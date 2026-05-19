第８回東京NBC経営者大賞に、森川 亮氏 （C Channel株式会社 代表取締役社長 ）
一般社団法人東京ニュービジネス協議会(略称：東京NBC、会長：青木正之Ubicomホールディングス代表取締役社長)は、第8回東京NBC経営者大賞の受賞者をC Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 氏に決定しました。
表彰式は、2026年6月26日(金) 13時45分より、シェラトン都ホテル東京（港区白金台）にて開催いたします。また15時30分からは森川氏による受賞記念講演が行われます。
是非、ご参加ください。
【第８回東京NBC 経営者大賞 受賞者及び選考理由】
C Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 様
LINE株式会社の代表取締役社長として同社を急成長へ導き、日本発のコミュニケーションサービス「LINE」を社会インフラへと発展させ、日本のデジタル産業の進展に多大なる貢献をされました。人と人、人と情報をつなぐ新しいコミュニケーションの形を社会に浸透させたその功績は、日本のインターネット産業の歴史においても極めて大きな意義を持つものです。また、デジタル技術を通じて人々の生活や社会の在り方そのものに変革をもたらしたその歩みは、多くの起業家たちに、新たな挑戦への勇気ある道標を示すものとなりました。
驚異的な成功を収めた後もなお、再びゼロからの価値創造を志してC Channel株式会社を創業。新たな女性向け動画メディアを立ち上げ、その後はクリエイターと企業をつなぐインフルエンサーマーケティング事業へと進化させ、デジタル上の「共感」や「発見」を起点とした新たなマーケティングの形を確立されました。デジタルメディアの可能性をさらに広げながら、絶えず未知なる市場の開拓に挑み続けておられます。既存の枠組みに留まることなく、常に次の挑戦へ踏み出すその起業家精神と卓越したリーダーシップは、多くの経営者に勇気と示唆を与えるものです。その功績と志を称え、第8回東京NBC経営者大賞に選出いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349636/images/bodyimage1】
【東京NBC 経営者大賞とは】
東京ニュービジネス協議会は、創業経営者やベンチャースピリットを持つ経営者、約900名が集まり、会員が相互に啓発、交流、研鑽を図る場として多彩な委員会活動や勉強会を開催しています。
経営者大賞は、事業の新規性・革新性・成長性、創業から上場までのストーリーなどの視点から、事業と人物を総合的に評価し決定しています。東京NBC会員経営者が選ぶ、経営者のための賞として、ニュービジネスやベンチャー企業の振興を育成することを目的としています。
＜選考委員会＞一般社団法人東京ニュービジネス協議会 レジェンド経営者委員会
【経営者大賞・表彰式について】
経営者大賞の授与は東京NBCアワードの中の１つとして行われます。
＜東京NBCアワード＞
開催日時：2026年6月26日（金）13時45分～18時30分
会 場：シェラトン都ホテル東京 東京都港区白金台1-1-50
式 次 第
東京NBCアワード表彰式 13時45分～14時15分
第8回経営者大賞 C Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 様
第20回IPO大賞 株式会社FUNDINNO
東京NBC2025年度MVP 株式会社アシスト 代表取締役 西川 心二 様
IPO大賞授賞記念講演 14時20分～15時15分 株式会社FUNDINNO様
経営者大賞授賞記念講演 15時30分～16時30分 森川 亮 様
懇親会 17時～18時30分
【参加者申し込みフォーム】
https://x.gd/On5DO
本件に関する問い合わせ先：一般社団法人東京ニュービジネス協議会 内川・舘山・小澤
東京都港区赤坂7丁目1-16オーク赤坂 6階
TEL03-3584-6080
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
表彰式は、2026年6月26日(金) 13時45分より、シェラトン都ホテル東京（港区白金台）にて開催いたします。また15時30分からは森川氏による受賞記念講演が行われます。
是非、ご参加ください。
【第８回東京NBC 経営者大賞 受賞者及び選考理由】
C Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 様
LINE株式会社の代表取締役社長として同社を急成長へ導き、日本発のコミュニケーションサービス「LINE」を社会インフラへと発展させ、日本のデジタル産業の進展に多大なる貢献をされました。人と人、人と情報をつなぐ新しいコミュニケーションの形を社会に浸透させたその功績は、日本のインターネット産業の歴史においても極めて大きな意義を持つものです。また、デジタル技術を通じて人々の生活や社会の在り方そのものに変革をもたらしたその歩みは、多くの起業家たちに、新たな挑戦への勇気ある道標を示すものとなりました。
驚異的な成功を収めた後もなお、再びゼロからの価値創造を志してC Channel株式会社を創業。新たな女性向け動画メディアを立ち上げ、その後はクリエイターと企業をつなぐインフルエンサーマーケティング事業へと進化させ、デジタル上の「共感」や「発見」を起点とした新たなマーケティングの形を確立されました。デジタルメディアの可能性をさらに広げながら、絶えず未知なる市場の開拓に挑み続けておられます。既存の枠組みに留まることなく、常に次の挑戦へ踏み出すその起業家精神と卓越したリーダーシップは、多くの経営者に勇気と示唆を与えるものです。その功績と志を称え、第8回東京NBC経営者大賞に選出いたしました。
【東京NBC 経営者大賞とは】
東京ニュービジネス協議会は、創業経営者やベンチャースピリットを持つ経営者、約900名が集まり、会員が相互に啓発、交流、研鑽を図る場として多彩な委員会活動や勉強会を開催しています。
経営者大賞は、事業の新規性・革新性・成長性、創業から上場までのストーリーなどの視点から、事業と人物を総合的に評価し決定しています。東京NBC会員経営者が選ぶ、経営者のための賞として、ニュービジネスやベンチャー企業の振興を育成することを目的としています。
＜選考委員会＞一般社団法人東京ニュービジネス協議会 レジェンド経営者委員会
【経営者大賞・表彰式について】
経営者大賞の授与は東京NBCアワードの中の１つとして行われます。
＜東京NBCアワード＞
開催日時：2026年6月26日（金）13時45分～18時30分
会 場：シェラトン都ホテル東京 東京都港区白金台1-1-50
式 次 第
東京NBCアワード表彰式 13時45分～14時15分
第8回経営者大賞 C Channel株式会社 代表取締役社長 森川 亮 様
第20回IPO大賞 株式会社FUNDINNO
東京NBC2025年度MVP 株式会社アシスト 代表取締役 西川 心二 様
IPO大賞授賞記念講演 14時20分～15時15分 株式会社FUNDINNO様
経営者大賞授賞記念講演 15時30分～16時30分 森川 亮 様
懇親会 17時～18時30分
【参加者申し込みフォーム】
https://x.gd/On5DO
本件に関する問い合わせ先：一般社団法人東京ニュービジネス協議会 内川・舘山・小澤
東京都港区赤坂7丁目1-16オーク赤坂 6階
TEL03-3584-6080
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
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