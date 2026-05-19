【アジア初開催】2026年8月フットバッグ世界大会を控える、世界一のプロ・石田太志氏のインタビュー記事を「NEXT STORIES」で公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348226/images/bodyimage1】
～広告を一切排除した“ノイズレス”なメディアが届ける、世界殿堂入りのスペシャリストが挑む「前例なき挑戦」の全貌～
株式会社ライズインターナショナル（本社：東京都中央区、代表取締役：XX XX）が運営する、挑戦者の軌跡を追うインタビューメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」は、2026年4月28日（火）、日本唯一のプロフットバッグプレイヤー・石田太志氏の特集記事を公開いたしました。
本記事では、2026年8月に茨城県つくば市で開催される、アジア初の「フットバッグ世界大会」に向けた石田氏の覚悟と、競技の未来を切り拓く情熱を、広告のない純粋な読物としてお届けします。
【インタビュー記事URL】
https://nextstories.jp/taishi_ishida/
■ 2026年8月、茨城県つくば市で「アジア初」の世界大会を開催
今回のインタビューの最大のトピックは、石田氏が実行委員長として主導する「第47回フットバッグ世界選手権（Footbag World Championships 2026）」です。
開催期間：2026年8月10日（月）～8月15日（土）
開催場所：茨城県つくば市
本大会の意義：
欧米中心だったフットバッグの歴史において、アジア・日本での開催は史上初となります。石田氏が世界大会優勝・殿堂入りという実績を築いたことで、世界中のプレイヤーから日本開催を切望する声が集まり実現しました。約30カ国から200名のトッププレイヤーが来日し、期間中は3,000人の動員を見込んでいます。
■ インタビュー内容の要約：石田太志が語る「ゼロからの挑戦」
記事では、選手として頂点を極めた石田氏が、なぜ今「主催者」という困難な道を選んだのか、その裏側を深く掘り下げています。
「継続こそが力」：大学時代に出会ったフットバッグに人生を捧げ、世界一になるまでの圧倒的な練習量と、孤独なプロ生活を支えた信念。
主催者としての重責：資金調達、スポンサー営業、集客、運営体制の構築。選手として挑むのとは次元の違う、大きな責任を伴う挑戦のリアル。
文化としての定着：大会を単なるスポーツイベントに終わらせず、つくばの街を巻き込んだ「お祭り」として、フットバッグを日本の文化にするためのビジョン。
■ インタビューメディア「NEXT STORIES」の特徴
「NEXT STORIES」は、情報の氾濫する現代において、読者が「挑戦者の物語」に深く没入できる環境を追求しています。
完全広告フリーの「ノイズレス」な空間
バナー広告やポップアップ広告を一切排除。読者が途中で集中力を切らすことなく、挑戦者の本質的な言葉を最後まで受け取れる設計にしています。
「結果」ではなく「軌跡」にフォーカス
成功の華やかさだけではなく、その裏側にある葛藤、泥臭い努力、そこから立ち上がった「ストーリー」を丁寧に紡ぎます。
次の一歩を後押しするメディア
「読むことで、自分の人生の“Next Story”を考えるきっかけを」という想いのもと、読者の挑戦心を刺激するコンテンツを提供します。
■ 石田太志（いしだ たいし）氏 プロフィール
日本唯一のプロフットバッグプレイヤー。2014年、世界選手権にてアジア人初優勝。2020年には日本人初の「フットバッグ殿堂」入り。現在は「2026フットバッグ世界大会」実行委員長として、競技をメジャーにするための挑戦を続けている。
公式サイト https://taishiishida.net/
フットバッグ世界大会 公式サイト https://www.footbag.jp/FootbagWorlds2026
■ 株式会社ライズインターナショナルについて
「本質を届ける」をミッションに、広告に頼らない純粋な情報価値の提供を目指し「NEXT STORIES」を運営。WEBメディアの枠を超え、挑戦者を応援する文化の醸成を目指しています。
取材協力：Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
～広告を一切排除した“ノイズレス”なメディアが届ける、世界殿堂入りのスペシャリストが挑む「前例なき挑戦」の全貌～
株式会社ライズインターナショナル（本社：東京都中央区、代表取締役：XX XX）が運営する、挑戦者の軌跡を追うインタビューメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」は、2026年4月28日（火）、日本唯一のプロフットバッグプレイヤー・石田太志氏の特集記事を公開いたしました。
本記事では、2026年8月に茨城県つくば市で開催される、アジア初の「フットバッグ世界大会」に向けた石田氏の覚悟と、競技の未来を切り拓く情熱を、広告のない純粋な読物としてお届けします。
【インタビュー記事URL】
https://nextstories.jp/taishi_ishida/
■ 2026年8月、茨城県つくば市で「アジア初」の世界大会を開催
今回のインタビューの最大のトピックは、石田氏が実行委員長として主導する「第47回フットバッグ世界選手権（Footbag World Championships 2026）」です。
開催期間：2026年8月10日（月）～8月15日（土）
開催場所：茨城県つくば市
本大会の意義：
欧米中心だったフットバッグの歴史において、アジア・日本での開催は史上初となります。石田氏が世界大会優勝・殿堂入りという実績を築いたことで、世界中のプレイヤーから日本開催を切望する声が集まり実現しました。約30カ国から200名のトッププレイヤーが来日し、期間中は3,000人の動員を見込んでいます。
■ インタビュー内容の要約：石田太志が語る「ゼロからの挑戦」
記事では、選手として頂点を極めた石田氏が、なぜ今「主催者」という困難な道を選んだのか、その裏側を深く掘り下げています。
「継続こそが力」：大学時代に出会ったフットバッグに人生を捧げ、世界一になるまでの圧倒的な練習量と、孤独なプロ生活を支えた信念。
主催者としての重責：資金調達、スポンサー営業、集客、運営体制の構築。選手として挑むのとは次元の違う、大きな責任を伴う挑戦のリアル。
文化としての定着：大会を単なるスポーツイベントに終わらせず、つくばの街を巻き込んだ「お祭り」として、フットバッグを日本の文化にするためのビジョン。
■ インタビューメディア「NEXT STORIES」の特徴
「NEXT STORIES」は、情報の氾濫する現代において、読者が「挑戦者の物語」に深く没入できる環境を追求しています。
完全広告フリーの「ノイズレス」な空間
バナー広告やポップアップ広告を一切排除。読者が途中で集中力を切らすことなく、挑戦者の本質的な言葉を最後まで受け取れる設計にしています。
「結果」ではなく「軌跡」にフォーカス
成功の華やかさだけではなく、その裏側にある葛藤、泥臭い努力、そこから立ち上がった「ストーリー」を丁寧に紡ぎます。
次の一歩を後押しするメディア
「読むことで、自分の人生の“Next Story”を考えるきっかけを」という想いのもと、読者の挑戦心を刺激するコンテンツを提供します。
■ 石田太志（いしだ たいし）氏 プロフィール
日本唯一のプロフットバッグプレイヤー。2014年、世界選手権にてアジア人初優勝。2020年には日本人初の「フットバッグ殿堂」入り。現在は「2026フットバッグ世界大会」実行委員長として、競技をメジャーにするための挑戦を続けている。
公式サイト https://taishiishida.net/
フットバッグ世界大会 公式サイト https://www.footbag.jp/FootbagWorlds2026
■ 株式会社ライズインターナショナルについて
「本質を届ける」をミッションに、広告に頼らない純粋な情報価値の提供を目指し「NEXT STORIES」を運営。WEBメディアの枠を超え、挑戦者を応援する文化の醸成を目指しています。
取材協力：Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
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