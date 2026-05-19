人気キャラクター「ともだちはくま」が豊後大野市を応援！限定描き下ろしイラストを使用した「ぶんごおおのガチャ」第3弾が新登場！

エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）のマネジメントするクリエイター さいきたむむが描く人気キャラクター「ともだちはくま」。作者の居住地である大分県豊後大野市の地域活性化プロジェクトとして、限定アクリルキーホルダーが市のご当地カプセルトイ「ぶんごおおのガチャ 第3弾」として2026年6月1日（月）より販売開始されます。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349602/images/bodyimage1】

これまでもふるさと納税返礼品などで連携を続けてきた「ともだちはくま」と豊後大野市。今回の「ぶんごおおのガチャ」では、豊後大野市の名物や文化を「ともだちはくま」が全力で満喫する、ここでしか手に入らない限定描きおろしデザインのアクリルキーホルダーが登場します。



■商品概要

商品名：ぶんごおおのガチャ 第3弾 「ともだちはくま」コラボアクリルキーホルダー

販売価格：1回500円

内容：全5種（豊後大野市限定描き下ろしデザイン）

販売開始日：2026年6月1日（月）予定



■設置場所

● 市役所本庁1階 売店付近

（平日：8時30分から17時まで）

● 豊後大野市資料館ジオパークミュージアム

（月曜・祝日を除く9時から17時まで）



■『ともだちはくま』とは？

ともだちはくまは、ゆるかわでシュールなイラストがSNSで多くの方に支持されている人気キャラクターです。スマホゲーム化、コミック化、全国の量販店でグッズが発売されるなど、幅広く展開中。



■作者：さいきたむむのご紹介

LINEスタンプクリエーターとして活躍し、キャラクター「ともだちはくま」は、グッズ、カフェ、企業コラボなど幅広く展開中。 Xフォロワー数は約20万人。

X（旧Twitter）：https://x.com/tamsorogi

Instagram：https://www.instagram.com/tomodachihakumadayo

TikTok：https://www.tiktok.com/@tomodachihakuma



■エイノバ(Anova,Inc.)について

エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。



エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/

エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/



《本件に関するお問い合わせ先》

エイノバ株式会社 澤田

電話番号：03-5210-5816

Email：contact@anova.co.jp

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配信元企業：エイノバ株式会社

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