東京都内を中心に飲食事業を展開する株式会社ワルツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：大竹俊活）が運営するワインバー「MARUGO（マルゴ）」は、2026年5月25日にオープンから21周年を迎えます。これを記念し、2026年5月19日（火）～5月25日（月）の7日間限定で、最高級ワインのグラス提供や特別ペアリングを楽しめる「MARUGO 21st Anniversary Event」を開催いたします。

ボルドー最高峰「シャトー・ムートン・ロートシルト 2007」をグラスで解放

21周年の最大の目玉として、フランス・ボルドー地方の五大シャトーの1つであり、世界中のワイン愛好家が憧れる「シャトー・ムートン・ロートシルト 2007」を、特別にグラスでご提供いたします。 ワインラヴァーはもちろん、「いつか最高級ワインを飲んでみたい」という方にも気軽にお楽しみいただけるよう、50mlと100mlの2サイズをご用意いたしました。21年間の感謝を込めた、利益度外視の特別価格となります。 50ml ： 10,000円（税込） 100ml： 18,000円（税込） ※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

食とワインの完璧なマリアージュ「周年スペシャルフード＆ペアリング」

期間中は、MARUGOのシェフが腕によりをかけた「21周年スペシャルフード」が登場いたします。さらに、その一皿一皿の魅力を最大限に引き出すため、専属ソムリエが厳選したワインとの「アニバーサリー・ペアリング」をご提案します。MARUGOが21年培ってきた「食とワインの調和」の集大成を存分にご堪能いただけます。 ■21周年スペシャルフード ・フランス産キャビアとローラン・ペリエのマリアージュ 一缶と一本:\20000 フィンガーフードと一杯:\5000 ・イタリア産のウサギとフォアグラのモザイクテリーヌ～トリュフのソース～ \2000 ・オマール海老とジェノベーゼソース自家製キタッラ \2800 ・三右衛門豚肩ロースのポルケッタ～三右衛門豚のジュとバルサミコのソース～ \3000

挑戦者求む！看板メニュー「ブラインドテイスティング」が周年ヴァージョンに

「飲んで当てる」楽しさで、常連客のみならずワイン初心者からも圧倒的な人気を誇るMARUGOの看板メニュー「ブラインドテイスティング」。 イベント期間中は、出題されるワインのグレードが格段にアップした【周年特別ヴァージョン】として提供いたします。見事正解された方には、素敵なプレゼント（または特典）もご用意しております。五感を研ぎ澄ませて、ぜひ挑戦してください。

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/marugo_winebar_1?igsh=N21jaHY0OWd5MDRk/

店舗情報

店名： MARUGO(マルゴ) 住所：東京都新宿区新宿三丁目7‐5 1F 電話番号：03-3350-4605 営業時間： 火曜～金曜 17:00 - 25:00(L.O. 料理22:30 / ドリンク24:30) 土・日曜日、祝日 15:00 - 25:00(L.O. 料理22:30 / ドリンク24:30) 月曜定休 ※5月25日は21周年イベントのため営業 アクセス：東京メトロ・都営地下鉄「新宿三丁目駅」／徒歩1分 ＪＲ「新宿駅」東口／徒歩8分 ご予約の際はこちらから

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13019866/?lid=owner_rst-top-jitempo_pc https://marugo-s.com/

企業情報

企業名：株式会社ワルツ 事業内容：東京都内を中心に飲食事業(24店舗)、 エンターテインメント事業、酒販事業、不動産事業を運営。1987年から新宿のバーやワイン文化を牽引

https://05-marugo-group.com/