【5月13日オープン】駄菓子・玩具・レトロゲームを揃えた「出張ズンドコ商店」が「minamoni Ariake」に期間限定出店！

株式会社パレットグループ

株式会社ズンドコ商店（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役：新井貴雄）は、2026年5月13日（水）に開業する大型商業施設「minamoni Ariake」にて、期間限定店舗を出店することをお知らせいたします。

ファンキー駄菓子屋 ズンドコ商店

本出店は、「レトロな遊びを通して、リアルでしか体感できないワクワクを」というコンセプトのもと、体験型エンターテインメントとしての駄菓子屋を都市部で展開する取り組みです。

■ 今回の出展背景

滞在価値を生み出す“体験型エンタメ”需要の拡大

近年、商業施設や遊休地の活用においては、単なる物販に留まらず「人が滞在する理由」を生み出すコンテンツが求められています。

ズンドコ商店は、かつて地域コミュニティの中心でもあった駄菓子屋文化を現代的に再編集し、買い物、遊び、偶発的なコミュニケーションが同時に成立する“体験型エンタメ”を展開するサービスです。

駄菓子やレトロ玩具などの親しみやすいコンテンツを空きスペースに設置することにより、施設の回遊性向上や滞在時間の最大化を促し、エンタメ企業・不動産オーナー双方に新たな価値を提供します。

■ 出展内容

世代を超えて楽しめる“ファンキーな駄菓子屋”

今回出展する「minamoni Ariake」では、以下のコンテンツを展開予定です。

- 懐かしの駄菓子から最新のお菓子まで幅広い商品ラインナップ- ガチャガチャ・レトロ玩具・当てくじ

子どもから大人まで、世代を超えた“リアルでしか味わえない楽しさ”を、お買い物ついでやちょっとした休憩時間に気軽に体験することができます。

■施設情報

施設名：「minamoni Ariake」

所在地：東京都江東区有明1丁目34番4号

アクセス：ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩10分

フロア：2階 2050区画

営業時間：9:00-21:00

■ パートナー募集

導入しやすく、収益化しやすいエンタメコンテンツ

ズンドコ商店は以下のパートナーを募集しています。

- 新規出展／催事導入

短期ポップアップから常設まで柔軟に対応。空き区画の収益化や施設活性化に貢献します。

- FC加盟

省スペースでも成立する運営モデルにより、地域密着型ビジネスとして展開可能です。

- 法人・イベント連携

子ども会や企業イベントなどに向けて、駄菓子詰め合わせの提供もしています。配布する年齢層、NG品目(アレルギーなど)、ラッピングの有無も選べるため、様々なシチュエーションでご利用いただけます。

■ 今後の展望

商業施設・エンタメ施設・遊休地との連携をさらに強化。

インターネット文化が加速する現代において"体験型エンタメ"でアプローチすることによって、人々のコンテンツに対する思いを再熱させていきます。

■ お問い合わせ

株式会社ズンドコ商店お問い合わせページ

https://zundoko.co.jp/contact

新規出展／FC加盟／法人連携については随時ご相談を受け付けております。

「懐かしさ」は、最も新しいエンターテインメントへ。

ズンドコ商店は、リアルだからこそ生まれる“体験価値”を提供し続けます。

■ 関連：空き区画活用事業「1坪エンタメ」

パレットグループでは、最小1坪から導入可能な空間活用ソリューション「1坪エンタメ」を展開しています。

これは、商業施設や遊休スペース、未活用区画に対し

- 駄菓子屋- 縁日コンテンツ- 小型ゲーム・カプセルマシン

などを組み合わせ、低投資かつ短期間で収益化を実現する事業モデルです。

特徴- 小スペース（約1坪～）から設置可能- 初期投資を抑えた導入設計- 高い回遊性・滞在時間創出効果- 安心のフルオペレーション

ズンドコ商店の出展は、この「1坪エンタメ」モデルの実証・拡張の一環として位置付けられており、今後さらなる全国への展開を見据えています。

■ 会社概要

株式会社パレットグループ

代表者：代表取締役 新井貴雄

設立：2017年12月14日

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号 神田ノースフロント8階

HP：https://palettegroup.co.jp/

事業内容：アソビ領域に特化した総合商社（トレカ・ホビー卸、業務用機器販売・レンタル、エンタメモール運営、業界特化BPaaS提供 ほか）

事業例：トレカショップに特化したモール施設「トレカモーール」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000152399.html)

1坪から最大1棟まで設置可能「1坪エンタメ」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000152399.html)