新明和ソフトテクノロジ(株)がSaviynt社製アイデンティティ・セキュリティ・プラットフォーム「Saviynt Identity Cloud」の販売を開始

新明和ソフトテクノロジ株式会社

新明和ソフトテクノロジ株式会社（新明和工業株式会社の100％出資子会社、本社：兵庫県西宮市、取締役社長：深井 浩司、以下「新明和ソフト」）は、米国Saviynt（セイヴィエント）社が提供するアイデンティティ・セキュリティ・プラットフォーム「Saviynt Identity Cloud」の販売を開始いたします。

近年、クラウド活用や業務のデジタル化が急速に進む中、企業において「誰が、どのシステムやデータにアクセスできるか」を正確に管理・統制することは、情報セキュリティの根幹として経営上の重要課題となっています。また、従業員の入退社・異動に伴うアカウント管理の対応漏れや、管理者アカウントの不正利用リスク、SOX法・個人情報保護法などの法規制への対応負荷といった課題を抱える企業も少なくありません（ORといった課題も顕在化しています）。

新明和ソフトは、BlackBerryをはじめとする海外製セキュリティ製品の販売・導入支援を長年にわたって手がけてきた実績があります。このような市場環境と企業ニーズを踏まえ、これまで培ってきたモバイルデバイス管理（MDM）や企業向けセキュリティ分野での技術力とノウハウを活かし、ID管理・セキュリティ強化の課題を抱える企業に向けて、Saviynt Identity Cloudを販売してまいります。

図：Saviynt概念図- Saviynt Identity CloudとはSaviynt のアイデンティティ・プラットフォームは、人間、非人間、そしてAIによるアクセスを含め、組織内のすべてのアプリケーション、データ、およびビジネスプロセスへのアクセスを管理・統制します。Saviynt は、アイデンティティ・セキュリティ分野のリーダーとして認知されており、世界有数のブランド、フォーチュン500企業、政府機関を保護し、その活動を支えるソリューションを提供しています。Saviynt の詳細については同社サイトをご覧ください。Saviynt公式サイト： https://saviynt.com/ja/- Saviynt Identity Cloudの主な機能アイデンティティガバナンスと管理（IGA）従業員の入社から異動、退社までのIDライフサイクル全体を自動で管理します。誰がどのデータにアクセスできるかを可視化し、適切な権限をシームレスに付与することで、手作業による対応漏れや、退職者アカウントの残存といったリスクを未然に防ぐことが可能です。協力会社などの外部パートナーのIDも一元管理でき、プロジェクト終了後の権限放置も防止します。特権アクセス管理（PAM）システム管理者など高い権限（特権）を持つアカウントを厳重に保護・監視します。特権を「常時有効」にするのではなく、必要なときだけ一時的に付与し、使用後は自動で削除する「ジャスト・イン・タイム（JIT）アクセス」を実現。万が一アカウントが盗まれた場合でも、被害を最小限に抑えることが可能です。- 動作環境AWS、Google Cloudなどのマルチクラウド環境、およびハイブリッドインフラ- 発 売 日2026年5月19日- 価 格お問い合わせください- 弊社製品サイトhttps://www.stec.co.jp/saviynt.html

Saviynt Inc. 日本代表 角田 晴雄氏 エンドースメント

このたび、新明和ソフトテクノロジ様をSaviyntの新たなパートナーとしてお迎えできることを大変嬉しく思います。新明和ソフトテクノロジ様は、製造業分野において豊富な実績と強固なお客様基盤をお持ちであり、日本の製造業に対する深い知見と高い技術力を有されています。現在、製造業ではDXやAI活用の進展に伴い、Identity Securityの重要性がますます高まっています。Saviyntは、新明和ソフトテクノロジ様との協業を通じて、製造業のお客様に対し、より高度なアイデンティティ管理とセキュリティ強化をご支援してまいります。両社の強みを活かし、日本市場で新たな価値を創出できることを楽しみにしております。

以上

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