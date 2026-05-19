オーガニックタオルブランド「Hippopotamus」より、ヒポチャームが登場
ブランドアイコンであるカバのぬいぐるみで人気の「スモール ソフトトイ」シリーズから、
キーホルダーとして使える新作 “ヒポチャーム” が誕生しました。
オーガニックコットンとバンブーレーヨン（再生竹繊維）を交織した、ヒポポタマスならではの柔らかい生地を使用。
小ぶりで持ち歩きやすく、バッグチャームとしてはもちろん、鍵につけても楽しめるサイズ感です。
カラーはHippopotamusの定番色をベースにした全11色展開。
お気に入りを選んだり、色違いで揃えたりと、楽しみ方が広がります。
ベビーコレクションギフト-ループ付きタオル×1 / チーフタオル×1 / スタイ×1 / ソフトトイS×1
大人気のベビーコレクションギフト
「ソフトトイS」を含むギフトセットは、
+\1,320（税込）で「ヒポチャーム」へ
変更可能です。
「ソフトトイS」は赤ちゃんのそばで過ごすはじめての相棒として、
「ヒポチャーム」はママのベビーバッグにアクセントを添えるアイテムとして、
贈る相手を思い浮かべながら、お選びいただけます。
＜カラーラインアップ＞
ORANGE（オレンジ）
BLUE（ブルー）
WHITE（ホワイト）
CASSIS（カシス）
PISTACHIO（ピスタチオ）
NAVY（ネイビー）
GOLD（ゴールド）
ROSE（ローズ）
CARIBBEAN BLUE（カリビアンブルー）
BRITISH SHORTHAIR（ブリティッシュ・ショートヘアー）
MATADOR（マタドール）
全色リングチャーム付き
＜商品情報＞
商品名：オーガニックコットン＆バンブー ヒポチャーム
価格：\4,400（税込）
カラー：全11色
サイズ：全長14cm / 紐の長さ：8.5cm
素材：生地/有機栽培綿63％×再生竹繊維37％
紐/100%綿、チャーム/亜鉛合金、中綿/ポリエステル100%
【About HIPPOPOTAMUS】
HIPPOPOTAMUS〈ヒポポタマス〉は、個性的なカラーリングと上質な心地よい素材にこだわったオーガニックタオルブランドとして2007年に誕生しました。
Made in Japanだからこそ、作り手と対話を重ねて、妥協のない、質の高いものづくりを実現してきました。寝具、ベビーアイテムなども加わり、日常に彩りと心地よさを届けるライフスタイルブランドとして、こだわりの商品を生み続けています。大きく口を開けたカバのロゴデザイン。これは、「長年愛されるものづくりをしたい」という創業者の想いを、幼い頃から好きだったカバでデザインすることで表現しました。ブランド名にも、その愛情が込められています。HIPPOPOTAMUSのタオルは、製織・染色・縫製までを一貫生産することで、こだわり抜いた品質を実現。自然やアート、歴史からインスピレーションを受けた個性的な色彩は、タオルブランドの中でも独自の世界観を作り出しています。使うほどに愛着が深まり、暮らしに優しく寄り添うプロダクトは、どれも心を豊かにしてくれるものばかりです。
【販売開始】
2026年5月25日(月)
【販売店舗】
・Hippopotamus Online Shop
・Hippopotamus 白金店
・伊勢丹新宿店 本館5F（Hippopotamus In Shop）
【会社概要】
社名:株式会社 HPS
住所:〒113-0033 東京都文京区本郷1-21-5第4太平ビル5F
TEL : 03-3817-0855
WEB : http://hippopotamus.co.jp
Instagram :https://www.instagram.com/hippopotamus_japan/?hl=ja
Facebook : https://www.facebook.com/organic.hippopotamus