人生のどん底から本当の幸せに気づいた著者が贈る！ 【引き寄せの法則・陰陽二極】に基づいた幸福論『喜びを選ぶと人生は変わりだす ～宇宙のしくみとありのままの自分～』5月19日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349581/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『喜びを選ぶと人生は変わりだす ～宇宙のしくみとありのままの自分～』を2026年5月19日に発売いたします。
一生懸命やっているのに、なぜかうまくいかない。
努力しようとするほど、苦しくなっていく--
そんなふうに思っている方に向けた本です。
かつて同じように考え、人生のどん底を経験した著者は、頑張ろうとするほど頑張らなければいけないような出来事が引き寄せられてしまうと語ります。
頑張るのをやめて「喜び」を選び、ありのままを受け入れたとき、人生は自然と整いはじめるのです。
本書では、
・なぜ頑張るほど苦しくなるのか
・なぜ思いが現実になるのか
・どうすればやさしい世界を体験できるのか
を、著者自身の体験を通して、静かに解き明かしていきます。
読み終えたあと、ふっと肩の力が抜けて、世界の見え方が少し変わる。
これまでとは違う、やわらかな感覚で、日常を受け取れるようになる。
そんな変化をそっと手渡してくれる一冊です。
目次
第一章 二極の世界で自分を体験する
第二章 意識を向けたものを体験する
第三章 この世界は自分の思いを映し出している
第四章 自分を追い詰める考えから自分を解放する
第五章 自分の意識の中で何かを感じているのは自分しかいない
第六章 軌道修正
第七章 意識しか存在しない
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36878/
【著者プロフィール】
板東 和史（ばんどう かずし）
「努力した者が勝利する」という社会通念を信じて死に物狂いで頑張るが、頑張れば頑張るほど状況がひどくなっていき、人生のどん底を経験する。
その後再起して、「他者の喜びや幸せを大事にすることの大切さ」に気づくことで、人生が激変する。
そんなとき、ある裕福な人物から「苦労しちゃいけないよ、努力しちゃいけないよ」と言われたことで人生観が変わり、その意味を紐解くことが、自分の一番やりたいことだと、自身の人生経験とインスピレーションをもとに探求する。
「引き寄せの法則と陰陽二極」で、この世界の意味、生きる意味を体系的にまとめることで、幸せで満たされた人生とは「何とかしようと頑張って努力しないこと、本当の自分を感じて心からリラックスすること」だったと気づかされる。
本書では人生の中で出会い、深めてきた大切な経験と言葉を一冊のかたちとしてまとめている。
【書籍概要】
書名：喜びを選ぶと人生は変わりだす
副書名：宇宙のしくみとありのままの自分
著者：板東 和史
発売日：2026年5月19日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 208ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37896-6
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378961
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349581/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『喜びを選ぶと人生は変わりだす ～宇宙のしくみとありのままの自分～』を2026年5月19日に発売いたします。
一生懸命やっているのに、なぜかうまくいかない。
努力しようとするほど、苦しくなっていく--
そんなふうに思っている方に向けた本です。
かつて同じように考え、人生のどん底を経験した著者は、頑張ろうとするほど頑張らなければいけないような出来事が引き寄せられてしまうと語ります。
頑張るのをやめて「喜び」を選び、ありのままを受け入れたとき、人生は自然と整いはじめるのです。
本書では、
・なぜ頑張るほど苦しくなるのか
・なぜ思いが現実になるのか
・どうすればやさしい世界を体験できるのか
を、著者自身の体験を通して、静かに解き明かしていきます。
読み終えたあと、ふっと肩の力が抜けて、世界の見え方が少し変わる。
これまでとは違う、やわらかな感覚で、日常を受け取れるようになる。
そんな変化をそっと手渡してくれる一冊です。
目次
第一章 二極の世界で自分を体験する
第二章 意識を向けたものを体験する
第三章 この世界は自分の思いを映し出している
第四章 自分を追い詰める考えから自分を解放する
第五章 自分の意識の中で何かを感じているのは自分しかいない
第六章 軌道修正
第七章 意識しか存在しない
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36878/
板東 和史（ばんどう かずし）
「努力した者が勝利する」という社会通念を信じて死に物狂いで頑張るが、頑張れば頑張るほど状況がひどくなっていき、人生のどん底を経験する。
その後再起して、「他者の喜びや幸せを大事にすることの大切さ」に気づくことで、人生が激変する。
そんなとき、ある裕福な人物から「苦労しちゃいけないよ、努力しちゃいけないよ」と言われたことで人生観が変わり、その意味を紐解くことが、自分の一番やりたいことだと、自身の人生経験とインスピレーションをもとに探求する。
「引き寄せの法則と陰陽二極」で、この世界の意味、生きる意味を体系的にまとめることで、幸せで満たされた人生とは「何とかしようと頑張って努力しないこと、本当の自分を感じて心からリラックスすること」だったと気づかされる。
本書では人生の中で出会い、深めてきた大切な経験と言葉を一冊のかたちとしてまとめている。
【書籍概要】
書名：喜びを選ぶと人生は変わりだす
副書名：宇宙のしくみとありのままの自分
著者：板東 和史
発売日：2026年5月19日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 208ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37896-6
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378961
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
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