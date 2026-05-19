会津天宝醸造株式会社(所在地：福島県会津若松市、代表取締役社長：満田 盛護)は夏の食卓を手軽に美味しくする新商品「鬼うま！夏メシ革命」を2026年6月1日に発売いたします。

本商品は、暑さで食欲が落ちがちな夏でも“思わず食べたくなる味”を追求した、旨辛タイプのおかず調味料です。青唐辛子と赤唐辛子の絶妙なバランスに、刻み大根のパリパリ食感を掛け合わせ、ご飯はもちろん、そうめんやうどん、冷奴などの涼メニューにもよく合う味わいに仕上げました。





商品画像 鬼うま！夏メシ革命





■ 開発の背景

近年の猛暑により、「食欲が落ちる」「火を使った調理がつらい」といった声が増えています。一方で、手軽に食べられる麺類や冷たいメニューは増えるものの、「味が単調で飽きる」「満足感が足りない」という課題も見られます。

こうした背景から、「のせるだけ・混ぜるだけで一気に満足感が上がる」新しい夏向け調味料として本商品を開発しました。









■ 商品特徴

(1) パリパリ食感がクセになる

主原料に大根を使用し、噛むたびに心地よい食感が広がり、食欲がそそられます。





(2) 食欲を刺激する旨辛バランス

青唐辛子の爽やかな辛みと、赤唐辛子のコクのある辛みを組み合わせ、辛すぎず、しかししっかり満足感のある味わいに仕上げました。





(3)夏の主食をはじめ、多くの食材にも合う“万能選手”

ご飯はもちろん、そうめん・うどん・冷麺など、夏に良く食される主食を、やみつきになる「旨辛仕立て」に変身させます。それ以外にも、野菜、冷奴や鯖缶、サラダチキンなどとも好相性。「かける・混ぜるだけ」で一品が完成します。









■おすすめの食べ方

・ご飯＋海苔＋温泉卵＋本品で「簡単スタミナ丼」

・そうめんにのせて、旨辛アレンジ

・冷奴にトッピングして、おつまみに

・きゅうりやキャベツにそのままつけても◎





簡単スタミナ丼





そうめんにのせて





冷奴にトッピングして





キャベツにそのままつけて





■商品概要

商品名 ：鬼うま！夏メシ革命

発売日 ：2026年6月1日(一部店舗で5月に先行販売予定)

内容量 ：100g

希望小売価格：378円(税込)

販売場所 ：全国のスーパーマーケット、当社オンラインショップほか









■会社概要

社名 ： 会津天宝醸造株式会社

代表 ： 代表取締役社長 満田 盛護

所在地 ： 〒965-8511 福島県会津若松市大町1丁目1番24号

事業内容： 味噌、おかずみそ、漬物、糀、あまざけ、調味料等の製造販売

URL ： https://www.aizu-tenpo.co.jp/





【本製品に関するお客様からのお問合せ先】

会津天宝醸造株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル：0120-340142

(受付時間：平日8時半～17時)