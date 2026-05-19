インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「シナモロール 浅草文庫(R) 長財布」を販売開始いたしました。









株式会社サンリオの人気キャラクター・シナモロールと、友禅職人が染める革小物「浅草文庫(R)」がコラボレーション。

「カフェ・シナモン」名物のシナモンロールに囲まれて楽しく過ごすシナモンの姿が、お空の色を映したような水色の文庫革の長財布になりました。





播州地域特産の白革に様々なポーズのシナモンや流れ星などの可愛らしいモチーフが、型友禅の技法で彩り豊かに染め上げられたデザイン。絵柄には型押しが施され、ふっくらと愛らしく浮かび上がります。





2026年5月19日（火）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/cinnamoroll-wallet/









シナモロール 浅草文庫(R) 長財布









真っ白な播州地域特産の牛革に浮かぶ「カフェ・シナモン」名物のシナモンロール。トッピングの砂糖や雲に見立てた湯気のモチーフ、きらめく流れ星とともに財布全面を彩ります。カフェで看板犬をしているシナモンは、お菓子を運んで大活躍。手に取るたびに心癒される色々なポーズがデザインされています。

















表面・裏面で少しずつ違うモチーフもポイント。本体サイズは、約縦10.5×横19×厚さ2.4cm、重量は約180gです。









ファスナーの引き手には、シナモンと流れ星がデザインされています。









12枚分のカードポケットや、お札を折らずに収納できる札入れ、ファスナー付きのコインポケットなど、合計19ポケットでカードも小銭もすっきり収納。使いやすさを考え、機能性にもこだわりました。









長財布とお揃いのデザインが金色で箔押しされた、特製ボックスに収めてお届けします。

大切な人へのプレゼントにもおすすめです。









■商品情報

商品名：シナモロール 浅草文庫(R) 長財布

価格 ：39,800円（税込43,780円）

発売日：2026年5月19日（火）

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/cinnamoroll-wallet/





(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665955





■商品仕様

材質 ：外装＝牛革に着彩（文庫革） 内装＝牛革、合成皮革

サイズ（約）：縦10.5×横19×厚さ2.4cm

重さ（約）：180g

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■浅草文庫(R)

播州特産の真っ白い牛革に江戸小紋などの文様を彩色し、型押しでふっくらと仕上げた文庫革の専門店。型友禅の技法で1色ずつ寸分の狂いもなく版を重ね、柄を摺り出した後、熱を加えて型押しをほどこし、豊かな表情をひき出します。浅草橋の工房で熟練職人が根気よく作り上げる「浅草文庫(R)」の文庫革。使うほどに愛着が深まります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。