SPACE(TM)️による、自然中心のアンビエントセッションです。

～ 色即是空 空即是色 波粒一体 俯俯瞰瞰 ～Ambient Session with Nature

あらゆる存在は、みな固有の「波」を放っている。

色も、音も、脳波も、量子も、感情も、トレンドも、気候も、すべて「波」である。

宇宙の最小単位は「波」かもしれない。

それは森羅万象を貫く、もっとも抽象度の高いコミュニケーション。

『音』は、振動と周波数。

空気を震わせる、密度のある波。

生命や種族、物理と精神を越境し、過去と未来を接続する。

石はなにを感じ、風はなにを眺めているのか。

水の記憶、火の会話、星々の死、光の循環。

音の波紋から、世界の輪郭が聴こえてくる。

当日は、光明院の夜の枯山水庭園「波心庭」を舞台に、和蝋燭の灯りとともに、ギター、ビートボックス、自然音が交差する一夜限りの音楽体験が展開されます。

開催概要

『。、展 2026』 “NEXT JAPAN CRAFT”

【会期】

2026年6月5日（金）～6月7日（日）

【時間】

・6月5日（金）10:00～17:00

・6月6日（土）10:00～17:00 / 18:00～21:00

・6月7日（日）10:00～17:00

【会場】

東福寺塔頭・光明院

【住所】

京都府京都市東山区本町15丁目809

【アクセス】

鳥羽街道駅、東福寺駅より徒歩圏内

【入場料】

500円（拝観料）

【主催】

QUTOTEN.

藝術喫茶いとゆふ

TIME&SPACE(TM)️

【ゲスト】

・中村ローソク（和蝋燭）

・田村将軍堂（花札/かるた）

・松崎陸（京藍染）

・大木もと子（染色家）

・ECLECT（和紙アパレル）

・feu.（和蝋燭）

【ライブキャスト】

・SHOW-GO（ヒューマンビートボックス）

・閑喜弦介（ギター）

・KND（PA & DUB）

・東福寺塔頭・光明院（自然音）

主催紹介

工芸ブランドQUTOTEN.（運営：株式会社Entame）

「暮らしに、余白を。」をコンセプトに、日本の工芸や文化を現代のライフスタイルへ再編集するライフスタイルブランド。

“句読点”のように、暮らしの中に呼吸や間を生み出す存在を目指し、植木鉢、器、お茶などを展開。

日本各地の風土や手仕事に着目しながら、伝統工芸と現代感覚を掛け合わせたものづくりを国内外へ発信している。

藝術喫茶いとゆふ（運営：株式会社Entame）

京都・下京区に店舗を構えるギャラリーカフェ。

“糸遊（いとゆう）”＝陽炎のように揺らぐ美意識をテーマに、展示、工芸、喫茶を横断した空間体験を提案している。

築100年を超える元煙草屋の町家を改装し、アートや工芸、音楽など、多様な文化表現が交差する場として活動。

QUTOTEN.の思想を空間体験へと拡張する拠点でもある。

TIME&SPACE(TM)️（運営：合同会社MOON）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jMJrF0s9J2U ]

〈自然と対話する音の哲学〉をテーマに活動するクリエイティブプロジェクト。

鳥や虫の啼き声、風のそよぐ音、木々の気配、石の沈黙に、人間が加わることで生まれる“自然中心”の時間体験を探究している。

スピードや効率性など、人間中心のパラダイムから離れ、“いま、ここ”へ意識をひらく感覚的体験を提案。

寺院、自然、工芸、音楽、空間演出を横断しながら、アンビエントライブやインスタレーションを国内各地で展開している。

【QUTOTEN. 公式サイト】

https://qutoten.jp/

【藝術喫茶いとゆふ 公式サイト】

https://itoyufu.jp/

【TIME&SPACE(TM)️ 公式Youtube】

https://www.youtube.com/@timeandspace_tm

株式会社Entame

株式会社Entameは、企画×ITの力でブランドメイキングするマーケティングカンパニーです。



【会社概要】

本社：東京都渋谷区神泉町9番1号 Daiwa渋谷神泉ビル9F

支店：京都府京都市下京区天神町396-4

設立：2021年4月9日

資本金：3,750,000円

代表者：代表取締役 松崎 十士皇

URL：https://en-tame.jp/



【事業内容】

◯ ブランドマーケティング支援事業

◯ 工藝ブランドQUTOTEN.の企画・運営

◯ 藝術喫茶いとゆふの企画・運営



【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社Entame

QUTOTEN.ブランドプロデューサー・松崎 十士皇

entame@qutoten.jp