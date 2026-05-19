ホテルグリーンプラザ東条湖（兵庫県加東市）は、東条湖おもちゃ王国オフィシャルホテルとして、パークをより満喫できる期間限定宿泊プラン「入園券＋ライドフリーパス2日分付きプラン」の販売を開始しました。 本プランは、通常の入園1日券付き宿泊プランにプラス1,100円で、2日間連続して東条湖おもちゃ王国をお楽しみいただける特別企画です。夏休み前の初夏は待ち時間も比較的少なく、小さなお子さま連れでもゆったり楽しめる点が特長で、「1日では遊びきれない」という声に応えた内容となっています。

【6月27日までの期間限定】おもちゃ王国 2日間遊び放題プラン（1泊2食付き）

夏本番前の過ごしやすい時期に、東条湖おもちゃ王国をたっぷり満喫できる宿泊プランです。入園券とライドフリーパスがそれぞれ2日分付いており、時間を気にせずアトラクションをお楽しみいただけます。 ■プラン名 ★SPECIAL★【1日30組限定】おもちゃ王国 2日間遊び放題プラン（1泊2食付き） ■特典 (１)東条湖おもちゃ王国『入園券』 おひとり2枚 (２)東条湖おもちゃ王国『ライドフリーパス引換券』おひとり2枚 ※特典は3歳以上の方が対象です。 ※2歳のお子様は別途入園料およびライドフリーパス券の購入が必要です。当日フロントでお買い求めいただけます。

■夕朝食バイキング（夕食：50種類以上／キッズメニュー・離乳食対応） 夕食は、和洋中50種類以上のディナーバイキングをご用意。ローストビーフや揚げたて天ぷら、握り寿司に加え、播州ラーメンや神戸ポーク餃子などの郷土料理、スイーツコーナーも充実しています。朝食は30種類以上の和洋バイキングをご用意。夕朝食ともにキッズメニューのほか離乳食も取り揃えており、小さなお子さま連れでも安心してご利用いただけます。

■ご宿泊対象期間 2026年6月27日まで ※おもちゃ王国は休園日がございます。休園日前日は本プランの除外日となります。 ■ご宿泊料金 大人1名様 13,600円（税込）～ ※和洋室5名様利用時 ※小学生：大人料金の70％、幼児（3～6歳）：50％、乳幼児（0～2歳）：施設使用料1,000円 ※0～2歳のお子様も夕朝食バイキングをご利用いただけます

■ご予約は公式予約サイトがお得

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録で通常料金より5％OFF。 ▼ご予約はこちら https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=457e3abb2acd0d6d6ba89f49f5eaf28b&hotel_plan_codes=1CCE%2C1CBD&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=Z202day&utm_id=2026plan

■ホテルグリーンプラザ東条湖について｜東条湖おもちゃ王国オフィシャルホテル

東条湖おもちゃ王国オフィシャルホテル。ミキハウス子育て総研により「ウェルカムベビーのお宿」として認定されたファミリールームを備え、赤ちゃんや小さなお子さま連れでも安心して滞在できます。館内にはキッズスペースを併設し、夕食は和洋中50種類以上のバイキングをご用意。おもちゃ王国へ徒歩圏内の立地も魅力です。

【ホテルグリーンプラザ東条湖】 住所：〒673-1412 兵庫県加東市廻渕字東山317 電話予約：0570-061-489（10時～18時） 館内施設：レストラン、温泉大浴場、売店、キッズスペース、ゲームコーナー、駐車場（150台／無料） 他 アクセス：中国自動車道 ひょうご東条ICより約10分／JR新三田駅より送迎バス約30分（予約制） 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/tojoko/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hgp_tojoko/