【公開2週間で目標金額677%達成】鞄に収まる通勤ヘルメット『Foldier』、Makuakeで応援購入額67万円を突破。青切符制度開始後、30代以上の男性会社員を中心に支援広がる
米国安全基準CPSC1203取得の自転車用折りたたみヘルメット『Foldier』、Makuake公開2週間で50名から応援購入。支援者の約8割は男性、30代以上が中心。応援コメントには「これだと思って購入した」「荷物を気にせず通勤できそう」などの声。プロジェクト終了日は2026年5月30日。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349664/images/bodyimage1】
株式会社プルメリア(本社:愛知県江南市、代表取締役:松本泰一)は、自転車通勤するビジネスパーソンに向けた折りたたみヘルメット『Foldier(フォルディア)』について、応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始してから2週間(2026年5月15日時点)で、応援購入額677,616円、支援者50名、目標金額の677%に到達したことを発表します。プロジェクト終了日は2026年5月30日です。
■公開2週間の中間実績(2026年5月15日時点)
応援購入額は677,616円で、目標金額の約6.7倍となる677%を達成しました。支援者数は50名、応援コメント数は8件です。支援者の属性は約8割が男性で、30代以上の年代が中心となっています。プロジェクト期間は2026年5月1日から5月30日までです。
■背景:青切符制度開始から約1ヶ月半。ビジネスパーソンの関心が高まる
2026年4月1日、自転車の交通違反に対する「青切符制度(交通反則通告制度)」が新たに導入されました。これに先立ち、2023年4月の改正道路交通法施行で、すべての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化されています。こうした動きを受け、自転車利用者の安全意識への関心が高まっています。
しかし、自転車で最寄り駅まで通勤するビジネスパーソンの多くは、「満員電車でヘルメットを手に持つ不便さ」「スーツに合わないデザイン性」を理由に、ヘルメット着用をためらってきました。
『Foldier』は、こうした「持ち歩けない」「スーツに合わない」というビジネスパーソンの声をもとに、通勤シーンを想定して開発された折りたたみ式の自転車用ヘルメットです。
公開後2週間で支援者50名のうち約8割が男性、年代は30代以上が中心で、ターゲットとして想定していたビジネスパーソン層への浸透が進んでいます。
■応援購入者からの声(応援コメントより抜粋)
「ヘルメットがカバンに入れても嵩張るため、これまで着用していませんでした。法律が変わり規制が厳しくなっているため、そろそろ着用しなければと思っていた時にこの商品を見つけ、購入を決めました。荷物を気にせず通勤できそうで、楽しみにしています」
「自転車によく乗るため、折りたためるヘルメットは大変助かります。軽量なので女性でも持ち歩け、持ち歩けば盗難の心配もないので重宝しそうです。これならストレスなく毎日着用できそうです」
「夫が安全に自転車を走行するためにヘルメットを探していました。おしゃれでカバンに入るデザインを選んでいただき、ありがたいです」
※応援コメントの一部を、句読点・表現を整えて掲載しています。
■代表コメント
株式会社プルメリア代表取締役、松本泰一は次のようにコメントしています。
「公開からわずか2週間で、目標金額の6倍を超えるご支援をいただけたことに、心より感謝しております。応援コメントを一つひとつ拝見し、『法改正で着用が必要だと感じていた』『カバンに入るデザインを待っていた』という多くの方の本音に触れることができました。残りの期間、自転車通勤で同じ悩みを抱えるひとりでも多くの方に『Foldier』を届けたいと考えています。」
■商品概要
商品名:Foldier(フォルディア)
販売元:株式会社プルメリア
素材:EPSフォーム(自転車用ヘルメットで広く採用される素材)
カラー:マットブラック
頭部適合サイズ:56～62cm
重量:約530～550g
サイズ:展開時 横幅約22.5cm／折りたたみ時 横幅約13cm
通気孔:18個
安全規格:CPSC1203(米国自転車用ヘルメット安全基準)
一般販売予定価格:17,600円
■Makuakeプロジェクト概要(現在公開中)
プロジェクト名:「持ち歩けない」を終わらせる。バッグに収まる通勤ヘルメット『Foldier』
公開期間:2026年5月1日(金)～5月30日(金)
Makuake早割価格:14,850円
プロジェクトURL:https://www.makuake.com/project/foldier/
※Makuake早割価格は、リターン口数・期間限定の応援購入価格です。
■会社概要
会社名:株式会社プルメリア
代表者:代表取締役 松本泰一
所在地:愛知県江南市村久野町
配信元企業：株式会社プルメリア
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349664/images/bodyimage1】
株式会社プルメリア(本社:愛知県江南市、代表取締役:松本泰一)は、自転車通勤するビジネスパーソンに向けた折りたたみヘルメット『Foldier(フォルディア)』について、応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始してから2週間(2026年5月15日時点)で、応援購入額677,616円、支援者50名、目標金額の677%に到達したことを発表します。プロジェクト終了日は2026年5月30日です。
■公開2週間の中間実績(2026年5月15日時点)
応援購入額は677,616円で、目標金額の約6.7倍となる677%を達成しました。支援者数は50名、応援コメント数は8件です。支援者の属性は約8割が男性で、30代以上の年代が中心となっています。プロジェクト期間は2026年5月1日から5月30日までです。
■背景:青切符制度開始から約1ヶ月半。ビジネスパーソンの関心が高まる
2026年4月1日、自転車の交通違反に対する「青切符制度(交通反則通告制度)」が新たに導入されました。これに先立ち、2023年4月の改正道路交通法施行で、すべての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化されています。こうした動きを受け、自転車利用者の安全意識への関心が高まっています。
しかし、自転車で最寄り駅まで通勤するビジネスパーソンの多くは、「満員電車でヘルメットを手に持つ不便さ」「スーツに合わないデザイン性」を理由に、ヘルメット着用をためらってきました。
『Foldier』は、こうした「持ち歩けない」「スーツに合わない」というビジネスパーソンの声をもとに、通勤シーンを想定して開発された折りたたみ式の自転車用ヘルメットです。
公開後2週間で支援者50名のうち約8割が男性、年代は30代以上が中心で、ターゲットとして想定していたビジネスパーソン層への浸透が進んでいます。
■応援購入者からの声(応援コメントより抜粋)
「ヘルメットがカバンに入れても嵩張るため、これまで着用していませんでした。法律が変わり規制が厳しくなっているため、そろそろ着用しなければと思っていた時にこの商品を見つけ、購入を決めました。荷物を気にせず通勤できそうで、楽しみにしています」
「自転車によく乗るため、折りたためるヘルメットは大変助かります。軽量なので女性でも持ち歩け、持ち歩けば盗難の心配もないので重宝しそうです。これならストレスなく毎日着用できそうです」
「夫が安全に自転車を走行するためにヘルメットを探していました。おしゃれでカバンに入るデザインを選んでいただき、ありがたいです」
※応援コメントの一部を、句読点・表現を整えて掲載しています。
■代表コメント
株式会社プルメリア代表取締役、松本泰一は次のようにコメントしています。
「公開からわずか2週間で、目標金額の6倍を超えるご支援をいただけたことに、心より感謝しております。応援コメントを一つひとつ拝見し、『法改正で着用が必要だと感じていた』『カバンに入るデザインを待っていた』という多くの方の本音に触れることができました。残りの期間、自転車通勤で同じ悩みを抱えるひとりでも多くの方に『Foldier』を届けたいと考えています。」
■商品概要
商品名:Foldier(フォルディア)
販売元:株式会社プルメリア
素材:EPSフォーム(自転車用ヘルメットで広く採用される素材)
カラー:マットブラック
頭部適合サイズ:56～62cm
重量:約530～550g
サイズ:展開時 横幅約22.5cm／折りたたみ時 横幅約13cm
通気孔:18個
安全規格:CPSC1203(米国自転車用ヘルメット安全基準)
一般販売予定価格:17,600円
■Makuakeプロジェクト概要(現在公開中)
プロジェクト名:「持ち歩けない」を終わらせる。バッグに収まる通勤ヘルメット『Foldier』
公開期間:2026年5月1日(金)～5月30日(金)
Makuake早割価格:14,850円
プロジェクトURL:https://www.makuake.com/project/foldier/
※Makuake早割価格は、リターン口数・期間限定の応援購入価格です。
■会社概要
会社名:株式会社プルメリア
代表者:代表取締役 松本泰一
所在地:愛知県江南市村久野町
配信元企業：株式会社プルメリア
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