パグ好き必見！自分を大切にする心を、パグの愛嬌たっぷりの姿とともに伝える絵本『ねぇ おかあしゃん』5月19日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349565/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『新刊『ねえ おかあしゃん』を2026年5月19日に発売いたします。
「自分と誰かをくらべてしまう」…。
誰もが経験するそんな気持ちに、やさしく光をあててくれる物語。
ページをめくるたびに、「ちがい」は欠点ではなく、その人だけの魅力なのだと気づかされます。
大きくてくるんとした目、愛嬌のある顔のしわ、太い脚やまるいおなかなど、パグの愛くるしさも存分に味わえます。
おかあしゃんが教えてくれた、
ほんとうの「すてき」。
黒い毛のパグの、おんなのこ「はな」と、
茶色い毛のパグの、おとこのこ「こはく」。
二匹は「おかあしゃん」と仲良く暮らしています。
あたたかくなったある日、こはくと、おかあしゃんとおさんぽにでかけたはなは、
かわにうつった自分の姿を見て、初めて気づきます。
「どうして わたしは みんなと ちがうの？」
ドーベルマンや柴犬の友達とくらべて、
じぶんの顔や体に戸惑うはな。
そんなはなに、おかあしゃんは、パグがずっと昔から王様やお坊さんに大切にされ、みんなのこころを幸せにしてきたことを教えます。
「やさしいこころこそ わたしたちパグの じまんなのよ」
「おかあしゃんは そんな あなたを とても すてきだと 思うわ」
やがて、おかあしゃんとの別れが訪れますが、
こはくとはなは、おかあしゃんの想いを引き継いでいきます。
さいごのページで、きっと「ありがとう」と言いたくなる
やさしさと自己肯定感を育てる、心あたたまる一冊です。
https://miraipub.jp/books/36870/
【著者プロフィール】
作：さくら ・ 絵：あおやまふうき
さくら
岐阜県出身。小学校・中学校・高校で養護教諭や相談員として勤務したのち、臨床心理士となる。
子どもたちのつまずきや迷い、そしてそこから生まれる生きる強さに触れた経験をもとに、絵本制作を始める。
主な作品に『ひぃじいちゃんとぼく』『あわぶくのしょうたい』（みらいパブリッシング）がある。
あおやまふうき
1999年生まれ。岐阜県本巣市出身。
加納高校美術科、金沢美術工芸大学工芸科にて美術・工芸を学ぶ。絵本の挿絵は本作が初となる。
「生きていると、悩みは尽きません。
はなのように自分を肯定することは、簡単ではないかもしれません。
それでも、遠い昔から広い世界の中で、奇跡のような出会いを重ねて紡がれてきたこの命は、きっと尊く、素敵なものだと思います。
少なくとも私は、あなたが生きて、こうして出会ってくれたことを、とても嬉しく思っています」
【書籍概要】
書名：ねぇ おかあしゃん
著者：さくら・あおやまふうき
発売日：2026年5月19日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37889-8
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378899
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349565/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『新刊『ねえ おかあしゃん』を2026年5月19日に発売いたします。
「自分と誰かをくらべてしまう」…。
誰もが経験するそんな気持ちに、やさしく光をあててくれる物語。
ページをめくるたびに、「ちがい」は欠点ではなく、その人だけの魅力なのだと気づかされます。
大きくてくるんとした目、愛嬌のある顔のしわ、太い脚やまるいおなかなど、パグの愛くるしさも存分に味わえます。
おかあしゃんが教えてくれた、
ほんとうの「すてき」。
黒い毛のパグの、おんなのこ「はな」と、
茶色い毛のパグの、おとこのこ「こはく」。
二匹は「おかあしゃん」と仲良く暮らしています。
あたたかくなったある日、こはくと、おかあしゃんとおさんぽにでかけたはなは、
かわにうつった自分の姿を見て、初めて気づきます。
「どうして わたしは みんなと ちがうの？」
ドーベルマンや柴犬の友達とくらべて、
じぶんの顔や体に戸惑うはな。
そんなはなに、おかあしゃんは、パグがずっと昔から王様やお坊さんに大切にされ、みんなのこころを幸せにしてきたことを教えます。
「やさしいこころこそ わたしたちパグの じまんなのよ」
「おかあしゃんは そんな あなたを とても すてきだと 思うわ」
やがて、おかあしゃんとの別れが訪れますが、
こはくとはなは、おかあしゃんの想いを引き継いでいきます。
さいごのページで、きっと「ありがとう」と言いたくなる
やさしさと自己肯定感を育てる、心あたたまる一冊です。
https://miraipub.jp/books/36870/
作：さくら ・ 絵：あおやまふうき
さくら
岐阜県出身。小学校・中学校・高校で養護教諭や相談員として勤務したのち、臨床心理士となる。
子どもたちのつまずきや迷い、そしてそこから生まれる生きる強さに触れた経験をもとに、絵本制作を始める。
主な作品に『ひぃじいちゃんとぼく』『あわぶくのしょうたい』（みらいパブリッシング）がある。
あおやまふうき
1999年生まれ。岐阜県本巣市出身。
加納高校美術科、金沢美術工芸大学工芸科にて美術・工芸を学ぶ。絵本の挿絵は本作が初となる。
「生きていると、悩みは尽きません。
はなのように自分を肯定することは、簡単ではないかもしれません。
それでも、遠い昔から広い世界の中で、奇跡のような出会いを重ねて紡がれてきたこの命は、きっと尊く、素敵なものだと思います。
少なくとも私は、あなたが生きて、こうして出会ってくれたことを、とても嬉しく思っています」
【書籍概要】
書名：ねぇ おかあしゃん
著者：さくら・あおやまふうき
発売日：2026年5月19日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37889-8
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378899
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
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配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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