不動産投資のベルテックス｜当社代表取締役が『新しい都市環境を考える会』理事に就任

株式会社ベルテックス（本社：東京都新宿区 代表取締役：梶尾祐司）は、当社代表取締役が、2026年5月18日開催の社員総会において、一般社団法人『新しい都市環境を考える会』（以下：本法人）の理事に就任することが承認されましたので、お知らせいたします。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349184/images/bodyimage1】

一般社団法人『新しい都市環境を考える会』-都環会-について

本法人は、住宅・不動産業界の健全化と信頼性向上を目的に2014年に設立（2019年に一般社団法人化）された団体です。法令遵守・コンプライアンスの徹底や人材育成を基本方針とし、調査・研究、提言、研修・資格制度の運営などを通じて業界全体の質の向上に取り組んでいます。現在、正会員94社、賛助会員58社（2026年４月現在）が所属しています。





詳細は、都環会公式サイトをご参照ください。https://tokankai.jp/

ベルテックスについて

当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介および賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。

配信元企業：株式会社ベルテックス

プレスリリース詳細へ