全国NO.1クラスが勢揃い！金賞・優勝グルメがエミフルMASAKIに一挙集結!!「THE TIME, & おめざグルメフェスタ」が5月20日（水）からエミフルMASAKIで開催

株式会社TBSグロウディア

株式会社TBSグロウディア（東京都港区、代表取締役:園田憲）が企画するグルメ物産展「THE TIME, &おめざグルメフェスタ」が5月20日（水）から5月31日（日）まで、エミフルMASAKI（愛媛県）で開催されます。会場には各界のグルメグランプリで頂点に立った名店や、TBS系番組で紹介された話題のお店が勢揃い。365日以上寝かせた驚きの甘みの熟成フライドポテトや、800種類を食べ比べ追求した専門店のティラミスなど、普段はなかなか手に入らない全国28店舗の逸品が登場します。

●「日本一」の称号を持つグルメ店と人気実力店の競演

【2年連続優勝！日本一のフライドポテト】

■zzz365（北海道）

『ディープソルト』 1個 900円（税込）

日本フライドポテト協会主催の「Japan French Flies Championship」で2024年2025年、史上初の2連覇を達成！北海道・十勝の農家さんがつくる、365 日以上寝かせた特別なジャガイモを使用したフライドポテト。ジャガイモ自体が旨くてたまらない衝撃の味です！

「P-1グランプリ2025 第１位】

■ロッヂカフェ（愛知）

『特製ロッヂプリン』 1個 600円（税込）

プリンの日本一を決める「P-１グランプリ」の最新王者！とれたてブランド卵を贅沢に使った、自家製プリンです。濃厚なカスタードとほろ苦いカラメルが絶妙に溶け合う、手作りならではの繊細な食感。

【札幌場外市場から！圧巻の海鮮弁当】

■市場めし兆／北海道

『新兆弁当』1折 2,754円（税込）

北海道の通なグルメを満足させてきた実力店！海の幸を豪快に盛り付けた海鮮弁当で、かに、いくら、うになどの素材の美味しさがこの一折に凝縮されています。



【愛媛初出店の話題のティラミス】

■BENE REGALO／東京

『始まりのティラミス』1ホール 4,000円（税込）

800種類以上のティラミスを食べ比べ、研究し美味しさに追求したティラミスです。通販2ヶ月待ちにもなったティラミスは、甘さ控えめで数々のメディアで紹介されています。

この他、第10回全国丼グランプリで金賞の「銀座ローストビーフ浅伊（東京）」、コロッケグランプリで度々金賞を受賞している「米沢 琥珀堂（山形）」、からあげグランプリで4度最高金賞の「吉吾（大分）」、全国ご当地グルメインフルエンサーアワード2025で第１位に輝いた「むすびスイーツ（広島）」、など、全国NO.1クラスのグルメやスイーツがエミフルMASAKIに揃います。

●TBS杉山真也アナウンサーが5/29・30にエミフルMASAKIへ来場！



5月29日（金）・30日（土）の2日間、エミフルMASAKIにて、TBSテレビの杉山真也アナウンサーを迎えた公開生中継およびトークショーを開催いたします！「THE TIME,」の進行役としておなじみの杉山アナウンサーが、あいテレビで放送中の「わいワイ！Friday」に登場。翌30日には、特別番組の生中継に加えトークショーも実施します。お近くの方はぜひお越しください！※イベント内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。

さらに5月30日（土）限定で「THE TIME,」番組公式グッズを販売します。ご来場の記念に、「アズミのアクリルスタンド」やシマエナガちゃんグッズをぜひお買い求めください！

場所：エミフルMASAKI １Fグリーンコート

時間：午前11時～午後3時

アズミのアクリルスタンド

1,400円（税込）





シマエナガちゃん マスコットキーホルダー

1,518円（税込）





シマエナガちゃん ポーチ

2,200円（税込）

シマエナガちゃん ご当地クリアファイル

440円（税込）





■『THE TIME,』（読み：ザ タイム）

TBS系 毎週月曜～金曜 あさ5時20分～8時放送。

「あなたと、とことん。～あなたとつくる、あなたのニュース～」をコンセプトに、ニュースやエンタメ、スポーツ、天気など様々な情報をお届けする朝の情報番組。

総合司会（月～木）：安住紳一郎（TBSアナウンサー）

金曜司会＆進行：江藤愛（TBSアナウンサー）・杉山真也（TBSアナウンサー）・宇賀神メグ（TBSアナウンサー）

■イベント概要

名称 :「THE TIME, & おめざグルメフェスタ」

会期：2026年5月20日（水）～ 2026年5月31日（日）

営業時間：午前10時～午後7時（最終日は午後5時閉場）

会場：エミフルMASAKI

住所：〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番

電話：089-984-2111

企画：TBSグロウディア

主催：あいテレビ





［公式Instagram］

omezafair_official（https://www.instagram.com/omezafair_official）

［公式 X（Twitter）］

@OmezaFair（https://x.com/OmezaFair）

[公式ホームページ]

https://www.tbs.co.jp/omezakanshasai/



