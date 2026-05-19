【株式会社空調服】元日本代表DF 中澤佑二が、川崎フロンターレのホームスタジアムを徹底取材！特設ページを5月12日に公開

株式会社空調服

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株式会社空調服（本社所在地：東京都板橋区、代表取締役社長：市ヶ谷透）は、アンバサダーを務める元サッカー日本代表・中澤佑二氏が、同社とクラブパートナー契約を締結している川崎フロンターレのホームスタジアム(Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu)を訪問し、空調服(R)の活用事例をレポートする特設ページを、2026年5月12日（火）に公開しました。

■ 現場のリアルな声を、中澤佑二氏がレポート

特設ページでは、中澤氏がスタジアムの現場スタッフと同じ環境で作業を体験しながら、「着ると涼しい！」「もう手放せない」など、現場スタッフのリアルな声を引き出すカジュアルなレポートに仕上がっています。

試合開催に向けた準備作業は、屋外での重労働が多く、気温が上昇する時期には体への負担が大きくなります。空調服(R)の導入によって現場環境がどのように変化したか、実際に汗を流しながら働くスタッフの生の声を、中澤氏が引き出しています。

■ 空調服(R)の活用事例を動画でわかりやすく紹介

特設ページ内では、中澤氏による現場レポートを動画で公開しています。スポーツ施設・イベント運営・屋外作業など、類似する環境での空調服(R)導入を検討している企業・団体の方々にとっても、参考にしていただける内容となっています。

【動画はこちらからご視聴いただけます】

株式会社空調服 空調服(R)フィールドレポート

https://9229.co.jp/fieldreport/(https://9229.co.jp/fieldreport/)

【デジタルカタログも公開中】

動画でご紹介している企業様以外にも、多岐にわたる事例をまとめたデジタルカタログも公開中です。

https://9229.co.jp/degitalcatalog/(https://9229.co.jp/degitalcatalog/)

会社概要

株式会社 空調服

本社 ： 東京都板橋区舟渡一丁目12番11号ヘリオスIIビル4階

代表者 ： 代表取締役社長 市ヶ谷 透

事業内容：空調服(R)及び関連商品、 空調ヘルメット(R)、 空調ベッド(R)、 どこでも座・クール(R)の企画・開発・販売

・「空調服」は、株式会社空調服の特許及び技術を使用しています。

・「空調服」は、株式会社空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

・「空調服」「DC空調服」ロゴは、株式会社空調服の登録商標です。