オーガニックタオルブランド「Hippopotamus」より、ヒポチャームが登場

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株式会社HPS


ブランドアイコンであるカバのぬいぐるみで人気の「スモール ソフトトイ」シリーズから、


キーホルダーとして使える新作 “ヒポチャーム” が誕生しました。


オーガニックコットンとバンブーレーヨン（再生竹繊維）を交織した、ヒポポタマスならではの柔らかい生地を使用。



小ぶりで持ち歩きやすく、バッグチャームとしてはもちろん、鍵につけても楽しめるサイズ感です。







カラーはHippopotamusの定番色をベースにした全11色展開。


お気に入りを選んだり、色違いで揃えたりと、楽しみ方が広がります。



ベビーコレクションギフト-ループ付きタオル×1 / チーフタオル×1 / スタイ×1 / ソフトトイS×1
大人気のベビーコレクションギフト

「ソフトトイS」を含むギフトセットは、


+\1,320（税込）で「ヒポチャーム」へ


変更可能です。



「ソフトトイS」は赤ちゃんのそばで過ごすはじめての相棒として、


「ヒポチャーム」はママのベビーバッグにアクセントを添えるアイテムとして、


贈る相手を思い浮かべながら、お選びいただけます。





＜カラーラインアップ＞

ORANGE（オレンジ）

BLUE（ブルー）

WHITE（ホワイト）

CASSIS（カシス）


PISTACHIO（ピスタチオ）

NAVY（ネイビー）

GOLD（ゴールド）

ROSE（ローズ）


CARIBBEAN BLUE（カリビアンブルー）

BRITISH SHORTHAIR（ブリティッシュ・ショートヘアー）

MATADOR（マタドール）

全色リングチャーム付き

＜商品情報＞
商品名：オーガニックコットン＆バンブー ヒポチャーム
価格：\4,400（税込）
カラー：全11色


サイズ：全長14cm / 紐の長さ：8.5cm
素材：生地/有機栽培綿63％×再生竹繊維37％


紐/100%綿、チャーム/亜鉛合金、中綿/ポリエステル100%


【About HIPPOPOTAMUS】


HIPPOPOTAMUS〈ヒポポタマス〉は、個性的なカラーリングと上質な心地よい素材にこだわったオーガニックタオルブランドとして2007年に誕生しました。


Made in Japanだからこそ、作り手と対話を重ねて、妥協のない、質の高いものづくりを実現してきました。寝具、ベビーアイテムなども加わり、日常に彩りと心地よさを届けるライフスタイルブランドとして、こだわりの商品を生み続けています。大きく口を開けたカバのロゴデザイン。これは、「長年愛されるものづくりをしたい」という創業者の想いを、幼い頃から好きだったカバでデザインすることで表現しました。ブランド名にも、その愛情が込められています。HIPPOPOTAMUSのタオルは、製織・染色・縫製までを一貫生産することで、こだわり抜いた品質を実現。自然やアート、歴史からインスピレーションを受けた個性的な色彩は、タオルブランドの中でも独自の世界観を作り出しています。使うほどに愛着が深まり、暮らしに優しく寄り添うプロダクトは、どれも心を豊かにしてくれるものばかりです。


【販売開始】
2026年5月25日(月)



【販売店舗】
・Hippopotamus Online Shop


・Hippopotamus 白金店


・伊勢丹新宿店 本館5F（Hippopotamus In Shop）



【会社概要】


社名:株式会社 HPS


住所:〒113-0033 東京都文京区本郷1-21-5第4太平ビル5F


TEL : 03-3817-0855


WEB : http://hippopotamus.co.jp


Instagram :https://www.instagram.com/hippopotamus_japan/?hl=ja


Facebook : https://www.facebook.com/organic.hippopotamus