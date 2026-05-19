大阪信愛学院高等学校（大阪市城東区）の高校1年生が、文部科学省が推進する留学支援制度トビタテ！留学JAPANに合格しました。 「トビタテ！留学JAPAN」は、全国の高校生・大学生を対象に、海外での探究活動や実践的な学びを支援する留学プログラムです。留学計画の独自性や探究性、主体性などが重視されます。 今回合格した迮丸（つるまる）さんは、「ルッキズム（外見に基づく価値観や偏見）」をテーマに、海外での探究活動に挑戦する予定です。応募に至った思いや留学への意気込みについて話を聞きました。

「自分を信じて進み続けることが大事」 トビタテ！留学JAPAN合格者インタビュー

―この度は合格おめでとうございます！「トビタテ！留学JAPAN」に応募しようと思ったきっかけを教えてください。 英語や海外がもともと好きで、伯母から海外での体験談を聞いたことがきっかけでした。海外に行くための奨学金を探している中で「トビタテ！留学JAPAN」を知り、探究活動を取り入れたプログラムに魅力を感じて挑戦しました。 ―どのようなテーマで留学を予定していますか。 「ルッキズムをなくすためにはどうしたらよいか」をテーマに探究活動を行う予定です。 ―応募や選考に向けて、どのような準備をしましたか。 本や論文を読み、情報を集めながら、自分なりに問題点を整理し、何をすべきかを考えました。また、プレゼンテーション練習のために話し方も何度も練習しました。 ―合格を知ったときの気持ちを教えてください。 メールが届いてサイトを開いた時、最初は間違いかと思いました。でも、本当にうれしくて涙が出ました。 ―今回の挑戦を通して、自分自身が成長したと感じることはありますか。 自分に自信を持てるようになりました。普段経験しない面接や書類作成にも挑戦でき、とても良い経験になったと思います。 ―留学を通して得たいことを教えてください。 コミュニケーション力や英語のリスニング力を身につけたいです。また、親元を離れて自立心を養い、日本を離れることで自分自身を見つめ直す機会にしたいと思っています。 ―これから新しいことに挑戦する人へメッセージをお願いします。 新しいことに挑戦すると、途中で挫折しそうになることもあると思います。でも、それに負けず続けることが大切です。周りの言葉に落ち込むことがあっても、自分を信じて進み続けてほしいです。

生徒一人ひとりの探究心を育むグローバル教育

本校ではこれまでに、「夢への第一歩！生きたイタリア語に触れ、イタリア歌曲への理解を深める。」をテーマにした音楽を通じた文化交流、「日本と世界の食品ロスとの向き合い方の違い」をテーマにした探究活動など、生徒一人ひとりの関心を軸に「トビタテ！留学JAPAN」に挑戦しており、応募した全員が「トビタテ！留学JAPAN」に合格しています。海外研修や探究活動を通して、生徒自身が社会課題や文化の違いに目を向け、自ら考え、行動する力を育成しています。 今後も、多様な学びの機会を通して、グローバル社会で活躍できる人材の育成をめざしてまいります。

関連リンク

大阪信愛学院 概要

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法人名：学校法人大阪信愛学院（理事長：岩熊美奈子） 所在地：大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号 設立：1884年（大阪市西区川口町に信愛女学校を開設） 設置校：大阪信愛学院大学（教育学部／看護学部） 大阪信愛学院高等学校 大阪信愛学院中学校 大阪信愛学院小学校 幼保連携型認定こども園 大阪信愛学院幼稚園 在籍者数：1,923名（2026年5月1日現在）

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