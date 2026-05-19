高輪ゲートウェイシティ「FESTIVAL PARADE」に「eve auto」車両が参加

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、2026年3月28日（土）から4月26日（日）まで開催された、TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）の祝祭イベント「FESTIVAL PARADE」において、当社が展開する屋内外対応型の無人搬送サービス「eve auto」の車両が使用されました。



「FESTIVAL PARADE」は、南北約1.3kmに広がる街全体を舞台に、伝統・文化・国際連携をテーマにした多様性あふれるパレードイベントです。ロボットパレードでは、未来の街や新たなモビリティ体験を想起させる演出の一環として、さまざまなロボット・モビリティが登場しました。

今回、「eve auto」の車両もその一つとして活用され、多くの来場者が行き交う高輪ゲートウェイシティの空間を走行し、未来の街並みに溶け込むモビリティの可能性を表現しました。



また、本件は「eve auto」にとって、工場や物流施設における本来の搬送用途以外で、イベントに車両が使用された初めての事例となります。これまで「eve auto」は屋外搬送の自動化を中心に導入されてきましたが、今回の取り組みではパレードの先導車両という新たな役割を担い、新たな活用可能性を示す機会となりました。

eve autonomyは今後も、イベントや展示、実証実験など、さまざまなシーンにおける柔軟な活用のご相談にも対応し、新たな価値創出に取り組んでまいります。

・イベント概要

会 場：THE LINKPILLAR 1～MoN Takanawa: The Museum of Narratives 2F歩行者デッキ

開催期間：2026年3月28日（土）～4月26日（日）*4月5日以降は土日のみ開催

主 催：東日本旅客鉄道株式会社

・屋内外対応型無人搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・90台以上が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。