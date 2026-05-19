【公開2週間で目標金額677%達成】鞄に収まる通勤ヘルメット『Foldier』、Makuakeで応援購入額67万円を突破。青切符制度開始後、30代以上の男性会社員を中心に支援広がる

【公開2週間で目標金額677%達成】鞄に収まる通勤ヘルメット『Foldier』、Makuakeで応援購入額67万円を突破。青切符制度開始後、30代以上の男性会社員を中心に支援広がる