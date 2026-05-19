TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 食品企業のR&D戦略調査I』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 食品企業のR&D戦略調査I』について、弊社リサーチャーの川原恒輔、水上創、松井優太のインタビュー記事を2026年5月15日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349482/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆今回、主要食品企業15社を対象に食品業界における研究開発戦略をテーマにした調査とのことですが、なぜ今、この調査を実施しようとしたのでしょうか？
水上：近年の日本の食品市場は、人口減少によって成熟化し、競争がかつてないほど激化しています。さらに、消費者の健康志向やサステナビリティ対応への関心が高まり、企業に求められる役割も日々高度化しています。こうした激動の市場環境の中で、・・・
◆なるほど。単に「おいしいものを作る」時代から、社会課題の解決を見据えた高度な戦略が求められる転換期にあるのですね。今回の調査で、何か新たな発見や驚くべきデータはありましたか？
川原：はい、まず数字として非常に驚いたのが、主要15社の2024年度R&D費の合計が前年度比19.5%増の約2,490億円と大幅に拡大していたことです。実に15社中13社が前年度を・・・
◆前年度比19.5％増ですか！名だたる大手企業が軒並み2桁増とは、各社の並々ならぬ熱意が伝わってきますね。いま挙げていただいた5つのキートレンドについて、現在どのような研究や取り組みが注目されているのでしょうか？
松井：現在は科学的根拠（エビデンス）の蓄積や先端技術の掛け合わせが大きなトレンドです。例えば、日清食品ホールディングスは女性の健康領域などでエビデンス蓄積を進め、2030年に向けた新規事業の創出を目指しています。また、明治ホールディングスは・・・
◆具体的な社名と取り組みをお聞きすると、まさに今、食品業界で大きな技術革新が起きていることを実感します。最後に、今回のレポートで「ここに注目してほしい！」というポイントがあれば、ぜひお聞かせください。
水上：本レポートの最大の強みは、競合他社が「どこに・何に・どのように」投資しているのかを多角的に俯瞰できる点です。R&D体制や研究開発成果の分析だけでなく、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6968/
2025年 食品企業のR&D戦略調査I
ー今後の中長期的な未来を切り拓く5つのポイントとは？ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250675
発刊日：2025年12月22日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349482/images/bodyimage1】
INTERVIEW
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◆今回、主要食品企業15社を対象に食品業界における研究開発戦略をテーマにした調査とのことですが、なぜ今、この調査を実施しようとしたのでしょうか？
水上：近年の日本の食品市場は、人口減少によって成熟化し、競争がかつてないほど激化しています。さらに、消費者の健康志向やサステナビリティ対応への関心が高まり、企業に求められる役割も日々高度化しています。こうした激動の市場環境の中で、・・・
◆なるほど。単に「おいしいものを作る」時代から、社会課題の解決を見据えた高度な戦略が求められる転換期にあるのですね。今回の調査で、何か新たな発見や驚くべきデータはありましたか？
川原：はい、まず数字として非常に驚いたのが、主要15社の2024年度R&D費の合計が前年度比19.5%増の約2,490億円と大幅に拡大していたことです。実に15社中13社が前年度を・・・
◆前年度比19.5％増ですか！名だたる大手企業が軒並み2桁増とは、各社の並々ならぬ熱意が伝わってきますね。いま挙げていただいた5つのキートレンドについて、現在どのような研究や取り組みが注目されているのでしょうか？
松井：現在は科学的根拠（エビデンス）の蓄積や先端技術の掛け合わせが大きなトレンドです。例えば、日清食品ホールディングスは女性の健康領域などでエビデンス蓄積を進め、2030年に向けた新規事業の創出を目指しています。また、明治ホールディングスは・・・
◆具体的な社名と取り組みをお聞きすると、まさに今、食品業界で大きな技術革新が起きていることを実感します。最後に、今回のレポートで「ここに注目してほしい！」というポイントがあれば、ぜひお聞かせください。
水上：本レポートの最大の強みは、競合他社が「どこに・何に・どのように」投資しているのかを多角的に俯瞰できる点です。R&D体制や研究開発成果の分析だけでなく、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6968/
2025年 食品企業のR&D戦略調査I
ー今後の中長期的な未来を切り拓く5つのポイントとは？ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250675
発刊日：2025年12月22日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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