台北、2026年5月19日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューターブランドであるGIGABYTEは、モビリティ、AIパフォーマンス、およびクリエイターフレンドリーな機能を多用途なデザインに凝縮した超薄型Copilot+ PC、GIGABYTE AERO X16の販売開始を発表しました。WINDFORCE Infinity冷却システムとGIGABYTE独自のGiMATE AIエージェントを搭載したAERO X16は、シームレスな生産性、コンテンツ制作、およびエンターテインメント体験を実現します。



GIGABYTE、超薄型Copilot+ PCに次世代AIパフォーマンスをもたらすAERO X16の販売開始を発表



次世代のAIワークロード向けに設計されたAERO X16は、最大でAMD Ryzen™ AI 9 465プロセッサーを搭載し、最大85W Max TGPのNVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPUまで拡張可能です。これにより、プロフェッショナル、プロジェクトベースのユーザー、クリエイター、およびカジュアルゲーマーに強力なオンデバイスAIパフォーマンスを提供します。12GBのVRAMを搭載し、DLSS 4.5エクスペリエンスを向上させてAAAゲームの画質を高めると同時に、より大規模なLLM（大規模言語モデル）ワークロードをローカルで実行することを可能にします。

Cocreator、AI写真作成、画像の再スタイル、NPU上で動作するリアルタイム翻訳付きライブキャプションなどのCopilot+機能に加え、GIGABYTEは高度なハードウェアおよびソフトウェア制御のための独自のGiMATE AIエージェントを導入しています。GiMATEは、ローカルでの画像生成ワークフローを効率化するGiMATE Creatorや、自然言語によるコード生成と最適化を実現し、Visual Studio Codeとのシームレスな統合によって迅速なデバッグとイテレーションを可能にするGiMATE Coderによって、その機能を拡張しています。

AERO X16は、16.75mmの超薄型プロファイルと1.9kgの軽量設計を両立しながら、パワフルなパフォーマンスを提供します。薄型筐体で安定したパフォーマンスを維持するため、WINDFORCE Infinity冷却システムは、3D VortXエアチャネリング、デュアルスリムファン、および4本のヒートパイプにより100Wの熱容量を提供します。また、0dBの静音動作やIcy Touch WASDクールゾーンも実現しています。16:10の2.5K 165Hz IPSディスプレイは、100%のsRGBカバー率とPantone® Validatedによる正確な色再現を特徴としています。本製品は、92%の画面占有率、TÜV Rheinland®のアイケア認証、およびDolby Atmos®没入型オーディオを搭載しており、視聴体験を向上させます。

AERO X16は急速充電に対応し、最大14時間のバッテリー駆動が可能です。また、RGBダイナミックライティングを備えたゴールデンカーブキーボードを採用しています。カラーはLunar WhiteとSpace Grayの2色展開で、どちらも虹色に輝くNIL加工のネームプレートと、陽極酸化サンドブラスト処理による洗練された質感が特徴です。詳しくは、公式ウェブサイトをご覧ください。最終的な構成や販売時期は、地域や現地の小売店またはオンラインショップによって異なる場合があります。

（日本語リリース：クライアント提供）

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