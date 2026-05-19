【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】岐阜県郡上市の予約困難な名店「嘉門」の『極上冷凍うな重』を宿泊者向けに販売開始！

積水ハウスホテルマネジメント株式会社

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者：大嶋茂）は、フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上の宿泊者向けに、岐阜県郡上市大和町の本格うなぎ専門店「地焼きうなぎ 嘉門(かもん)」の『極上冷凍うな重』の販売を開始いたしました。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国に宿泊特化型のホテルを29施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的とし、館内にレストランを設けず、宿泊者の皆様に地域の飲食店へ足を運んでいただき、その土地ならではの食文化や地元の方々とのふれあいを体験していただくことを大切にしてまいりました。

一方で、チェックイン時間や観光のスケジュールによっては、地域の飲食店の営業時間に間に合わず、土地ならではの食体験の機会を逃してしまう宿泊者の方も少なくありません。特に、予約困難な人気店や提供数に限りがある専門店の料理については、旅の日程のなかで味わうことが難しいという課題がありました。

また、地域経済の活性化という観点からも、地元の名店の魅力を宿泊者へ確実に届け、さらに店舗への来訪につなげる仕組みづくりが求められてまいりました。こうした背景を踏まえ、地域の美食発信と宿泊者の食体験向上を両立する新たな取り組みを開始いたしました。

フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上が位置する岐阜県郡上市大和町に築100年の酒蔵を改装した趣ある建物に店を構える、予約困難な本格うなぎ専門店「嘉門」。そのうな重は、味わいを形づくる素材ひとつひとつに、地元・郡上産をはじめとしたこだわりが凝縮された逸品です。

まず鰻は、地元の名水「古今伝授の水」を引いた生簀で丸2～3日泳がせる「立て場」を経ることで、泥抜きと身の引き締めを行い、雑味のないクリアな味わいへと仕上げます。そして蒸さずに強火の炭火で一気に焼き上げる関西風「地焼き」により、「サクッ、ふわっ」とした極上の食感を実現しました。

タレに使用するのは、郡上市大和町で創業100年を超える畑中商店の「隠し地溜まり醤油」。かつては製造量が少なく市場に出回らなかった幻の醤油で、鰻本来の味を引き立てるあっさりとした深みを生み出します。米は地元農家・木嶋勘逸氏が育てた「郡上産コシヒカリ」を使用し、季節に応じて浸水時間を分単位で調整。炭火焼き鰻に負けない、一粒立ったご飯を炊き上げます。さらに薬味には郡上市の佐藤農園の香り高い山椒を添えて鰻の脂をさっぱりと引き締め、香の物には福井・渡辺漬物の高級「奈良漬け」を合わせ、芳醇な香りで口中をリセットします。

こうして仕上げた極上のうな重を、電子レンジ加熱のみで完全に再現できるようにしたのが、今回の「極上冷凍うな重」です。細胞を破壊しない最新の液体急速冷凍機「凍眠ミニ」(テクニカン社製)を導入することで、解凍時のドリップ(旨味の流出)を通常の約10分の1にまで抑えることに成功。加えて、加熱時の余分な蒸気で食感が損なわれないよう、経木やクッキングシートをあえて使用しない「引き算の美学」を徹底しています。

素材へのこだわりと職人の技、そしてそれを余すことなく閉じ込める最新の冷凍技術。これらが見事に融合した嘉門自慢の逸品を、このたびフェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上にご宿泊のお客様限定で2026年5月より販売を開始いたします。ご用意したのは、一尾5,000円（税込）と半尾3,000円（税込）の2種類。目の前で焼き上げたかのような香ばしい香りと圧倒的なシズル感が鮮やかに蘇る、こだわり抜かれた味わいを、ぜひお部屋で心ゆくまでご堪能ください。

地焼きうなぎ 嘉門（かもん）

所在地：岐阜県郡上市大和町徳永164-2

営業時間：昼の部 11:00～14:00 / 夜の部 完全予約制（1日3組限定）

公式HP：https://kamon-unagi.com

公式Instagram：@jiyakiunagi_kamon

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

＊公式WEBサイト：https://fairfield-michinoeki-japan.com/

＊公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfieldmichinoeki/

＊公式フェイスブック：https://www.facebook.com/ff.michinoeki

＊公式ラインアカウント：@ffmichinoeki

＊ポッドキャスト「旅のセレンディピティ」WEBサイト：

https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/fairfield-tabisere/

＊愛犬旅インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfield_dogquest/

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトは、「未知なるニッポンをクエストしよう」のコンセプトのもと、全国各地に眠る魅力を宿泊者の皆様にお届けする取り組みを続けてまいります。今回の「嘉門」の『極上冷凍うな重』は、郡上の職人技と地元食材の魅力を凝縮した一品であり、ホテルでのご滞在をより豊かに彩る食体験としてお楽しみいただけます。今後も、宿泊者の皆様に心から満足いただける滞在体験を提供するとともに、地域経済の活性化と文化継承の一翼を担う存在として、誠実に歩みを進めてまいります。幅広い世代のお客様に日本各地の本物の価値をお届けし、旅を通じた豊かな出会いと感動を創出してまいります。

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300 以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください。