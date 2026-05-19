北信州の春を楽しむトレイルレース！創業50周年の明日香野が「いいづなトレイルランニングレース」に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は「いいづなトレイルランニングレース」（5/2・飯綱町ふれあいパーク）に参加。北信州の春の景色を楽しみながら走るランナーの皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349639/images/bodyimage1】
北信州のトレイルランナーとっておきの里山を走る大会です。コースは、山々に残った残雪、菜の花の黄色や桃の花のピンク色、新緑などに美しく彩られています。
ロング20kmとショート10kmの2部門が行われ、今回はエントリー総数585名と前年に比べて3割近く増加。2022年の初回大会の363名から1.6倍の規模へと成長しました。新たに導入したチームエントリー制度により、ランニングクラブや職場・地域コミュニティ単位での参加が広がりを見せており、参加者の4割以上が初めてのレース参加者でした。
目の覚めるような青空の下、レースはスタート。選手は春の彩りを目で楽しみながらゴールを目指しました。完走率はロングで99.7%、ショートで100%と非常に高く、大会の充実した運営体制を物語っていました。
明日香野は参加者の皆さまに「わらび餅」「よもぎあんこ餅」をお渡し。疲れた身体を甘味で癒していただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349639/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349639/images/bodyimage3】
【大会概要】
大 会 ：いいづなトレイルランニングレース
主 催 ：いいづなトレイルランニングレース実行委員会
企画・運営：ALP SKI TEAM/有限会社スポーツハイムアルプ
開催日 ：2026年5月2日（土）
開催地 ：飯綱町ふれあいパーク（長野県上水内郡飯綱町牟礼1989）
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349639/images/bodyimage5】
配信元企業：明日香食品株式会社
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北信州のトレイルランナーとっておきの里山を走る大会です。コースは、山々に残った残雪、菜の花の黄色や桃の花のピンク色、新緑などに美しく彩られています。
ロング20kmとショート10kmの2部門が行われ、今回はエントリー総数585名と前年に比べて3割近く増加。2022年の初回大会の363名から1.6倍の規模へと成長しました。新たに導入したチームエントリー制度により、ランニングクラブや職場・地域コミュニティ単位での参加が広がりを見せており、参加者の4割以上が初めてのレース参加者でした。
目の覚めるような青空の下、レースはスタート。選手は春の彩りを目で楽しみながらゴールを目指しました。完走率はロングで99.7%、ショートで100%と非常に高く、大会の充実した運営体制を物語っていました。
明日香野は参加者の皆さまに「わらび餅」「よもぎあんこ餅」をお渡し。疲れた身体を甘味で癒していただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349639/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349639/images/bodyimage3】
大 会 ：いいづなトレイルランニングレース
主 催 ：いいづなトレイルランニングレース実行委員会
企画・運営：ALP SKI TEAM/有限会社スポーツハイムアルプ
開催日 ：2026年5月2日（土）
開催地 ：飯綱町ふれあいパーク（長野県上水内郡飯綱町牟礼1989）
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
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配信元企業：明日香食品株式会社
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