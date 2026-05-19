韓国で高い人気を誇る恋愛リアリティ番組『나는 SOLO(ナヌンソロ)』。その5周年を迎えるタイミングで、作品世界の記念および音楽的拡張・グレードアップを目的として制作されたオリジナルサウンドトラックプロジェクトに、日本人エレクトロニックアーティストGen BLASTが名を連ねた。





本作は韓国音楽プラットフォームGenie Musicの公式マガジンでも特集され、収録曲ごとに紹介が行われる中で、Gen BLASTの楽曲も取り上げられている。





EXOのSUHOらも参加するシリーズの中で、Gen BLASTは心理的な駆け引きや緊張感を描くインストゥルメンタル楽曲を手がけている。





出典：『나는 SOLO』番組映像より





本作は2026年1月29日よりPart1～Part6として順次リリースされ、同年4月2日にフルアルバムとしてまとめられたシリーズ作品。番組内の感情や物語展開に応じて楽曲が配置され、ボーカルとインストゥルメンタルが交差する構成となっている。





出典：SBS Plus公式放送映像より





出典：SBS Plus公式放送映像より





出典：ENA公式放送映像より





出典：ENA公式放送映像より





『나는 SOLO(ナヌンソロ)』は、ナム・ギュホンPD率いる韓国制作陣によって制作され、SBS PlusおよびENAによる2局同時放送番組で、結婚を前提とした一般男女が4泊5日の共同生活を送りながらパートナーを探す恋愛リアリティ番組。長年にわたり韓国で広く支持を集めてきた人気シリーズだ。





・Caution使用シーン

https://www.youtube.com/watch?v=BAMjwYhNST0





Gen BLASTの参加はPart5(3月5日リリース)からで、シリーズの中でも「Instrumental Special」に位置付けられるパートを担当。緊張や心理の揺らぎを音として描き出す役割を担った。同シリーズにはEXOのSUHOらも参加し、多様なジャンルのアーティストが交差する構成となっている。





・OST Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=7j2TE49TeyQ





Gen BLASTが手がけた「Caution：警戒心」は、"緊張と気づき"を軸に構築されたエレクトロニック・インストゥルメンタル作品。視聴者の心理変化に寄り添うように設計され、場面ごとの空気感を静かに引き締めるサウンドとして機能している。





出典：NAVER番組ページ(OST一覧)





さらに日本人アーティストによる韓国OST参加はボーカル中心の事例が多く、制作側としてインストゥルメンタルを担当するケースは現時点では数少ない。





本リリースは、日本人アーティストによる韓国コンテンツ参加の中でも、既に成功した既存番組IPに対して国外アーティストが楽曲制作として関わるケースとして注目される。









■ Genie Music掲載

韓国の大手音楽プラットフォームGenie Musicの公式マガジンでも本作は特集され、収録曲ごとに紹介が行われる中で、Gen BLASTの楽曲も取り上げられている。





出典：Genie Music公式マガジンより(特集一覧）





出典：Genie Music公式マガジンより掲載記事見出し





出典：Genie Music公式マガジンより掲載記事概要





出典：Genie Music公式マガジンよりGen BLAST





・SUHO歌唱動画

https://www.youtube.com/watch?v=g78fnXEmkw4





また同番組は、リアルイベント「ナヌンSOLO RUN」において約9,000人規模の参加者を集めるなど、コンテンツの枠を超えた展開も見せている。





制作は韓国のOST制作会社チリミュージックコリアが担当し、配給はGenie Musicが手がけた。2021年の放送開始以来、安定した人気を維持しながら2026年に5周年を迎えている。









■ アーティスト情報

Gen BLASTは東京を拠点に活動するエレクトロニックアーティスト。音楽ユニット「BLAST」および「MAD AIR」のメンバーとしても活動している。今回の参加はソロプロジェクトとしての取り組みとなった。





ジャンルを横断するサウンドデザインを特徴とし、映像やストーリーにおける緊張や心理の揺らぎを音楽として構築するスタイルを持つ。





本参加は、韓国コンテンツにおける日本人インストゥルメンタルアーティスト起用の事例としても注目される。





Gen_BLAST_Profile_Front 提供：MAD AIR RECORDS





Gen_BLAST_Profile_Sid 提供：MAD AIR RECORDS





OST.PART5 Cover Art 提供：Chili Music Korea





■ 配信リンク

フルアルバム『I AM SOLO OST』

※Gen BLAST参加楽曲「Caution：警戒心」収録





Apple Music：

https://music.apple.com/kr/album/i-am-solo-the-original-soundtrack/1889430917





Spotify：

https://open.spotify.com/intl-ja/album/5rAdM6SYEhSiunSsiU0Acv









■ Part5(先行リリース)

Apple Music：

https://music.apple.com/kr/album/i-am-solo-pt-5-original-soundtrack-single/1880572068





Spotify：

https://open.spotify.com/intl-ja/album/63pC43CGHBHSrDXFEoEAXf









■ 関連リンク

Genie Music マガジン特集

https://www.genie.co.kr/magazine/subMain?ctid=1&mgz_seq=16028&pg=9





番組関連ニュース(Solonara News)

https://www.solonaranews.com/news/article.html?no=23446









■ アーティストリンク

公式サイト(MAD AIR RECORDS)

https://www.madairrecords.com/%E8%A4%87%E8%A3%BD-blast-debut-ep-call-my-name-202





Instagram(Gen BLAST)

https://www.instagram.com/gen_instag/





TikTok(BLAST公式)

https://www.tiktok.com/@blast.dg